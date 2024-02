FC Turin - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser FC Turin - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 22.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute kommt es zu einem spannenden Aufeinandertreffen im Kampf um die internationalen Plätze. Beide Teams brauchen dringend einen Sieg, um nicht im Niemandsland der Tabelle zu versinken.

Der FC Turin dürfte nach sechs Spielen in Folge ohne Niederlage mit breiter Brust ins Nachholspiel gegen Lazio Rom gehen. Die Biancocelesti kommen weiterhin nicht wirklich ins Rollen und verloren zwei der letzten drei Spiele. Wir sehen aufgrund zweier guter Defensiven nicht allzu viele Tore auf die Fans zukommen. Wir fühlen uns daher mit einer „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,85 bei Happybet sehr wohl.

Darum tippen wir bei FC Turin vs Lazio Rom auf „DC 1X & Unter 2,5 Tore“:

Der FC Turin verlor keines der letzten sieben Heimspiele.

Lazio Rom kassierte sechs der neun Saisonniederlagen auswärts.

In keinem der letzten sechs Duelle zwischen dem FC Turin und Lazio Rom fielen über 2,5 Tore.



FC Turin vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen keinen wirklichen Favoriten im Duell zwischen Torino und den Hauptstädtern und vergeben auf dem Drei-Wege-Markt eine minimal bessere Quote für einen Sieg der Gastgeber in Höhe von 2,45. Dass Lazio Rom den Sieg davonträgt, wird mit einer 3,20 Quote etwas unwahrscheinlicher erachtet.

Weiterhin wird nicht unbedingt erwartet, dass beide Mannschaften einen eigenen Treffer zum Endergebnis beisteuern können. Die Quote für eine „Beide Teams treffen“-Wette liegt bei einer recht hohen Quote von 2,10 und ließe sich hervorragend mit der Nutzung des Happybet Sportwetten Bonus verbinden, falls ihr an einen offensiven Schlagabtausch im kommenden Duell glaubt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Turin vs Lazio Rom Prognose: Hält der Lauf der Stiere aus Turin an?

Die granatroten Turiner verloren keines der letzten sechs Spiele und stehen mit 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle auf dem zehnten Rang. Der Rückstand auf einen Champions-League-Platz beträgt neun Punkte. Mit erst 20 Gegentoren stellen die Turiner die drittbeste Defensive der Liga, können durch eine schwache Offensive jedoch zu selten Profit aus diesem Umstand schlagen.

Insgesamt kommen die Mannen von Trainer Ivan Juric auf 23 Saisontreffer. Stürmer Duvan Zapata führt mit sieben Toren die vereinsinterne Torjägerliste an. Vor allem zu Hause zeigten die Turiner bisher starke Leistungen und verloren erst eines der zwölf Spiele bei einem guten Torverhältnis von 14:6.

Die Weiß-Himmelblauen Römer kommen nicht so richtig auf einen grünen Zweig in dieser Saison. Nach vier Siegen in Folge zum Ende der Hinrunde konnte in den letzten vier Spielen nur noch ein weiterer Sieg gefeiert werden. Der Rückstand auf einen internationalen Platz der Tabelle beträgt acht Punkte.

Lazio stellt die sechstbeste Defensive der Liga und bekommt in dieser Saison im Schnitt nur 1,1 Gegentore pro Partie eingeschenkt. Dafür verbreitet die Angriffsreihe der Biancocelesti mit insgesamt 29 Toren in 24 Spielen nicht wirklich Angst und Schrecken unter den Konkurrenten. Nationalstürmer Ciro Immobile ist mit sechs Treffern schon bester Torschütze seiner Farben in dieser Saison.

FC Turin - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Turin: 2:0 Lecce (H), 1:1 Sassuolo (A), 0:0 Salernitana (H), 2:1 Cagliari (A), 0:0 Genua (A).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:2 Bologna (H), 1:0 Bayern (H), 3:1 Cagliari (A), 1:3 Atalanta (A), 0:0 Neapel (H).

Letzte 5 Spiele FC Turin vs. Lazio Rom: 0:2 (A), 1:0 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 1:1 (H).



Der FC Turin und Lazio Rom zählen beide zu den Traditionsclubs der Serie A. In insgesamt 137 Partien in der höchsten italienischen Spielklasse zeigt sich ein sehr ausgeglichenes Gesamtbild. Die Gastgeber aus Norditalien kommen auf 40 Siege, bei 39 Niederlagen und insgesamt 58 Remis.

Im heimischen Stadion kommen die Turiner auf eine Siegquote von 41 Prozent und verloren nur 22 Prozent der Partien, 37 Prozent der Spiele endeten in einer Punkteteilung.

So könnte auch ein Tipp auf ein Unentschieden eine Option darstellen und für einen netten Gewinn sorgen. Immerhin endeten vier der letzten Partien in einer Punkteteilung. Solltet ihr diese Möglichkeit mit der Nutzung eines Angebots im Bereich der Freiwetten verbinden, könnt ihr euer Verlustrisiko dabei noch minimieren.

Unser FC Turin - Lazio Rom Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore

Turin spielte in dieser Saison schon neun Mal unentschieden, in keinem dieser Spiele wurden mehr als zwei Tore erzielt. Wir erwarten ein ähnliches Ergebnis auch im kommenden Nachholspiel gegen Lazio Rom, wären über einen knappen Sieg der heimstarken Hausherren jedoch auch nicht verwundert.