FC Zürich - Grasshoppers Tipp, Prognose, Quoten|10.2.2024

Unser FC Zürich - Grasshoppers Sportwetten Tipp zum Super League Spiel am 10.02.2024 lautet: Im Derby der beiden Vereine aus Zürich fällt ein Ergebnistipp schwer. Stattdessen verspricht unser Wett Tipp heute wie so oft zwischen FCZ und GCZ Tore auf beiden Seiten.

Am Samstag steht im Schweizer Fußball das 231. Zürcher Derby an. Der FC Zürich empfängt am 23. Spieltag der Saison 2023/24 die Grasshoppers. Für beide Vereine steht einiges auf dem Spiel. Der FCZ will dringend seine Negativserie beenden, GCZ will hingegen die Hoffnungen auf die Meisterrunden-Teilnahme aufrechterhalten. Laut den Wettquoten sind die Gastgeber die klaren Favoriten.

Wir können keinen Favoriten ausmachen und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Bet-at-home die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei FC Zürich vs Grasshoppers auf „Beide Teams treffen“:

In den letzten 12 Derbys klingelte es immer auf beiden Seiten

Die Grasshoppers haben in 11 Heimspielen im Letzigrund 20 Tore erzielt

Der FC Zürich blieb nur in 2 der jüngsten 23 Heimspiele ohne eigenen Treffer



FC Zürich vs Grasshoppers Quoten Analyse:

Der FCZ hat aktuell vier Plätze und acht Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen. Zudem gehören die Männer von Coach Henriksen mit nur einer Niederlage in elf Heimspielen (5S, 5U) zu den besten Heimteams der Liga.

So wird ein Heimsieg bei der FC Zürich vs Grasshoppers Prognose mit durchschnittlichen Quoten von 1,69 belohnt. Auf der Gegenseite sind die Hoppers mit Siegquoten im Schnitt von 4,55 die klaren Außenseiter. Wer dem Underdog etwas zutraut, kann sein Wettrisiko zum Beispiel durch eine Freiwette minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Zürich vs Grasshoppers Prognose: Beim FCZ herrscht nun Klarheit in der Trainerfrage

Im Oktober 2022 hatte der Däne Bo Henriksen den damals amtierenden Meister FC Zürich als Tabellenletzten übernommen. Am Ende der Vorsaison reichte es nach dem schwachen Start nur noch für einen 8. Platz. Doch in dieser Spielzeit schien alles besser zu werden. Der FCZ stand vom 3. bis zum 5. Spieltag sogar an der Tabellenspitze. Der Höhepunkt war das 3:1 daheim gegen die Young Boys. Doch seitdem läuft bei Zürich nicht mehr viel zusammen.

Seit sieben Spielen ist die Mannschaft nun schon ohne Sieg und holte gerade mal drei Punkte. Damit ist das Team auf Rang 5 zurückgefallen. Vor allem das 0:3 am Sonntag bei Aufsteiger Yverdon-Sport war besonders bitter. Das Team scheint den Glauben an sich selbst verloren zu haben. Immerhin herrscht nun Klarheit. Wie der Verein bekanntgab, wird Coach Henriksen seinen nach der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Vor knapp vier Jahren war der Grasshopper Club Zürich von der chinesischen Unternehmensgruppe Fosun übernommen worden. Mit Hilfe der Investoren kehrte GCZ immerhin 2021 in die Super League zurück. Viel mehr sprang dabei aber nicht heraus. Seit Mitte Januar gehört der Verein nun zum MLS-Franchise Los Angeles FC. Was der neue Investor in der größten Stadt der Schweiz bewirken kann, ist noch unklar. In dieser Saison wollten die Hoppers nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Zudem wollte man um einen Platz in der Meistergruppe mitspielen. Elf Spieltage vor der Aufteilung der Liga hat der GCZ acht Punkte Rückstand auf Rang 6. Vor allem in der Fremde tut sich die Mannschaft von Coach Bruno Berner mit nur zwei Siegen in elf Spielen bei sieben Niederlagen schwer. Zudem blieb man zuletzt auf des Gegners Platz viermal in fünf Partien ohne eigenen Treffer. Daheim lief es zuletzt mit vier Siegen und einem Remis deutlich besser. Diese Serie endete aber am Samstag mit einem 0:1 gegen Winterthur.

FC Zürich - Grasshoppers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Zürich: 0:3 Yverdon-Sport (A), 2:2 Lausanne-Sport (H), 1:2 Grasshoppers (A), 0:0 Basel (H), 2:2 HSV (H)

Letzte 5 Spiele Grasshoppers: 0:1 Winterthur (H), 0:0 Lugano (A), 2:1 FC Zürich (H), 0:1 Young Boys (A), 1:1 Xamax (A)

Letzte 5 Spiele FC Zürich vs Grasshoppers: 1:2 (A), 2:1 (H), 2:1 (H), 2:1 (A), 1:4 (H)



Das Zürcher Derby wurde erstmals 1897 ausgetragen. Seitdem standen sich die beiden Vereine aus der größten Stadt des Landes 230 Mal gegenüber. Die Grasshoppers führen die Bilanz mit 107 Siegen zu 85 Niederlagen an. Seit dem Aufstieg im Sommer 2021 konnte GCZ aber nur zwei von zehn Derbys für sich entscheiden. Der erste Erfolg war ein 4:1 im Oktober 2022. Den zweiten Sieg gab es vor gut zwei Wochen mit einem 2:1.

Demgegenüber stehen drei Remis und fünf Siege für den FCZ. In den letzten zwölf Duellen hätte die Wette „Beide Teams treffen“ immer Erfolg gehabt. Zudem wurde der Wert „2,5 Tore“ nur dreimal nicht übertroffen. Fallen auch am Samstag mehr als zwei Treffer, bekommt ihr dafür bei Oddset eine Quote von 1,68. Vor der ersten Wette bei diesem Bookie findet ihr alle Infos zur Oddset Anmeldung bei uns.

Unser FC Zürich - Grasshoppers Tipp: Beide Teams treffen

Beim FCZ ist nun klar, dass Coach Henriksen den Verein im Sommer verlässt. Gibt die Mannschaft nun wieder Gas? Oder geht unter dem scheidenden Trainer nun alles den Bach runter? Da die Antwort auf diese Frage schwer fällt und auch die Grasshoppers zuletzt nicht besonders formstark waren, entscheiden wir uns gegen einen 1x2-Tipp. Dafür dürfen sich die Zuschauer auf Tore freuen. Der GCZ tut sich in der Fremde zwar mit dem Toreschießen schwer, die Hoppers sind aber nur offiziell das Auswärtsteam, treten aber trotzdem im heimischen Letzigrund an, da man sich das Stadion mit dem FC Zürich teilt.