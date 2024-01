FC Turin - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2024

Unser FC Turin - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 07.01.2024 lautet: Meister Neapel stolpert durch die Saison. Nun müssen die Süditaliener beim FC Turin ran, der bisher der Inbegriff des Mittelmaßes in der höchsten Spielklasse Italiens ist. Wir sehen keinen klaren Favoriten im Wett Tipp heute, sehen die Gäste jedoch leicht im Vorteil.

Neapel kann sich auch im kommenden Match nicht auf Top-Torjäger Victor Osimhen verlassen, der mit Nigeria in den nächsten Wochen beim Afrika-Cup im Einsatz sein wird. So müssen andere Spieler in den Vordergrund treten, um aus der Abwärtsspirale auszubrechen. Der FC Turin stellt die bisher geteilt zweitschlechteste Offensive der Liga, so können nicht unbedingt viele Tore in der anstehenden Begegnung erwartet werden.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei Bwin.

Darum tippen wir bei FC Turin vs Neapel auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Es wurden erst in einem der ersten 18 Spiele des FC Turin mehr als 3,5 Tore erzielt in dieser Saison.

In den letzten 8 Spielen von Neapel wurden nie mehr als 3,5 Tore erzielt.

Neapel verlor keines der letzten 16 Spiele gegen den FC Turin.

FC Turin vs Neapel Quoten Analyse:

Die Buchmacher sehen im kommenden Duell zwischen dem FC Turin und Neapel eine sehr ausgeglichene Ausgangslage für beide Teams. Auf dem Drei-Weg-Markt wird den Gästen eine Siegquote von 2,40 zugewiesen, die Siegquote für das Heimteam aus Turin liegt mit 2,70 nur marginal höher.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis sehen die Wettanbieter mit deutscher Lizenz eine 1:1-Punkteteilung mit einer Quote von 6,50 an, gefolgt von einem 0:1 mit einer Quote von 7,50. Grundsätzlich werden nicht viele Tore erwartet, die Quote für „Über 2,5 Tore“ liegt bei recht hohen 2,05, was im modernen Fußball, sogar in Italien, nicht sehr oft der Fall ist. Gleich bei Bwin registrieren und loslegen!

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Turin vs Neapel Prognose: Kann Turin noch gegen Neapel gewinnen?

Der FC Turin steht mit einer komplett ausgeglichenen Bilanz von jeweils sechs Siegen, Unentschieden und Niederlagen auf dem 10. Platz der Tabelle. Vor allem im Angriff der Norditaliener hapert es in dieser Spielzeit noch gewaltig, in den ersten 18 Spielen der Saison konnten nur 15 Tore erzielt werden. Bester Torschütze der Turiner ist Duvan Zapata mit gerade einmal vier Treffern.

Vor heimischem Publikum konnte das Team aus Piemont bisher jedoch vorwiegend durch starke Defensivarbeit überzeugen. Neun erzielten Treffern stehen nur sechs Gegentreffer in den ersten neun Spielen gegenüber. Zudem musste erst eine Heimniederlage in der gesamten Saison hingenommen werden. Insgesamt steht die Defensive der Turiner vor allem im ersten Spielabschnitt deutlich stabiler, so konnten ihre Gegner vor dem Pausenpfiff nur vier der insgesamt 18 Gegentore erzielen.

Die Saison des amtierenden Meisters läuft bisher sehr enttäuschend ab. Nach einem sehr stabilen Start mit nur zwei Niederlagen aus den ersten elf Spielen, setzte es vier Niederlagen in den letzten sieben Spielen. Mit insgesamt 28 Punkten stehen die Neapolitaner momentan auf Rang 8 der Tabelle und haben schon 17 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand gesammelt.

Das Spiel nach vorne sieht auf dem Papier sehr ordentlich aus. In den Kategorien Torschüsse, Ballbesitz, erfolgreiche Dribblings und Passgenauigkeit steht Neapel jeweils unter den Top-2-Teams. Diese Überlegenheit konnte zuletzt jedoch zu selten in Tore umgemünzt werden, in den letzten fünf Partien konnte nur ein einziges Tor erzielt werden.

FC Turin - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Turin: 0:1 Florenz (A), 1:1 Udinese (H), 1:0 Empoli (H), 0:0 Frosinone (A), 3:0 Bergamo (H).

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:0 Monza (H), 0:2 AS Rom (A), 0:4 Frosinone (H), 2:1 Cagliari (H), 2:0 Braga (H).

Letzte 5 Spiele FC Turin vs. Neapel: 0:4 (H), 1:3 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 0:2 (H).

Die Gli Azzurri konnten sich in der abgelaufenen Gruppenphase der Champions League knapp durchsetzen und stehen im Achtelfinale des Wettbewerbs, in dem sie Ende Februar gegen den FC Barcelona ran müssen.

In der Coppa Italia setzte es im ersten Spiel für Neapel eine deftige 0:4-Schlappe vor heimischem Publikum gegen Frosinone. Auch der FC Turin musste nach einer Niederlage in der zweiten Runde ebenfalls gegen Frosinone die Segel streichen. In der ersten Runde konnte man sich noch knapp gegen das unterklassige Team aus Feralpisalo durchsetzen.

Der direkte Vergleich der beiden Mannschaften könnte kaum schlechtere Vorzeichen für die Gastgeber des kommenden Duells aufzeigen. Der FC Turin verlor zwölf der letzten 16 Spiele gegen Neapel und konnte keines der Spiele gewinnen.

Der letzte Sieg gegen die Himmelblauen datiert aus der Saison 2014/15, ein 1:0-Heimsieg. Wer daran glaubt, dass diese Negativserie endlich durchbrochen wird, könnte in Verbindung mit der attraktiven Bwin Gratiswette auf einen Sieg der Turiner tippen, ohne dabei ins Risiko zu gehen.

Unser FC Turin - Neapel Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Der FC Turin konnte in den letzten vier Heimspielen gegen Neapel keinen Treffer erzielen und verlor drei der Spiele. In den letzten neun Duellen zwischen den beiden kommenden Kontrahenten fielen im Schnitt 1,9 Tore. In den Heimspielen von Torino fielen in dieser Spielzeit im Schnitt sogar nur 1,7 Tore. Wir erwarten also eine recht torarme Partie mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Neapel.