Fenerbahce - Basaksehir Tipp, Prognose & Quoten | 11.06.2023

Unser Fenerbahce - Basaksehir Tipp zum Türkiye Kupasi Finale am 11.06.2023 lautet: Nach mehreren erfolglosen Jahren will Fenerbahce den ersten Pokalerfolg seit der Saison 12/13 herbeiführen. Doch Vorsicht ist geboten: Basaksehir steigerte sich zum Ende der Saison im Angriff.

Enner Valencia und Michy Batshuayi sind vermutlich das beste Sturmduo aller türkischen Vereine. Gemeinsam erzielten sie in der Super Lig 41 Saisontore. Die Meisterschaft ging dennoch an den Erzrivalen Galatasaray - eine Enttäuschung. Basaksehir blieb in der Liga hinter den eigenen Erwartungen und musste sich mit dem fünften Platz begnügen. Im Finale des türkischen Pokals bekommen beide Mannschaften die Möglichkeit, ihre Saison zu retten. Wir erwarten zwei sehr motivierte Teams, die jeweils mindestens ein Tor erzielen werden. Somit spielen wir mit einer Quote von 1,77 bei Bwin die Wette „Beide treffen“.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Basaksehir auf „Beide treffen“:

Fenerbahce erzielte in der Liga 2,4 Tore pro Spiel - Bestwert.

Basaksehir erzielte 9 Tore in den letzten 3 Ligaspielen.

11 der letzten 13 Ligaspiele von Fenerbahce endeten mit Treffern auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fenerbahce vs Basaksehir Quoten Analyse:

Für große Erfolge der „Sari Kanaryalar“ müssen wir uns einige Jahre in die Vergangenheit begeben. Fenerbahce hat seit der Saison 13/14 keine Meisterschaft mehr gewonnen. Den Pokal hielten die Kanarienvögel letztmals in der Spielzeit 12/13 in die Höhe. In diesem Jahr soll die Durststrecke ein Ende haben.

Dafür traf der Vizemeister der Super Lig die ersten Vorkehrungen. Im Halbfinale setzten sich die Kanarienvögel gegen den amtierenden Pokalsieger Sivasspor durch. Ein Sieg, der den Buchmachern imponierte und Fener mit Quoten bis zu 1,72 zum Favoriten im Finale aufsteigen ließ.

Basaksehir erwärmte die Herzen seiner Anhänger zum Ende der Saison und gewann zwei Spiele in Folge. Mit einem Sieg im Finale könnten die „Boz Baykuslar“ erstmals den türkischen Pokal in die Höhe stemmen. Eine Gratiswette bei diesen Buchmachern sowie Wettquoten zwischen 4,50 und 4,85 machen eine Außenseiter-Wette schmackhaft.

Fenerbahce vs Basaksehir Prognose: „Die beste Offensive der Super Lig will den Pokal“

Die beste Offensive der Liga (2,4 Tore pro Spiel) war am Ende zu wenig, um Fenerbahce erstmals seit der Saison 13/14 auf den Thron der Super Liga zu bringen. Das Pokalfinale bietet eine letzte Möglichkeit, endlich wieder einen Titel zu feiern.

Dafür kann Jorge Jesus auf ein herausragendes Sturmduo zurückgreifen. Enner Valencia hat eine fantastische Saison gespielt und sich zum besten Torschützen der Super Lig gekürt (29 Tore). Sein kongenialer Partner im Angriff, Michy Batshuayi, markierte 12 Treffer in der Liga und erzielte drei Tore in vier Pokalspielen.

Im Laufe der Saison agierte die Offensive der Gelb-Marineblauen auf höchstem Niveau und erzielte 55 Tore aus dem Spiel heraus - Bestwert in der Super Lig. Zusätzlich brachte das Team von Jorge Jesus in fünf Spielen des türkischen Pokalwettbewerbs zwölf Bälle im gegnerischen Gehäuse unter. Drei von fünf Pokal-Partien endeten mit mindestens drei Treffern.

Die Produktivität der Kanarienvögel spiegelt sich in der Statistik der erwartbaren Tore wider. Keine Mannschaft sammelte im Ligawettbewerb mehr erwartbare Tore als die Kanarienvögel (71,1 xG). Zusätzlich erspielte sich nur der frischgebackene türkische Meister, Galatasaray (72), mehr Großchancen als die „Sari Kanaryalar“ (68).

Fenerbahce - Basaksehir Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 0:3 Galatasaray (A), 2:0 Antalyaspor (H), 3:0 Sivasspor (H), 3:1 Trabzonspor (H), 1:1 Giresunspor (A).

Letzte 5 Spiele Basaksehir: 3:1 Trabzonspor (H), 3:2 Adana (A), 2:2 n.V. Ankaragucu (A), 0:0 Antalyaspor (A), 1:1 Ümraniyespor (H).

Letzte 5 Spiele Fenerbahce vs. Basaksehir: 2:1 (A), 1:0 (H), 0:1 (H), 0:2 (A), 2:1 (A).

Innerhalb der Liga traten die beiden Finalisten in zwei Partien gegeneinander an. Das Spiel endete jeweils mit einem Sieg der Kanarienvögel. Vor dem Pokalfinale haben sich die Voraussetzungen aber etwas geändert.

Auf die gesamte Saison betrachtet, war die Offensive von Basaksehir eine Enttäuschung. Die „Boz Baykuslar“ erspielten sich lediglich 40 Großchancen (16.) und kratzten nur 40,3 erwartbare Tore (16.) zusammen.

Zum Ende der Saison und vor dem wichtigsten Spiel des Jahres ist der Angriff von IBFK jedoch aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Die Spieler der Eulen erzielten in ihren vergangenen drei Ligaspielen insgesamt neun Tore und liefen offensiv heiß.

Defensiv zählte das Team von Emre Belözoglu zwar ohnehin zu den besten Mannschaften der Saison, doch im Pokal genehmigte sich der Tabellenfünfte der Super Lig mehrere Aussetzer. Basaksehir kassierte in vier der fünf Pokal-Auftritte mindestens ein Gegentor. Traten sie in der Liga nicht im eigenen Stadion an, fingen sie in 83% ihrer Begegnungen ein Gegentor.

Unser Fenerbahce - Basaksehir Tipp: Beide treffen

Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg im Pokalfinale die verfehlten Ziele in der Liga relativieren. Fenerbahce ist schon über das gesamte Jahr eine Mannschaft, die mit enormer Power ihr Heil im Angriff sucht. Beispielsweise eroberten die Kanarienvögel pro Ligaspiel die meisten Bälle im Angriffsdrittel (6,5). Basaksehir fand in den letzten Wochen ein besseres Rezept für die eigene Offensive und könnte eine teilweise löchrige Hintermannschaft des Favoriten in Verlegenheit bringen.