FC Sevilla - Betis Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Die Stadt Sevilla wird am Wochenende vom Derby-Fieber heimgesucht. Am Sonntagabend um 21:00 Uhr Ortszeit steigt das womöglich größte spanische Derby und wir können uns auf jede Menge Qualität freuen. José Luis Mendilibar übernahm den FC Sevilla Ende März. Seine Mannschaft hat das Momentum inne und sammelte über die vergangenen acht Spieltage durchschnittlich die meisten Zähler (2,38) der Liga. Real Betis rangiert in der Tabelle zwar über den Gastgebern, hatte jedoch zuletzt kleinere Schwierigkeiten, sodass wir bei Winamax eine Quote von 2,35 anvisieren und dort auf einen „Sieg FC Sevilla“ setzen.

Darum tippen wir bei FC Sevilla vs Betis Sevilla auf „Sieg FC Sevilla“:

Die Gastgeber gewannen 6 ihrer letzten 8 Ligaspiele.

Real Betis verlor 3 der vergangenen 4 Auswärtsspiele.

Die Sevillistas gewannen die letzten 4 Liga-Heimspiele gegen Betis Sevilla und blieben über die vergangenen 8 direkten Duelle in La Liga ungeschlagen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Sevilla vs Betis Sevilla Quoten Analyse:

Das Derbi Sevillano lag zuletzt in festen Händen der Blanquirrojos. In der Liga verlor der FC Sevilla keines der vergangenen acht Stadtderbys (6 Siege, 2 Remis). Allerdings wird Real Betis diese Saison vor den Hausherren beenden.

Wie wir unter der Woche gegen Juventus sehen durften, kann das Ramon Sanchez-Pizjuan zum Hexenkessel werden. Die Buchmacher haben das ebenfalls auf dem Schirm, denn der FC Sevilla wird mit Quoten zwischen 2,25 und 2,35 favorisiert.

Auf der anderen Seite fanden die Beticos mit zwei Siegen in Folge allmählich wieder in die Spur. Der kleine Aufschwung konnte die Außenseiterrolle und die Quoten von 3,05 bis 3,20 jedoch nicht abwenden. Diese Quoten findet ihr auch in den Wett-Apps dieser Buchmacher.

FC Sevilla vs Betis Sevilla Prognose: „Übertroffene Erwartungen und das Momentum“

Nach 26 Spieltagen lag der FC Sevilla nur zwei Zähler über den Abstiegsrängen. Zu viel für die Verantwortlichen der Sevillistas, die sich für einen Trainerwechsel entschieden. José Luis Mendilibar übernahm und übertraf jegliche Erwartungen.

Unter der Anleitung des Spaniers gewannen die Nervionenses sechs ihrer acht Ligaspiele und arbeiteten sich zur besten Form der Liga (2,38 Punkte pro Spiel) vor. Eine seiner Maßnahmen war die Umstellung von einer Dreier- auf eine Viererkette. Diese führte den FC Sevilla neben dem Erfolg in der Liga jüngst ins Finale der Europa League.

Nach und nach hat sich ein Momentum entwickelt, das die Hausherren komplett auskosten. Die Offensive wirkt so, als hätte sie sich von ihren Fesseln befreit und erzielte in neun der zwölf Pflichtspiele unter José Luis Mendilibar jeweils mindestens zwei Tore.

Diese positive Entwicklung soll nun helfen, im prestigeträchtigen Duell um die Stadt Sevilla die Oberhand zu gewinnen. Seit acht Liga-Duellen haben die Hausherren kein Stadtderby mehr verloren (6 Siege, 2 Remis). Noch besser fällt die Bilanz vor heimischer Kulisse aus, wo den Sevillanos zuletzt vier Liga-Siege in Serie gelangen.

FC Sevilla - Betis Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 2:1 n.V. Juventus (H), 3:0 Valladolid (A), 1:1 Juventus (A), 3:2 Espanyol (H), 0:2 Girona (H).

Letzte 5 Spiele Real Betis: 3:1 Vallecano (H), 1:0 Athletic Bilbao (A), 0:4 Barcelona (A), 0:0 Real Sociedad (H), 2:3 Osasuna (A).

Letzte 5 Spiele Sevilla vs. Betis Sevilla: 1:1 (A), 2:1 (H), 1:2 (A), 2:0 (A), 1:0 (H).

Manuel Pellegrini ist als Trainer der Beticos durchaus erfolgreich. Der Chilene holte in 144 Spielen mit den Verdiblancos durchschnittlich 1,73 Punkte pro Partie. Am Ende dieser Saison stehen die Gäste vermutlich zum dritten Mal in Folge unter den sechs besten Teams der Primera Division.

Über die vergangenen Wochen verlor Betis Sevilla ein wenig die Konstanz. Bezogen auf den Zeitraum der letzten acht Spieltage sackte der Punkteschnitt auf 1,25 Zähler pro Spiel ab. Auswärts traf es die Beticos besonders schwer - in der Ferne verlor die Pellegrini-Elf drei ihrer vorangegangenen vier Spiele.

Die Statistik Field Tilt Percentage ist ein Konzept, mit dem der prozentuale Anteil an Ballkontakten und Pässen beider Mannschaften im Angriffsdrittel verglichen wird. Hier liegt der FC Sevilla im Ligavergleich auf dem 6. Rang (55 Prozent), die Beticos nehmen lediglich Platz 12 ein (48 Prozent).

In der Rückrunde liegen die beiden Rivalen nur zwei Zähler auseinander. Das Torverhältnis ist über den Verlauf der zweiten Saisonhälfte sogar identisch. Unter diesen Voraussetzungen lohnt es sich womöglich, den Bonus von Winamax zu verwenden und mit einer Quote von 3,35 auf ein Unentschieden zu setzen.

Unser FC Sevilla - Betis Sevilla Tipp: Sieg FC Sevilla

Das Derbi Sevillano wird wie so oft eine enge Angelegenheit werden. Fünf der letzten sechs Stadtderbys endeten mit maximal einem Treffer Differenz. Somit rücken kleinste Details, die Tagesform und das Momentum in den Vordergrund einer solchen Partie. Aktuell sprechen diese für die Gastgeber. Zwei Siege aus den letzten drei Heimspielen und der Einzug ins Finale der Europa League sind nur zwei Beispiele, die dafür sprechen, dass das Pendel leicht in Richtung der Hausherren ausschlägt.