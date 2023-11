FC Kopenhagen – Manchester United Tipp, Prognose & Quoten

Unser FC Kopenhagen - Manchester United Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 08.11.2023 lautet: Ähnlich dem Hinspiel rechnen wir auch beim erneuten Duell mit einer engen Angelegenheit, die zu einem Sieg der Gäste aus England mit Unter 4,5 Toren führt.

Der dänische Meister festigte seine Tabellenführung mit einem 4:2-Triumph bei Randers. Erst in der Nachspielzeit erlöste Kapitän Bruno Fernandes Man United in Fulham mit dem 1:0-Endstand. Da die Gäste deutlich mehr Zug zum Tor hatten, war das Erfolgserlebnis als verdient einzustufen.

In unserem Wett Tipp heute schätzen wir den Premier-League-Klub stärker ein und tendieren darüber hinaus zu weniger als 4,5 Toren. Für diesen Spielausgang gewährt Oddset eine Quote von 2,15 .

Darum tippen wir bei FC Kopenhagen vs Manchester United auf „Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore“:

FC Kopenhagen vs Manchester United Quoten Analyse:

Wer sein Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt richtet, wird recht schnell erkennen, dass die Gäste aus Manchester favorisiert werden. Der mehr als 13-fache Kader-Marktwert der Red Devils gegenüber den Hausherren mündet in einer FC Kopenhagen Manchester United Wettquote von durchschnittlich 1,83.

FC Kopenhagen vs. Manchester United Prognose: Gelingt den Dänen der erste CL-Sieg in der Gruppenphase?

Zum sechsten Mal nimmt der dänische Rekordmeister bereits an der Gruppenphase der Königsklasse teil. Nur einmal konnte bisher das Ticket für die K.o.-Runde gelöst werden.

Auch in dieser Saison sieht es mit einem erbeuteten Punkt aus drei Gruppenspielen schlecht aus. Die Dänen sind am Ende der Gruppe A angekommen und haben mittlerweile acht Punkte Rückstand auf Tabellenprimus Bayern. Wenngleich der Tabellenzweite Galatasaray nur drei Zähler Vorsprung aufzeigt, erscheint die Quali fürs Achtelfinale utopisch.

FC Kopenhagen - Manchester United Statistik & Bilanz:

Ein erneuter Sieg gegen die Dänen ist gerade in Hinblick auf Platz 2 als fundamental zu bewerten. Der Rückstand auf das Team aus Istanbul beträgt nämlich derzeit nur einen Zähler und könnte im Falle einer Niederlage weiter wachsen.

In der Premier League ist mit vier Erfolgserlebnissen in sechs Begegnungen ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Dennoch ist der Vorjahres-Dritte momentan nur im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt. Immerhin waren die vergangenen drei PL-Auswärtsduelle von Erfolg gekrönt. Alle drei endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Unser FC Kopenhagen – Manchester United Tipp: Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore

Beide Teams sind zum Siegen verdammt und werden sicher nichts unversucht lassen, um drei Punkte mitzunehmen, ohne dabei ins offene Messer zu laufen. Die letzten drei Kräftemessen zwischen beiden Konkurrenten endeten unabhängig vom Austragungsort mit weniger als 1,5 Toren und untermauern die defensive Herangehensweise der Mannschaften. Sowohl in der Premier League als auch in der Königsklasse haben die Red Devils in dieser Saison noch nie unentschieden gespielt. Somit ist eine Absicherung des Remis vermutlich nicht notwendig.