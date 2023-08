FCSB - CSKA 1948 Sofia Tipp, Prognose & Quoten | 3.8.2023

Unser FCSB - CSKA 1948 Sofia Tipp zum Conference League Qualifikation Spiel am 03.08.2023 lautet: Vor einem Jahr stand der FCSB in der Gruppenphase der Conference League. In dieser Spielzeit müssen sich entweder die Rumänen oder CSKA 1948 Sofia bereits nach Runde 2 geschlagen geben.

Die ersten Saisonspiele verliefen für beide Mannschaften recht ähnlich. Der FCSB legte einen rasanten Start hin und hat vier Pflichtspiele in Folge gewonnen. CSKA 1948 Sofia gewann zwei Ligaspiele in Serie, doch nach dem 0:2 im Hinspiel droht das Ausscheiden in der Conference League.

Nehmen wir uns ein auffälliges Merkmal aus den bisherigen Begegnungen der Gastgeber heraus: Die Verteidigung! Der FCSB hat nur zwei Gegentore in vier Pflichtspielen kassiert. Unser Tipp: „Beide treffen: Nein“ mit einer Quote von 1,72 bei NEObet.

Darum tippen wir bei FCSB vs CSKA 1948 Sofia auf „Beide treffen: Nein“:

Der FCSB hat nur 2 Gegentore in 4 Pflichtspielen kassiert.

Die Wette „Beide treffen: Nein“ hätte in 2 von 3 Pflichtspielen der bulgarischen Gäste gepasst.

Die Hausherren haben 4 Spiele in Folge gewonnen.

FCSB vs CSKA 1948 Sofia Quoten Analyse:

Ilias Charalampous ist erst seit März 2023 Trainer der rumänischen Gastgeber. Der Saisonstart unter seiner Anleitung verlief gut (2 Ligaspiele, 2 Siege). Setzen die Ros-albastrii ihren Siegeszug fort, warten Quoten um 1,70 auf euch.

Nach der Hinspiel-Niederlage geht CSKA 1948 Sofia mit Wettquoten zwischen 4,75 und 5,30 als Quoten-Außenseiter in den zweiten Vergleich. Solltet ihr euch für eine Drei-Weg-Wette entscheiden, lohnen sich Gratiswetten und Freebets.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FCSB vs CSKA 1948 Sofia Prognose: Die Form spricht für die Hausherren

Schöner hätten sich die Verantwortlichen des FCSB den Saisonstart kaum ausmalen können. Der Fotbal Club FCSB hat alle vier Pflichtspiele gewonnen. Dabei hat der FCSB insbesondere mit der herausragenden Defensive beeindruckt. Rechnen wir das Torverhältnis aller Begegnungen zusammen, liegt es bei 8:2.

Diese fantastische Form konnte der FCSB auch im Hinspiel unter Beweis stellen. Nach dem Schlusspfiff war ein 1:0-Auswärtssieg der Rumänen auf der Anzeigetafel zu erkennen. Hinter diesem stand ein fiktives Ergebnis von 0,64:0,76 xG - das spricht für wenig Torgefahr auf beiden Seiten.

Mit einem kompakten 4-2-3-1 überließ die Mannschaft von Ilias Charalampous den Bulgaren Feldvorteile - bei 3:4 Torschüssen konnten wir jedoch kaum einen Unterschied im Angriff ausmachen.

In den vergangenen drei Pflichtspielen gelangen den Hausherren drei Siege (2:0 vs. Otelul, 1:0 vs. CSKA 1948 Sofia, 2:1 vs. Dinamo Bukarest). Bei keiner dieser Begegnungen ließ der FCSB über 1,01 erwartbare Gegentore zu.

FCSB - CSKA 1948 Sofia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FCSB: 2:0 Otelul (A), 1:0 CSKA 1948 Sofia (A), 2:1 Dinamo Bukarest (H), 3:1 Craiova (A), 1:1 PAOK (H).

Letzte 5 Spiele CSKA 1948 Sofia: 0:1 FCSB (H), 3:0 Pirin (H), 2:1 Levski Sofia (A), 2:0 Aris Thessaloniki (A), 0:1 Panathinaikos (A).

Letzte Spiele FCSB vs. CSKA 1948 Sofia: 1:0 (A).

CSKA 1948 Sofia hat in den vergangenen sechs Spielen (3 Freundschaftsspiele) eine ausgeglichene Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen. Während der Ligaauftakt mit zwei Siegen in Serie gelungen ist, schmerzte die 0:1 Heimniederlage gegen den FCSB besonders.

Wenn CSKA 1948 Sofia die Mittel im Angriff fehlen und sich FCSB aufs Verwalten konzentrieren kann, ist eine Wette auf „CSKA Sofia 1948 trifft nicht“ eine spannende Wette. Bei NEObet findet ihr dafür eine Quote von 2,1 sowie einen NEObet Promotion Code.

Unser FCSB - CSKA 1948 Sofia Tipp: „Beide treffen: Nein“

Beide Mannschaften hatten im Hinspiel nicht die Mittel, um mit Hochdruck in die gefährlichen Zonen zu gelangen. Wir erwarten, dass der FCSB mit seiner starken Defensive die Angriffs-Bemühungen der bulgarischen Gäste auf ein Minimum reduzieren kann.