Fenerbahce - Twente Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2023

Unser Fenerbahce - Twente Tipp zum Conference League Playoff Spiel am 24.08.2023 lautet: Fenerbahce zeigt zu Beginn der neuen Saison eine beeindruckende Frühform. Das dürfte sich auch in einem Heimsieg gegen Twente widerspiegeln.

In der Spielzeit 2023/24 hat sich Fenerbahce vieles vorgenommen. Der erste Meistertitel seit 2014 soll her. Zudem will man in der Conference League die Gruppenphase erreichen.

In den Playoffs trifft man ab Donnerstag auf den niederländischen Vertreter Twente Enschede. Im Hinspiel in Istanbul sind die „Sari Kanaryalar“ aus Sicht der Wettanbieter schon mal die klaren Favoriten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Bwin die Wette „Sieg Fenerbahce“.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Twente auf „Sieg Fenerbahce“:

Fenerbahce hat beim Marktwert klar die Nase vorne

Die „Sari Kanaryalar“ haben alle 6 Pflichtspiele der neuen Saison gewonnen

Die prominenten Neuzugänge der „Kanarienvögel“ haben alle eingeschlagen

Fenerbahce vs Twente Quoten Analyse:

Fenerbahce hat den Kader im aktuellen Transferfenster kräftig aufpoliert und kommt aktuell auf einen Marktwert von 212 Millionen Euro. Da alle Spieler des FC Twente lediglich auf knapp über 40 Millionen Euro kommen, ist die Ausgangslage hier recht klar. Hinzu kommt im Hinspiel der Heimvorteil der Türken.

So schicken die Fußball Buchmacher bei der Fenerbahce vs Twente Prognose die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,60 ins Rennen. Ein Sieg der Gäste erscheint mit Quoten im Schnitt von 5,03 aus Sicht der Bookies dagegen eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fenerbahce vs Twente Prognose: Geht die Serie von Fener weiter?

Auf der einen Seite musste Fenerbahce im Sommer wichtige Spieler wie Arda Güler (Real Madrid), Attila Szalai (Hoffenheim) oder Enner Valencia (Internacional) ziehen lassen. Doch die Verantwortlichen haben personell nachgelegt und diese Lücken durch namhafte Profis wie Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Ryan Kent, Fred oder Sebastian Szymanski geschlossen. Diese Verpflichtungen sind im Kampf um den Meistertitel in der Türkei ein klares Ausrufezeichen.

Nachdem das Experiment unter Coach Jorge Jesus zum Ende 2022/23 nach nur einer Saison wieder beendet wurde, soll nun Ismail Kartal in seiner dritten Amtszeit bei den „Kanarienvögeln“ für neue Erfolge sorgen. Mit sechs Siegen in sechs Pflichtspielen haben die „Sari Kanaryalar“ auch einen perfekten Saisonstart hingelegt. Unter Kartal hat der Traditionsklub aus Istanbul in den sechs Partien bislang 19 Tore erzielt. In der Conference League kam man problemlos gegen Zimbru (5:0, 4:0) und gegen Maribor (3:1, 3:0) weiter.

Im Vorjahr wurde der FC Twente in den Niederlanden Tabellen-Fünfter und durfte damit in die heimische Conference-League-Quali. Hier setzte man sich gegen Heerenveen und Sparta Rotterdam durch. Vor allem vor den eigenen Fans war die Mannschaft in der Vorsaison extrem stark und überstand die komplette Eredivisie-Spielzeit ohne Niederlage (13 Siege, 4 Remis). Dafür taten sich die „Tukkers“ mit fünf Siegen in 17 Gastspielen auswärts deutlich schwerer.

In die neue Saison der Eredivisie sind die Roten perfekt gestartet. Am ersten Spieltag gewann man mit 4:1 beim Almere City FC. Am Sonntag folgte ein 3:1 daheim gegen Zwolle. Damit steht Enschede nach zwei Spieltagen zusammen mit drei weiteren Teams an der Tabellenspitze. Im letzten Jahr stand der Verein auch in der Conference League, scheiterte aber in den Playoffs an der Fiorentina. Dieses Mal erreichte man gegen Hammarby (1:0, 1:1) und den Riga FC (2:0, 3:0) die finale Runde vor der Gruppenphase.

Fenerbahce - Twente Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 2:0 Samsunspor (A), 3:0 Maribor (A), 2:1 Gaziantep (H), 3:1 Maribor (H), 4:0 Zimbru (A)

Letzte 5 Spiele Twente: 3:1 Zwolle (H), 3:0 Riga (A), 4:1 Almere City (A), 2:0 Riga (H), 1:1 Hammarby (A)

Letzte Spiele Fenerbahce vs Twente: 1:2 (H), 1:0 (A)

Beide Vereine trafen bisher nur in der Gruppenphase der Europa-League-Saison 2009/10 aufeinander. Damals gewann Twente in Istanbul mit 2:1, verlor dann aber das Rückspiel daheim mit 0:1. Fener kommt in Duellen gegen niederländische Vereine auf eine Bilanz von sieben Siegen, vier Remis und neun Niederlagen. Enschede bekam es im Europapokal schon viermal mit Clubs aus der Türkei zu tun. Hier steht die Bilanz bei zwei Erfolgen und zwei Pleiten.

Fenerbahce-Neuzugang Edin Dzeko hat in den ersten vier Pflichtspielen für seinen neuen Verein schon viermal getroffen. Kommt gegen Twente ein weiteres Tor dazu, wird das von Anbieter NEObet, der mit seinem aktuellen NEObet Promocode 10 Euro gratis vergibt, mit einer Quote von 1,88 belohnt.

Unser Fenerbahce - Twente Tipp: Sieg Fenerbahce

Fenerbahce ist perfekt aus den Startblöcken gekommen und hat in der Süper Lig sogar die Tabellenführung übernommen. Die prominenten Neuzugänge benötigen keine Eingewöhnungsphase und funktionieren sofort. Zudem sprechen Heimvorteil und Qualität auch für die Männer aus Istanbul. Aus diesen Gründen sind die „Kanarienvögel“ auch für uns gegen Twente die klaren Favoriten.