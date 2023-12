FC Kopenhagen - Galatasaray Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2023

Unser FC Kopenhagen - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.12.2023 lautet: Wir rechnen in unserem Wett Tipp heute zwischen Kopenhagen und Galatasaray nicht mit einem Unentschieden. Zu groß scheint die Gefahr, dass Manchester United in diesem Falle doch noch der lachende Dritte wird.

Ein echtes Endspiel in der diesjährigen Gruppenphase der Champions League erwartet die Fans im Parken-Stadion, wenn der heimische FC Kopenhagen auf Galatasaray Istanbul trifft.

Welches Team gewinnt, steht sicher im Achtelfinale des Wettbewerbs. Sollte jedoch Manchester United im Parallelspiel zu Hause gegen Bayern gewinnen, würde ein Remis das Aus beider Teams bedeuten.

Wir entscheiden uns also für eine „Doppelte Chance 12 & Beide Teams treffen“-Wette mit einer Quote von 2,10 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei FC Kopenhagen vs Galatasaray auf „DC 1/2 & Beide Teams treffen“:

In den ersten fünf Spielen von Galatasaray trafen jeweils beide Teams

Galatasaray fing sich in 30 der letzten 31 Gastspiele in der Champions League mindestens einen Gegentreffer ein.

In den Spielen von Kopenhagen fielen in den ersten 5 CL-Spielen in dieser Saison im Schnitt 3,0 Tore.

FC Kopenhagen vs Galatasaray Quoten Analyse:

Die besten deutschen Wettanbieter sehen im kommenden Duell zwischen dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul keinen Favoriten auf den Platz gehen. Auf dem Drei-Wege-Markt werden dem Heimteam aus Dänemark mit einer Quote von 2,70 nur minimal schlechtere Chancen auf einen Sieg eingeräumt als den Gästen aus Istanbul mit einer Quote von 2,45.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis sehen die Bookies ein 1:1 Unentschieden mit einer Quote von 6,50, was wir aus oben erwähnten Gründen jedoch für relativ unrealistisch halten. Ein 2:1 oder ein 1:2 mit einer Quote von jeweils 8,50 sehen wir da schon deutlich wahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Kopenhagen vs Galatasaray Prognose: Welches Team holten den zweiten Sieg?

Der FC Kopenhagen steht in der heimischen Liga momentan auf dem dritten Platz der Tabelle, nachdem zuletzt zwei Niederlagen in Folge hingenommen werden mussten. Mit 34 Toren in den ersten 17 Partien stellen die Löwen die beste Offensive der Liga. Auf der anderen Seite zeigt sich die Defensive mit 21 Gegentreffern jedoch nicht immer sattelfest.

Trainer Jacob Neestrup lässt seine Mannen bevorzugt in einem offensiv ausgerichteten 4-3-3 Spielsystem starten. Nur im letzten Champions League Spiel gegen die Bayern stellte er auf ein etwas defensiveres 4-3-2-1 System um, was zu einem durchaus respektablen 0:0 Unentschieden führte.

Galatasaray steht mit 40 Punkten aus den ersten 15 Spielen in der türkischen Süper Lig auf dem zweiten Platz der Tabelle punktgleich mit dem momentanen Spitzenreiter Fenerbahce. Mit nur neun Gegentreffern stellen die Istanbuler die beste Defensive der Liga und erzielen immerhin etwas über 2 Tore im Schnitt pro Partie.

Der türkische Spitzenclub läuft in dieser Saison immer im von Trainer Okan Buruk bevorzugten 4-2-3-1 Spielsystem auf und verlor wettbewerbsübergreifend erst drei der 26 Pflichtspiele. Bester Torschütze der Gelb-Roten in dieser Saison ist Mauro Icardi mit zwölf Treffern.

FC Kopenhagen - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Kopenhagen: 2:1 Silkeborg (Pokal, A), 1:2 Aarhus (H), 0:0 Bayern (A), 1:2 Viborg (A), 0:0 Bröndby (H).

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 3:1 Demirspor (H), 2:0 Pendikspor (A), 3:3 Manchester United (H), 4:0 Alanyaspor (H), 1:2 Hatayspor (A).

Letzte 3 Spiele FC Kopenhagen vs. Galatasaray: 2:2 (A), 1:0 (H), 1:3 (A).

In der diesjährigen Champions League können beide Teams auf eine recht durchwachsene Gruppenphase zurückblicken. Mit jeweils zwei Remis und zwei Niederlagen, bei einem Sieg, stehen die beiden Klubs mit jeweils fünf Punkten auf Rang zwei und drei der Tabelle. Im Hinspiel trennte man sich mit einem unterhaltsamen 2:2 Unentschieden.

Die Kopenhagener stehen jedoch aufgrund des besseren Torverhältnis momentan vor den Istanbulern und würden sich bei einem Remis durchsetzen, vorausgesetzt Manchester United gewinnt im Parallelspiel nicht gegen Bayern.

Mit sieben verschiedenen Torschützen stellen die Mannen von Galatasaray die meisten aller Teams der diesjährigen Königsklasse, was für die Variabilität im türkischen Angriff spricht. Wer jedoch auf ein weiteres Tor des Top Stürmers Mauro Icardi tippen möchte, könnte dies hervorragend mit dem lukrativen Interwetten 11 Euro Gutschein verbinden.

Unser FC Kopenhagen - Galatasaray Tipp: Doppelte Chance 12 & Beide Teams treffen

Obwohl die Männer von Galatasaray in dieser Saison in der heimischen Liga eine Top Defensive stellen, ist davon in der laufenden Champions League nicht viel zu sehen. Im Schnitt fallen in den Spielen der Türken stolze 4,40 Tore.

Wir erwarten auch in der kommenden Partie gegen den FC Kopenhagen, dass beide Teams auf den dringend benötigten Sieg spielen und zu ihren Chancen kommen werden.