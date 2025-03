FC Kopenhagen - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten 06.03.2025

SPORT1 Betting 05.03.2025 • 09:00 Uhr FC Kopenhagen - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Wird Chelsea der Favoritenrolle gerecht?

Unser FC Kopenhagen - Chelsea Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 06.03.2025 lautet: Die Engländer gelten als Top-Kandidaten auf den Titel in diesem Wettbewerb, deshalb sollte auch diese Hürde machbar sein. Im Wett Tipp heute legen die Blues schon im Hinspiel mit einem Erfolg los.

Am 6. März 2025 um 18:45 Uhr erleben wir im Parken-Stadion in Kopenhagen eine spannende Begegnung in der Conference League. Der FC Kopenhagen empfängt den FC Chelsea im Achtelfinale dieses Wettbewerbs.

Die Formkurve beider Teams zeigt Unterschiede in der FC Kopenhagen Chelsea Prognose: Kopenhagen hat in den letzten fünf Spielen dreimal gewonnen (1U, 1N), während Chelsea nur zweimal siegte und dreimal verlor. Jordan Larsson, Kopenhagens Top-Torschütze, wird wegen einer Verletzung fehlen, was die Chancen der Dänen schmälert.

Chelsea geht somit als Favorit ins Spiel. Die Blues haben eine starke Aufstellung und sind bereit, in Dänemark die Oberhand zu gewinnen.

Daher lautet unser FC Kopenhagen Chelsea Wett Tipp heute: “Sieg Chelsea” zu einer Quote von 1,70 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei FC Kopenhagen vs Chelsea auf “Sieg Chelsea”:

Chelsea hat eine starke Aufstellung und mehr Tiefe im Kader.

Jordan Larsson, Kopenhagens Top-Torschütze, fehlt verletzungsbedingt.

Chelsea hat in den letzten 5 Spielen zweimal gewonnen, während Kopenhagen dreimal siegte, doch das ändert nichts an unserem FC Kopenhagen vs Chelsea Tipp.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Kopenhagen vs Chelsea Quoten Analyse:

Bei dieser Begegnung in der Conference League tendieren wir zum Tipp „Chelsea gewinnt“. Die FC Kopenhagen Chelsea Quoten für einen Sieg der Blues liegt bei 1,70, was auf ihre Favoritenrolle im Hinspiel in Dänemark hinweist. Auch in den Sportwetten Apps findet ihr diese Wett-Option.

Wenn ihr euch jedoch mit dem Gedanken an ein Unentschieden anfreundet, da die Dänen recht heimstark agieren, dann winken euch bei den besten Wettanbietern Quoten um 3,80. Glaubt ihr sogar an den Heimsieg des Außenseiters, dann könnt ihr FC Kopenhagen gegen Chelsea Wettquoten von 4,50 ins Visier nehmen.

FC Kopenhagen - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen: 0:0 Aalborg (A), 1:0 Midtjylland (H), 2:1, 3:1 n.V. Heidenheim (A), 2:1 Randers (A), 1:2 Heidenheim (H).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 4:0 Southampton (H), 1:2 Aston Villa (A), 0:3 Brighton (A), 1:2 Brighton (A), 2:1 West Ham (H).

Letzte Spiele FC Kopenhagen vs. Chelsea: 0:0 (A), 0:2 (H).

Unser FC Kopenhagen - Chelsea Tipp: Sieg Chelsea

Die Engländer gehen mit Vorschusslorbeeren in die FC Kopenhagen gegen Chelsea Prognose, müssen sich aber im Vergleich zu den vergangenen Premier-League-Auftritten steigern. In der Conference League waren sie jedoch bisher stets zur Stelle und sollten ihrer Favoritenrolle auch in Dänemark gerecht werden.