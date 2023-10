Fenerbahce - Ludogorets Razgrad Tipp, Prognose & Quoten

Unser Fenerbahce - Ludogorets Razgrad Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 26.10.2023 lautet: Fenerbahce Istanbul eilt in dieser Saison von Sieg zu Sieg. Im Heimspiel am Donnerstag gegen Ludogorets spricht alles für eine Fortsetzung dieser Serie.

Schaut man in den Top-10-Ligen Europas auf die formstärksten Teams, steht hier nicht wie gewöhnlich eine Mannschaft wie Manchester City, Bayern München oder Real Madrid ganz oben, sondern Fenerbahce Istanbul. Die „Kanarienvögel“ haben alle ihre zehn Saisonspiele der Süper Lig gewonnen. Auch in den anderen sieben Pflichtspielen gingen die Gelb-Marineblauen als Sieger vom Feld. Diese Serie wollen die Männer von Coach Ismail Kartal am Donnerstag in der Conference League daheim gegen Ludogorets ausbauen.

Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,75 bei Oddset für den Wett Tipp heute „Sieg Fenerbahce & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Ludogorets Razgrad auf „Sieg Fenerbahce & Über 2,5 Tore“:

Fenerbahce hat alle 17 Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen

Die Gelb-Marineblauen sind seit 10 Europapokal-Heimspielen ungeschlagen

Ludogorets wartet seit 14 internationalen Gastspielen auf einen Sieg

Fenerbahce vs Ludogorets Razgrad Quoten Analyse:

Der Verein aus Istanbul hat bei der Fenerbahce vs Ludogorets Razgrad Prognose, was die Qualität angeht, mit einem Marktwert von 200 zu 39 Millionen Euro die Nase klar vorne. Dann kommt am Donnerstag auch noch der Heimvorteil hinzu. So schlagen sich die Buchmacher, die durch tolle Quoten und einen Sportwetten Bonus überzeugen, mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,27 deutlich auf die Seite der Hausherren.

Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 9,81 ziemlich unwahrscheinlich. Bester Stürmer der „Kanarienvögel“ ist Edin Dzeko mit neun Treffern in 13 Spielen. Trifft der Bosnier auch gegen Ludogorets, gibt es dafür bei Oddset eine Quote von 1,83. Wer mehr über den Buchmacher erfahren will, sollte unseren Oddset Test lesen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fenerbahce vs Ludogorets Razgrad Prognose: Können die Adler die Kanarienvögel stoppen?

Im Sommer hatte Fener einige Stammspieler abgegeben. Als Ersatz wurden namhafte Profis wie Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder oder Dominik Livakovic geholt. So wirkt der Kader noch stärker. Am Wochenende gewann Fenerbahce daheim gegen Hatayspor 4:2 und fügte dem Gegner die erste Saisonpleite zu. Damit haben die „Kanarienvögel“ alle 17 Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen und führen die Tabelle an.

Der einzige Gegner, der aktuell noch mithalten kann, ist Meister Galatasaray, der nach neun Spieltagen zwei Punkte Rückstand hat. In der Europa League musste Fener schon in der Quali ran und gewann alle sechs Spiele mit einem Torverhältnis von 21:2. Auch an den ersten beiden Spieltagen der Gruppenphase hielten sich die Männer von Trainer Ismail Kartal schadlos und gewannen mit 3:1 gegen Nordsjaelland sowie mit 2:1 gegen Spartak Trnava. Die Mannschaft siegte in neun der letzten zehn Europapokal-Heimspiele (1U).

WETT-INFOS BEI SPORT1

Im Vorjahr sicherte sich Ludogorets zum zwölften Mal in Folge die Meisterschaft in Bulgarien. Mit diesem Erfolg steht man 2023/24 zum 10. Mal in einer UEFA-Gruppenphase. Schon vier Mal konnten die Adler international überwintern. Als Landesmeister durfte der PFC in der CL-Quali ran und setzte sich gegen den kosovarischen Vertreter Balkani (0:2, 4:0) durch. Gegen Olimpija Ljubljana folgte dann das Aus. Nach dem Ausscheiden gegen Ajax in der Europa League, wurden die Grün-Weißen in die Conference League versetzt.

Hier gewann man daheim mit 4:0 gegen Spartak Trnava. Am 2. Spieltag folgte dann aber mit einem 1:7 bei Nordsjaelland die höchste internationale Niederlage der Vereinsgeschichte. Insgesamt gingen neun der letzten zwölf Europapokal-Gastspiele verloren. Seit 14 internationalen Auswärtspartien wartet die Elf auf einen Sieg. Auch in der heimischen Parva Liga liegt der Meister nach zwölf Spieltagen nur auf Platz 5. Aufgrund der schlechten Ergebnisse wurde Coach Ivaylo Petev nach dem 0:0 bei Arda Kardzhali entlassen.

Fenerbahce - Ludogorets Razgrad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 4:2 Hatayspor (H), 2:0 Kasimpasa (A), 2:1 Spartak Trnava (A), 5:0 Rizespor (H), 4:0 Basaksehir (H)

Letzte 5 Spiele Ludogorets Razgrad: 0:0 Arda Kardzhali (A), 4:0 OFK Pirin (H), 1:7 Nordsjaelland (A), 1:0 Levski Sofia (A), 1:1 Lok Plovdiv (H)

Letzte Spiele Fenerbahce vs Ludogorets Razgrad: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Fenerbahce spielte bisher nur viermal gegen Teams aus Bulgarien. Die Bilanz der Istanbuler steht hier bei einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Der einzige Erfolg kam daheim zustande.

Die „Adler“ aus Razgrad duellierten sich zweimal mit einem Klub aus der Süper Lig. Mit einem Remis und einer Pleite ist Ludogorets hier noch ohne Sieg. Seit dem Jahr 2000 sind türkische Mannschaften in zwölf Spielen gegen Vereine aus Bulgarien ungeschlagen.

Unser Fenerbahce - Ludogorets Razgrad Tipp: Sieg Fenerbahce & Über 2,5 Tore

Fenerbahce ist das formstärkste Team Europas und walzt alles nieder, was sich in den Weg stellt. Wir finden keine Argumente, warum diese Serie daheim gegen Ludogorets enden sollte. Die Kanarienvögel haben in dieser ECL-Saison alle acht Spiele mit 26:4 Toren gewonnen. Razgrad konnte lediglich zwei der vergangenen fünf Pflichtspiele für sich entscheiden und wechselte nach dem letzten Spieltag den Trainer. Die Mannschaft wird nun erst mal von Ivan Tsvetkov betreut, der seit 2018 als Scout für den Verein arbeitet. Dadurch kommt etwas Ungewissheit in den Tipp. Am Ergebnis dürfte dies aber nichts ändern.