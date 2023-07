FC Struga - Zalgiris Vilnius Tipp, Prognose & Quoten | 18.07.2023

Unser FC Struga - Zalgiris Vilnius Tipp zum Champions League Qualifikationsspiel am 18.07.2023 lautet: Trotz der Nullnummer im Hinspiel bekamen wir auf Grund der Spielanteile ein klares Gespür dafür, wer in diesem Duell die Oberhand hat.

Der FC Struga gewann in der vergangenen Saison zum ersten Mal in der Vereinshistorie den Titel in der heimischen Liga. Bis auf das Hinspiel bestritt das Team aus Nordmazedonien kein Pflichtspiel - in unseren Augen ein klarer Nachteil.

Zalgiris Vilnius setzte beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams voll auf Angriff. Chancen waren ausreichend vorhanden, doch das Tor wollte nicht fallen. Im Rückspiel sehen wir den Meister aus Litauen in der Favoritenrolle und setzen mit einer Quote von 2,15 bei Happybet auf „Sieg Zalgiris Vilnius“.

Darum tippen wir bei FC Struga vs Zalgiris Vilnius auf „Sieg Zalgiris Vilnius“:

Im Gegensatz zum FC Struga befindet sich Zalgiris mitten in der Saison und hat 4 Auswärtsspiele in Folge gewonnen.

Nach erwartbaren Toren ging das Hinspiel mit 1,12 : 0,46 xG an Zalgiris.

Wettbewerbsunabhängig ist Zalgiris seit 9 Spielen ungeschlagen - der FC Struga gewann keines seiner drei Freundschaftsspiele

FC Struga vs Zalgiris Vilnius Quoten Analyse:

Vergangenes Jahr spielten die Hausherren eine fantastische Saison und sicherten sich mit zehn Punkten Vorsprung erstmals den Meistertitel in Mazedonien. Da sie bis auf das Hinspiel seit Mai kein Pflichtspiel absolviert haben, sind die Hausherren mit Quoten zwischen 3,60 und 3,85 nur Außenseiter.

Zalgiris Vilnius scheiterte letztes Jahr erst in der 3. Runde der CL-Quali. Zuvor kassierten sie in vier Qualifikationsspielen nur ein einziges Gegentor. Die Buchmacher sehen die Gäste mit Quoten bis 2,16 in der Favoritenrolle. Für eine Wette ohne Einzahlung empfehlen wir die verlinkten Sportwettenanbieter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Struga vs Zalgiris Vilnius Prognose: Fortsetzung aus dem Hinspiel

Seit Jahren dominieren die Gäste den Fußball in ihrem Heimatland. In der vergangenen Saison hat Zalgiris die dritte Meisterschaft in Folge gefeiert - mit einem 21-Punkte-Vorsprung! Aktuell liegen die Grün-Weißen auf Platz 2 und kämpfen erneut um den Titel.

Anfang des Jahres 2021 übernahm Vladimir Cheburin die Leitung der Litauer. Seine Spielidee ist klar und das Hinspiel hat die Favoritenrolle der Gäste untermauert: Während Zalgiris Vilnius 12 Schüsse abgab, brachte der FC Struga nur vier Bälle in Richtung des gegnerischen Kastens.

Das größte Manko war die Chancenverwertung - sechs Hochkaräter blieben ungenutzt. Dennoch sind die Litauer mit großem Selbstvertrauen ausgestattet - Zalgiris Vilnius ist seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und hat zuletzt vier Auswärtssiege in Folge eingefahren.

Darüber hinaus konnte der Underdog aus Nordmazedonien im Hinspiel von einem Wunder sprechen, dass ein gewisser Matthias Iyewuse ohne Treffer vom Feld ging. Der Topstürmer von Zalgiris erzielte in den letzten vier Ligaspielen sieben Treffer.

FC Struga - Zalgiris Vilnius Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Struga: 0:0 Zalgiris Vilnius (A), 1:2 Tirana (A), 0:1 Partizani Tirana (H), 2:2 Ballkani (H), 0:2 Gjorce Petrov (H).

Letzte 5 Spiele Zalgiris Vilnius: 0:0 FC Struga (H), 3:0 Riteria (H), 4:1 FK Banga (A), 5:2 Kauno Zalgiris (A), 2:1 Dziugas Telsiai (A).

Letzte 5 Spiele FC Struga vs. Zalgiris Vilnius: 0:0 (A).

Um den fehlenden Rhythmus von Pflichtspielen auszugleichen, versuchte sich das Team aus Mazedonien in mehreren Pflichtspielen. Diese endeten, gelinde gesagt, ernüchternd. Der FC Struga verlor zwei von drei Testspielen und blieb in allen drei Begegnungen sieglos. Somit hat die Mannschaft von Shpetim Duro seit fünf Partien keinen Sieg eingefahren.

Die fehlende Spielpraxis und die mangelnde Erfahrung im internationalen Wettbewerb wurden im Hinspiel deutlich. Struga Trim & Lum überließ den Litauern (58,29 Prozent Ballbesitz) klare Feldvorteile und konnte sich beim eigenen Torhüter Bedran Kjosevski für zwei Glanzparaden bedanken.

Beim Thema internationaler Wettbewerb werden wir hellhörig. Zalgiris Vilnius schied in der vergangenen CL-Quali erst in der dritten Runde aus, nachdem sie zuvor in vier Partien nur ein Gegentor geschluckt haben. Im Gegensatz dazu hat der FC Struga zum ersten Mal die Berechtigung zur Teilnahme an der Qualifikation zur Königsklasse.

Nutzen die Gäste im zweiten Vergleich ihre Chancen, könnten sie gleich mehrere Treffer erzielen. Wollt ihr diesen Happybet Bonus optimal nutzen, empfehlen wir eine Wette auf „Zalgiris Vilnius Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,60 bei Happybet. Ein Risiko, das sich bezahlt machen könnte.

Unser FC Struga - Zalgiris Vilnius Tipp: Sieg Zalgiris Vilnius

Läuft diese Begegnung in geregelten Bahnen ab, steigt die Siegwahrscheinlichkeit der Mannschaft aus Litauen. Klar, der FC Struga hat in der vergangenen Saison die Meisterschaft gefeiert und dabei keine einzige Heimniederlage erlitten (13 Siege, 3 Remis), aber der fehlende Pflichtspiel-Rhythmus und die Qualitätsvorteile der Gäste sind zu eklatant, um im zweiten Duell für eine Überraschung zu sorgen.