Fenerbahce - Maribor Tipp, Prognose & Quoten | 10.08.2023

Unser Fenerbahce - Maribor Tipp zum Conference League Qualifikation Spiel am 10.08.2023 lautet: Der türkische Vizemeister hat seine bisher einzige Aufgabe in der Qualifikation mit Bravour gemeistert. Maribor lebte von Standards und späten Comebacks.

Viel unterschiedlicher hätten die bisherigen Qualifikationsverläufe beider Mannschaften nicht aussehen können. Fenerbahce ließ an seinem Weiterkommen gegen Zimbru Chisinau (5:0, 4:0) keine Zweifel aufkommen. Im Duell mit Maribor sind die Hausherren erneut favorisiert.

Die Slowenen hingegen waren gefühlt schon mehrfach ausgeschieden, lagen in jedem ihrer vier Qualifikationsspiele in Rückstand. Späte Tore und Comebacks haben sie dennoch in die dritte Runde geführt. Unser Tipp: „Sieg Fenerbahce ohne Gegentor“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Maribor auf „Sieg Fenerbahce ohne Gegentor“:

Fenerbahce hat in der vorherigen Quali-Runde beide Spiele ohne Gegentor gewonnen.

Fenerbahce ist qualitativ deutlich höher einzustufen als die vorherigen Gegner von Maribor - ein erneutes Comeback wird deutlich schwerer.

Fenerbahce stand letztes Jahr in der Europa-League-Gruppenphase - Maribor schied letzte Saison nacheinander in CL-, EL- und Conference-League-Quali aus.

Fenerbahce vs Maribor Quoten Analyse:

Wenn der türkische Vizemeister ein Heimspiel gegen das drittbeste slowenische Team der abgelaufenen Saison bestreitet, sind die Gastgeber in der Regel favorisiert. In diesem Fall vergeben die Buchmacher eine maximale Wettquote von 1,23 für einen Heimsieg der Kanarienvögel.

NK Maribor ist international kein unbeschriebenes Blatt. Letztmals stand der slowenische Top-Klub in der Saison 2017/18 in der Gruppenphase der Königsklasse. Gleichzeitig ist dies die letzte Spielzeit, in der Maribor das Hauptevent eines internationalen Wettbewerbs erreichen konnte. Neue Wettanbieter und altbekannte Bookies vergeben für die Gäste somit Siegquoten bis 13,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fenerbahce vs Maribor Prognose: Bloßer Wille reicht hier nicht

Damir Krznar ist derzeit als Trainer für NK Maribor aktiv. In den vier absolvierten Qualifikationsspielen des Jahres hat der Coach eine emotionale Achterbahnfahrt mit seiner Mannschaft erlebt. Obwohl die Vijolice in allen vier Partien gegen Birkirkara und Differdingen in Rückstand geraten ist, steht sie in der dritten Qualifikationsrunde.

Ein Beleg für einen unbändigen Willen, sich unbedingt für den internationalen Wettbewerb qualifizieren zu wollen. Gehen wir bei der Spielanalyse ins Detail, fällt vor allem eines auf: Ohne Standards lief bisher fast nichts!

Die Violett-Gelben haben nach vier Qualifikationsspielen acht Treffer auf dem eigenen Konto, vier davon erzielten sie beim letzten Vergleich mit Differdingen 03. Es klingt völlig absurd, aber fünf der insgesamt acht Tore waren die Folge eines ruhenden Balles. Zwei der fünf ruhenden Bälle waren Elfmeter.

Darüber hinaus hat die Krznar-Elf in drei der vier Begegnungen ein entscheidendes Tor nach der 88. Spielminute erzielen können. Der Wille kann den Slowenen in keinem Fall abgesprochen werden, doch ob sie auch mit der deutlich höheren Qualität des kommenden Gegners klarkommen, wagen wir zu bezweifeln.

Fenerbahce - Maribor Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 4:0 Zimbru (A), 5:0 Zimbru (H), 1:0 Baku (A), 1:3 Roter Stern Belgrad (H), 3:4 St. Petersburg (A).

Letzte 5 Spiele Maribor: 4:3 n.V. Differdingen 03 (H), 1:0 Aluminij (H), 1:1 Differdingen 03 (A), 4:0 Radomlje (A), 2:1 Birkirkara (A).

Letzte Spiele Fenerbahce vs. Maribor: -

Im Gegensatz zu ihren slowenischen Gästen haben die Spieler von Fenerbahce in Sachen Pflichtspiele eine ruhige Zeit hinter sich. Der Saisonstart in der türkischen Super Lig steht noch aus und international lieferte die Elf von Ismail Kartal zwei souveräne Vorstellungen ab.

Die Kanarienvögel schossen Zimbru Chisinau (Moldawien) in zwei Spielen gesamt mit 9:0 aus den Stadien. Somit hat der türkische Vizemeister in den ersten beiden Pflichtspielen keine Anzeichen von Rost gezeigt.

In der vergangenen Spielzeit standen die Marine-Gelben in der Gruppenphase der Europa League. Dort setzten sie sich mit vier Siegen und zwei Remis gegen eine Konkurrenz bestehend aus Dynamo Kiew, Stade Rennes und AEK Larnaka durch. Im Achtelfinale schied Fenerbahce jedoch gegen den späteren Sieger Sevilla aus.

Allerdings hätten die Begegnungen auch einen anderen Verlauf nehmen können - Fenerbahce hatte in beiden Partien deutlich mehr erwartbare Tore gesammelt.

Setzt ihr bei Bet-at-home darauf, dass die Hausherren im dritten Quali-Spiel in Serie Über 2,5 Tore erzielen, könnt ihr euch mit einer Quote von 1,96 anfreunden.

Unser Fenerbahce - Maribor Tipp: Sieg Fenerbahce ohne Gegentor

NK Maribor hat eine beeindruckende Mentalität in den vorherigen Spielen an den Tag gelegt, doch die Qualität ihres türkischen Konkurrenten ist dieses Mal zu hoch. Allein in der Offensive haben sich die Kanarienvögel über den Sommer mit Edin Dzeko und Dusan Tadic herausragend verstärkt.