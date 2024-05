Fenerbahce - Istanbulspor Tipp, Prognose & Quoten | 26.5.

Unser Fenerbahce - Istanbulspor Sportwetten Tipp zum Süper Lig Spiel am 26.05.2024 lautet: Fener trifft auf das abgeschlagene Schlusslicht. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir schon im ersten Durchgang einige Treffer.

Die Entscheidung um die Meisterschaft fällt am letzten Spieltag! Mit einem Sieg bei Spitzenreiter Galatasaray wahrte Fenerbahce seine Chancen auf den Titel, ist aber von einer weiteren Pleite des Stadtrivalen abhängig. Nur wenn Gala verliert und Fener gewinnt, holen sich die Kanarienvögel auf der Zielgeraden doch noch Platz 1. Dass Fenerbahce das letzte Heimspiel der Saison gewinnt, ist so gut wie sicher. Es geht gegen das abgeschlagene Schlusslicht, gegen das es nur eine Frage nach der Höhe des Sieges zu sein scheint.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Fenerbahce Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“ mit einer Quote von 1,73 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Istanbulspor auf „Fenerbahce Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“:

Fenerbahce vs Istanbulspor Quoten Analyse:

Fenerbahce vs Istanbulspor Prognose: Einbahnstraßen-Fußball Feners

Sie mussten gewinnen und sie gewannen auch! Am vergangenen Wochenende gastierte Fenerbahce Istanbul bei Spitzenreiter und Stadtrivale Galatasaray, das zuvor zehn Pflichtspiele in Folge gewonnen und bis dato überhaupt nur eine Niederlage in der laufenden Süper-Lig-Saison kassiert hatte.

Fenerbahce - Istanbulspor Statistik & Bilanz:

Bereits das Hinspiel hat der Favorit auswärts mit 5:1 für sich entschieden, wobei er schon zur Halbzeit mit 4:1 führte und im zweiten Durchgang noch einen Elfmeter vergab. Die bereits angesprochene Wette „Sieg Fenerbahce (HC 0:1) 1. Halbzeit“ bringt bei Bet3000 eine Quote von 2,15 und lässt sich ganz einfach über die Bet3000 App platzieren. In drei ihrer letzten vier Liga-Spiele lagen die Gäste jedenfalls schon zur Halbzeit mit zwei Toren zurück. Sie haben überhaupt ihre letzten fünf Liga-Spiele allesamt bei einem Torverhältnis von 2:15 verloren. Weiter zurückblickend gewannen sie nur eine ihrer letzten 16 Partien (3U, 12N).

Unser Fenerbahce - Istanbulspor Tipp: „Fenerbahce Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“

Mit einer frühen Führung will Fenerbahce Galatasaray im Fernkampf um die Meisterschaft unter Druck setzen. Entsprechend gehen wir davon aus, dass Fener von der ersten Sekunde an Gas gibt. Mit Istanbulspor hat man den dankbarsten Gegner überhaupt vor sich. Deshalb erwarten wir bereits im ersten Durchgang einige Treffer. Besonders motiviert dürfte dabei Edin Dzeko sein. Der Top-Torjäger der Kanarienvögel steht bei 20 Saisontoren, muss aber drei Treffer auf Galas Mauro Icardi aufholen. Im Heimspiel gegen die schwächste Abwehr der Süper Lig ist das nicht unwahrscheinlich. So oder so dürfte es ähnlich wie im Hinspiel einige Male im Kasten der Gäste klingeln.