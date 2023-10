FC Kopenhagen - Bayern Tipp, Prognose, Quoten | 3.10.2023

Unser FC Kopenhagen - Bayern Tipp zum Champions League Spiel am 03.10.2023 lautet: Die CL-Gruppenphase ist in der Regel ein sicheres Pflaster für Deutschlands Rekordmeister. Giftige Dänen können zumindest auf einen Treffer im eigenen Stadion hoffen.

Weder Bayern (4:3 vs. Man United) noch Kopenhagen (2:2 vs. Galatasaray) haben ihre Partie am 1. CL-Spieltag verloren. Beide Teams erzielten Über 1,5 Tore und zeigten damit ihre Torgefahr. Im Gegenzug ließen beide Abwehrreihen Über 1,5 Gegentore zu. Auf der europäischen Bühne treffen Kopenhagen und Bayern München erstmals aufeinander.

Thomas Tuchel und seine Mannschaft sind am 2. Spieltag deutlich favorisiert, doch Kopenhagen ist dänischer Tabellenführer und in der Königsklasse heimstark. Unser Tipp: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,95 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei FC Kopenhagen vs Bayern auf „Beide treffen“:

Kopenhagen hat am ersten CL-Spieltag 2 Tore erzielt - nach 10 Spieltagen der dänischen Liga stehen die Gastgeber bei 2,1 Toren pro Partie (1.)

Bayern hat in den letzten 8 Pflichtspielen jeweils mindestens doppelt getroffen.

Kopenhagen provozierte am 1. Spieltag die meisten hohen Ballverluste (16) - einer führte sogar zum Treffer von Elyounoussi.

FC Kopenhagen vs Bayern Quoten Analyse:

Eigentlich hatte der FC Kopenhagen am ersten Spieltag den Dreier schon gebucht. Letzten Endes vergaben die Dänen eine 2:0-Führung innerhalb von nur zwei Minuten und teilten sich mit Galatasaray die Punkte. Beim Heimspiel gegen Bayern wären die Hausherren mit einem Punkt vermutlich zufrieden. Ein Sieg der Blau-Weißen ist hinsichtlich der Quoten bis 15,50 eher unwahrscheinlich.

Das macht die Bayern mit Siegquoten von maximal 1,21 zum klaren Favoriten. Eine Rolle, die sich der deutsche Rekordmeister über die letzten Jahre erarbeitet hat. Immerhin ist der FCB mit 35 ungeschlagenen CL-Gruppenspielen in Serie ein wahres Ass im ersten Abschnitt der Königsklasse. Diese deutschen Wettanbieter versorgen euch mit passenden Quoten für diese Partie.

FC Kopenhagen vs Bayern Prognose: Kurze Wege, hohe Effektivität

Trotz etwas durchwachsener Form grüßt der FC Kopenhagen weiterhin von der Spitze der dänischen Superliga (22 Punkte). Nur zwei der vergangenen fünf Ligaspiele endeten für die Mannschaft von Jacob Neestrup siegreich.

Der Alarmknopf wurde bei „Byens Hold“ jedoch nicht betätigt. In der Liga hat Kopenhagen mit 2,1 Toren pro Partie weiterhin die beste Offensive. Sogar am ersten Spieltag der Königsklasse jubelten die Blau-Weißen doppelt.

Höchst effektiv im Abschluss (50 Prozent Shot-Conversion) und mit einer ordentlichen Portion Zielwasser ausgestattet (80 Prozent der Schüsse gingen aufs Tor), sicherte sich der dänische Tabellenführer einen Punkt gegen Galatasaray.

Damit die Spieler möglichst kurze Wege zum gegnerischen Tor haben, hat Jacob Neestrup eine Taktik ausgetüftelt, die zu vielen hohen Ballgewinnen führt. Am ersten Spieltag forcierten die Akteure aus Kopenhagen 16 hohe Ballverluste (1.) - einer davon führte zum Treffer von Elyounoussi. Diese Herangehensweise könnte den deutschen Rekordmeister ebenfalls vor Probleme stellen.

FC Kopenhagen - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen: 0:2 Midtjylland (H), 9:0 Lyseng (A), 3:2 Bröndby (A), 2:2 Galatasaray (A), 2:2 Nordsjaelland (A).

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:2 RB Leipzig (A), 4:0 Münster (A), 7:0 Bochum (H), 4:3 Manchester United (H), 2:2 Leverkusen (H).

Letzte Spiele FC Kopenhagen vs. Bayern: -

Tore für die Münchner Gäste erwarten wir sowieso. Bayern hat in den letzten acht Pflichtspielen jeweils mindestens doppelt getroffen. Am ersten Spieltag erzielten Harry Kane und seine Mitstreiter sogar vier Treffer gegen Manchester United. Während der letzten Auftritte stieg der Torhunger der Tuchel-Elf, sodass der FCB 17 Tore in vier Partien erzielte. Die Defensive der Gäste neigt zu Schnitzern - sechs von neun Pflichtspielen in dieser Spielzeit endeten mit mindestens einem Gegentor für Bayern.

Ein großes Thema ist und bleibt die Gefahr bei ruhenden Bällen. Der Drittplatzierte der Bundesliga ließ in sechs Ligaspielen sechs Gegentore zu - vier davon fielen nach einem Standard. Konzentrationsmängel könnten von giftig agierenden Dänen ausgenutzt werden und das Spiel spannend halten.

Zuletzt teilte sich der FC Kopenhagen in fünf CL-Heimspielen in Folge die Zähler. Für Thomas Tuchel steht die Stabilisierung der Defensive im Vordergrund. Sieben Gegentore in den letzten drei Spielen innerhalb der Königsklasse sind zu viel für den FCB. Glauben die dänischen Hausherren an ihre Chance, ist eine Punkteteilung möglich. Hier könnt ihr euch bei DAZN Bet anmelden und für ein Remis eine Quote von 7,20 erhalten.

Unser FC Kopenhagen - Bayern Tipp: Beide Teams treffen

Bisher haben die Gastgeber zwölf Partien gegen deutsche Vertreter ausgetragen - gewinnen konnten sie keine dieser Begegnungen (8 Niederlagen, 4 Remis). Die hohen Ballgewinne werden den Dänen die nötigen Chancen ermöglichen, um Bayern mit einem Tor aus der Reserve zu locken, doch die Offensive des Bundesligisten wird stark genug sein, um dagegenzuhalten.