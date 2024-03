Fenerbahce – Royale Union SG Tipp, Prognose, Quoten|14.3

Unser Fenerbahce - Royale Union SG Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 14.03.2024 lautet: Das Hinspiel in Belgien ging mit einem deutlichen 3:0 an die Istanbuler. Im Wett Tipp heute gehen wir beim erneuten Aufeinandertreffen von einem müden Kick aus.

Fenerbahce Istanbul befindet sich in einer bestechend guten Verfassung und feierte neben dem 3:0 im Hinspiel zwei weitere deutliche Erfolge im türkischen Oberhaus. Der amtierende belgische Tabellenführer hat abgesehen von der Pleite auf internationaler Ebene zuletzt in der Liga gegen Gent zu Hause nur Remis (1:1) gespielt und sucht nach seiner Form.

Das Hinspiel war eine sehr deutliche Angelegenheit, damit wurde das Tor zum Achtelfinale von den Türken weit aufgestoßen. Als Wett Tipp heute spielen wir „Unter 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,17 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Royale Union SG auf „Unter 2,5 Tore“:

Fenerbahce setzte bereits im Hinspiel mit einem 3:0 ein Ausrufezeichen.

Die Belgier erspielten sich im letzten Aufeinandertreffen keine einzige Großchance.

Auf heimischem Boden kassierten die Istanbuler nur 2 Gegentore in 3 Gruppenspielen und standen defensiv sicher.



Fenerbahce vs Royale Union SG Quoten Analyse:

Fenerbahce gab sich im bisherigen Turnierverlauf im eigenen Stadion keine Blöße und setzte sich in allen drei Heimspielen durch. Eine Tatsache, die auch den Wettanbietern nicht entgangen ist. Trotz deutlichen Polsters aus dem Hinspiel gelten die Gastgeber auch beim erneuten Aufeinandertreffen als Favoriten auf den Sieg.

Entgegen unserer Einschätzung gehen viele neue Sportwettenanbieter von einem torreichen Kräftemessen aus und tendieren am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zu drei oder mehr Treffern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fenerbahce vs. Royale Union SG Prognose: Kann Fenerbahce zu Hause seine weiße Weste verteidigen?

Bislang gab Fenerbahce Istanbul in der Conference League im eigenen Stadion keinen einzigen Punkt ab und konnte auf ganzer Linie überzeugen. Vor allem defensiv standen die Schützlinge von Trainer İsmail Kartal sehr sicher und ließen nur zwei Gegentore in drei Heimspielen zu. Die Offensive überzeugte mit zehn erzielten Treffern im eigenen Haus.

Trotz allem sprang erst am letzten Gruppenspieltag mit einem 4:0 gegen den slowakischen Vertreter Spartak Trnava der Platz an der Sonne heraus.

Somit hat der Klub bereits Geschichte geschrieben und feierte den erstmaligen Aufstieg ins Achtelfinale der Conference League. Mit dem 3:0 im Hinspiel wurde das Tor zum Viertelfinale weit aufgestoßen.

Im türkischen Oberhaus liefern sich „Die gelben Wellensittiche“, wie das Team aus Istanbul aufgrund ihres Trikots auch genannt werden, einen harten Zweikampf um die Meisterschaft mit Galatasaray. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt zwei Punkte. Über die gesamte Saison kam nur eine Niederlage gegen Trabzonspor (2:3) zustande (24S, 4U).

Fenerbahce - Royale Union SG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 4:1 Pendikspor (H), 3:0 Royale Union SG (A), 2:0 Hatayspor (A), 0:3 Ankaragücü (A) 2:1 Kasimpasa (H).

Letzte 5 Spiele Royale Union SG: 1:1 KAA Gent (H), 0:3 Fenerbahce (H), 2:0 OH Leuven (A), 2:0 FC Brügge (H), 2:1 Standard Lüttich (H).

Letzte Spiele Fenerbahce vs. Royale Union SG: 3:0 (A).



Seit dem Aufstieg im Jahr 2021 spielt Union St. Gilloise auf nationaler Ebene immer vorne mit. In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde jeweils die Teilnahme an der Europa League sichergestellt. Im Vorjahr führte der Weg sogar bis ins Viertelfinale. Deutlich weniger erfolgreich gestaltete sich der Ausflug in der aktuellen Saison.

In der Gruppe E war die Konkurrenz mit Liverpool, Toulouse und LASK zu groß. Nur die Linzer sollten nach sechs Vorrundenspielen auf Rang 4 verdrängt werden. An Toulouse und Liverpool führte aber kein Weg vorbei. Als Gruppendritter konnte man in der Zwischenrunde der Conference League gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt (2:2, 2:1) bestehen.

50 Prozent der Auswärtsspiele in dieser Saison wurden auf internationaler Ebene mit weniger als 2,5 Toren beendet. In der gesamten Europa-League-Gruppenphase gelang den Mannen von Trainer Alexander Blessin kein Auswärtstor.

Mit 69 erbeuteten Punkten belegt die Blessin-Elf in der First Division A den ersten Platz und zeigt sechs Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten RSC Anderlecht auf. Wer trotz der durchwachsenen Auswärtsbilanz der Belgier auf einen Dreier im Şükrü Saracoğlu Stadion hofft, erhält in der Interwetten App beinahe den vierfachen Wetteinsatz.

Unser Fenerbahce – Royale Union SG Tipp: Unter 2,5 Tore

Mit dem 3:0 im Hinspiel haben die Kicker vom Bosporus bereits ein Statement geliefert. Es dürfte für die Belgier sehr schwer werden, diesen Rückstand in der türkischen Metropole Istanbul zu egalisieren.

Ein Blick auf die Kader-Marktwerte offenbart, dass die Hausherren deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen aufzeigen. Da Fenerbahce aber beinahe mit beiden Beinen im Viertelfinale steht, rechnen wir mit einem müden Kick, bei dem wenige Tore fallen.