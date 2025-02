Fenerbahce - Anderlecht Tipp, Prognose, Quoten 13.02.2025

Unser Fenerbahce - Anderlecht Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 13.02.2025 lautet: Die Türken gehen aus Sicht der Buchmacher als klarer Favorit ins Playoff-Hinspiel zur K.o.-Phase. Im Wett Tipp heute gehen wir zumindest von einigen Toren aus.

Am 13. Februar 2025 um 18:45 Uhr erwartet uns ein aufregendes Duell in der Europa League, wenn Fenerbahce im Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi auf RSC Anderlecht trifft.

Fenerbahce, angeführt von Jose Mourinho, geht als klarer Favorit in diese Partie. Die Mannschaft ist seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagen (9S, 3U) und hat in den letzten fünf Partien durchschnittlich drei Tore pro Spiel erzielt. Anderlecht hingegen zeigt eine durchwachsene Form mit nur einem Sieg in den letzten vier Pflichtspielen (1U, 2N) und muss auf mehrere verletzte Spieler verzichten, darunter Jan Vertonghen.