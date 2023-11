FC Zürich - Young Boys Tipp, Prognose, Quoten | 25.11.2023

Unser FC Zürich - Young Boys Sportwetten Tipp zum Super League Spiel am 25.11.2023 lautet: Kommendes Wochenende bietet das Stadion Letzigrund eine fantastische Begegnung. Der Tabellenführer gastiert beim ersten Verfolger. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu einer Drei-Weg-Wette.

Am vergangenen Spieltag konnte sich der FC Zürich von einer Misere drei siegloser Partien in Folge befreien und einen Dreier einfahren. Mit diesem Erfolg im Rücken steigt die Vorfreude auf das anstehende Spitzenspiel. Die Züricher bekommen im eigenen Stadion die Chance, den aktuellen Tabellenführer zu stürzen. Zuletzt zeigten sich die Young Boys jedoch in bester Verfassung und blieben sechs Spieltage in Folge ohne Niederlage. Trainer Raphael Wicky reist mit der besten Offensive der Liga (2,4 Tore pro Spiel) an.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Young Boys“ mit einer Quote von 2,30 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei FC Zürich vs Young Boys auf „Sieg Young Boys“:

Die Young Boys erzielten die meisten Tore pro Spiel (2,4), Zürich steht bei 1,9 Treffern pro Partie.

Der Tabellenführer verpasste nur in 8 Prozent der Spieltage einen Treffer, Zürich ging in 21 Prozent der Partien ohne Treffer vom Feld.

YB ist seit 6 Spieltagen ungeschlagen.

FC Zürich vs Young Boys Quoten Analyse:

Die Quoten dieser Begegnung liegen extrem nahe beieinander. Der FC Zürich nimmt im eigenen Stadion mit Quoten bis 2,76 die leichte Außenseiterrolle ein, während die Young Boys mit Siegquoten von 2,30 bis 2,40 anreisen.

Das Duell zwischen dem ersten Verfolger aus Zürich und dem Tabellenführer bietet für beide Seiten hohe Siegquoten, sodass sich hier die Verwendung eines Sportwetten Bonus lohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Zürich vs Young Boys Prognose: Die Form spricht für die Gäste

Nach einem fantastischen Saisonstart knickte der FCZ vor wenigen Wochen etwas ein. Nur vier der vergangenen zehn Spieltage gestalteten die Spieler von Trainer Bo Henriksen siegreich.

Zuletzt beendeten die Hausherren immerhin eine Durststrecke von drei sieglosen Partien in Folge und setzten sich auswärts mit 3:0 gegen Lugano durch. Zuvor ging der Tabellenzweite in zwei von drei Partien sogar ohne eigenen Treffer vom Feld.

Dagegen sieht die Form der Gäste vielversprechend aus. Die Mannschaft aus Bern ist seit sechs Spieltagen ungeschlagen und fuhr besonders an den letzten beiden Spieltagen die Ellbogen aus. Während der Begegnungen mit Luzern (6:1) und Winterthur (4:1) erzielte der Tabellenführer gleich zehn Treffer.

Infolge dieser Tor-Explosion stärkte die Mannschaft von Raphael Wicky die Rolle als beste Offensive der Liga. Mit 2,4 Treffern pro Partie liegen die Gäste vor den Hausherren (1,9). Diese wiederum verließen das Feld in 21 Prozent der bisherigen Spieltage ohne einen eigenen Treffer.

FC Zürich - Young Boys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Zürich: 3:0 Lugano (A), 0:2 Servette (H), 1:0 n.V. Bellinzona (A), 1:1 Lausanne-Ouchy (H), 0:0 Young Boys (A)

Letzte 5 Spiele Young Boys: 6:1 Luzern (H), 0:3 Manchester City (A), 4:1 Winterthur (A), 2:0 Rapperswil-Jona (A), 1:1 Lugano (A)

Letzte 5 Spiele FC Zürich vs. Young Boys: 0:0 (A), 1:1 (A), 2:2 (H), 0:0 (H), 0:4 (A)

Zuletzt endeten vier Duelle in Folge mit einer Punkteteilung. Wir erwarten einen Bruch dieser Serie, da die Gäste die deutlich bessere Form aufweisen. Uns beeindrucken besonders die Siege gegen Luzern (21,4 xG) und Winterthur (21,2 xG), die in der Kategorie „Erwartbare Tore“ unter den drei besten Mannschaften der Super League liegen. Des Weiteren ließen die Young Boys etwas weniger erwartbare Gegentore (14,9 xGA) als der FC Zürich (15,4 xGA) zu. Vor allem zuletzt hatte die ansonsten starke Defensive der Züricher ihre Probleme. Beispielsweise erlaubte der FCZ in der vorletzten Partie gegen Servette 1,35 xGA (0:2).

Dennoch gehen wir insgesamt von einer torarmen Begegnung aus. Zwei der letzten vier Aufeinandertreffen endeten torlos. Zudem erzielte keine der beiden Mannschaften während des vergangenen Duells überhaupt ein erwartbares Tor. Tendiert ihr in eurer Prognose eher zum fünften Unentschieden in Folge, lohnt sich ein Blick auf den Wettanbieter Bet3000, der dafür eine Quote von 3,60 im Angebot hat. Hier geht es direkt zur Bet3000 Anmeldung.

Unser FC Zürich - Young Boys Tipp: Sieg Young Boys

Die Hausherren verließen das Feld in zwei der letzten vier Begegnungen ohne eigenen Treffer. Anders erging es dem Tabellenführer aus Bern, der innerhalb der vergangenen beiden Spieltage zehn Treffer erzielte. Wir halten die Form der Gäste für stark genug, um mit einem knappen Sieg die Heimreise anzutreten.