FC Sevilla – Betis Sevilla Tipp, Prognose, Quote|12.11.23

Die „Sevillistas“ befinden sich im Formtief und sind mal abgesehen vom Sieg in der Copa del Rey gegen Underdog CD Quintanar wettbewerbsübergreifend (Liga & CL) seit acht Spielen sieglos. Betis Sevilla wärmte sich unter der Woche mit einem 4:1 gegen Aris Limassol in der Europa League in Hinblick auf das „Derbi sevillano“ auf und geht mit breiter Brust ans Werk.

Einen Favoriten sehen wir nicht, rechnen aber in unserem Wett Tipp heute mit Treffern auf beiden Seiten und darüber hinaus Unter 4,5 Toren zu einer Quote von 2,05 bei Bwin .

Darum tippen wir bei FC Sevilla vs Betis Sevilla auf „Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore“:

FC Sevilla vs Betis Sevilla Quoten Analyse:

Die Gäste hingegen sind nicht komplett außen vor, versprechen aber im Falle eines Auswärtssieges mehr als den 3,4-fachen Gewinn. Eine erhöhte Quote bringt mehr Verlustrisiko mit sich und könnte mit einem Sportwetten Anbieter Bonus , etwa in Form eines Cash-Backs, abgesichert werden.

FC Sevilla vs. Betis Sevilla Prognose: Überwindet Betis im Derby seine Auswärtsschwäche?

FC Sevilla - Betis Sevilla Statistik & Bilanz:

Unser FC Sevilla – Betis Sevilla Tipp: Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore

Mit 17 (Sevilla) und 16 Saisontoren (Betis Sevilla) gehören beide Teams nicht zu den offensivstärksten Klubs der obersten Spielklasse in Spanien. Dennoch haben die Gastgeber bisweilen in jedem Heimspiel mindestens einmal getroffen und hielten zu Hause nur einmal die Null. Bei den Gästen verhält es sich ähnlich. Nur in einem Auswärtsspiel sollte ein eigener Treffer ausbleiben und die von Pellegrini bevorzugte Viererkette kassierte in jedem Duell in der Ferne mindestens ein Gegentor. Drei der letzten vier „Derbi sevillano“ endeten mit Toren auf beiden Seiten und weniger als 4,5 Treffern.