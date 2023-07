Fenerbahce - Zimbru Chisinau Tipp, Prognose, Quoten | 26.07.2023

Unser Fenerbahce - Zimbru Chisinau Tipp zum Conference League Quali Spiel am 26.07.2023 lautet: Im Duell mit dem moldawischen Vertreter Zimbru ist Fenerbahce der haushohe Favorit. Das dürfte sich in einem deutlichen Hinspiel-Ergebnis widerspiegeln.

In den letzten beiden Spielzeiten durfte Fenerbahce jeweils in der Europa-League-Gruppenphase ran. In diesem Jahr kann der türkische Vizemeister maximal die Conference League erreichen. Die erste Hürde auf diesem Weg in der zweiten Qualifikationsrunde scheint mit Zimbru Chisinau aus der Republik Moldawien nicht allzu groß.

Im Hinspiel am Mittwoch sind die Kanarienvögel laut den Wettquoten die haushohen Favoriten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.55 bei Bet3000 die Wette „Sieg Fenerbahce mit HC -2″.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Zimbru Chisinau auf „Sieg Fenerbahce mit HC -2″:

Fenerbahce hat im Marktwert deutlich die Nase vorne.

Zimbru Chisinau stand noch nie in einer UEFA-Gruppenphase.

Die „Kanarienvögel“ sind seit 6 Europapokal-Heimspielen ungeschlagen (5S, 1U).

Fenerbahce vs Zimbru Chisinau Quoten Analyse:

Schaut man auf die Kaderwerte, treffen hier große Unterschiede aufeinander. Während Fenerbahce auf einen Wert von 183 Millionen Euro kommt, sind alle Spieler von Zimbru zusammengenommen gerade mal 3 Millionen Euro wert. Chisinau hat schon eine erfolgreiche Runde in der Conference League hinter sich. Gegen La Fiorita aus San Marino setzte man sich allerdings nur knapp durch (1:1, 1:0).

So sind die Gäste bei der Fenerbahce vs Zimbru Chisinau Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 37,6 die haushohen Außenseiter. Auf der Gegenseite haben die Bookies, unter denen sich auch einige Sportwetten Anbieter mit PayPal befinden, für einen Heimsieg der Gelb-Marineblauen nur Quoten im Schnitt von 1,05 parat.

Fenerbahce vs Zimbru Chisinau Prognose: Können die Gäste den Favoriten ärgern?

Fenerbahce sicherte sich 2013/14 die letzte türkische Meisterschaft. Die titellose Zeit der „Kanarienvögel“ ging im Vorjahr mit dem Pokalsieg zu Ende. Unter Coach Jorge Jesus reichte es in der Süper Lig allerdings „lediglich“ für den zweiten Platz. Vom portugiesischen Star-Trainer hatten sich die Fans eigentlich den 20. Liga-Titel der Vereinsgeschichte erhofft. Da Jesus unmittelbar nach dem Pokalsieg zurücktrat, geht der Verein nun mit Ismail Kartal in dessen dritter Amtszeit bei Fener in die neue Saison.

Und wie die Aktivitäten auf dem Transfermarkt zeigen, will es Fener in diesem Jahr noch mal wissen. So verpflichtete man im laufenden Transferfenster Spieler wie Dusan Tadic und Edin Dzeko. Allerdings musste man auch Profis wie Arda Güler (Real Madrid), Attila Szalai (Hoffenheim) oder Enner Valencia (Internacional) ziehen lassen. Die Vorbereitung verlief mit einem Sieg (gegen Neftci Baku) und zwei Pleiten (gegen Zenit St. Petersburg und Roter Stern Belgrad) durchwachsen.

Nach der Unabhängigkeit des Landes war Zimbru Chisinau zunächst der dominante Verein in Moldawien und sicherte sich zwischen 1992 und 2000 acht von neun Meisterschaften. Danach tauchte Sheriff Tiraspol auf und lief dem Serienmeister den Rang ab. So konnten die „Galben-verzii“ seit dem letzten Ligatitel im Jahr 2000 „nur“ noch vier Pokalsiege feiern. Seit der Spielzeit 2014 sind die Gelb-Grünen komplett ohne Titel. Im Vorjahr erzielte man mit dem dritten Platz das beste Ergebnis seit der Spielzeit 2015/16.

Dabei war in der vergangenen Spielzeit Coach Michele Bon schon nach 13 Spielen entlassen worden. Nachfolger Vlad Goian blieb auch nur knapp zwei Monate im Amt. Erst der dritte Coach Lilian Popescu brachte das Team wieder in die Spur. Keeper Giannakopoulos spielte immerhin zehn Mal zu Null. Zudem war Stürmer Dedov mit acht Toren und vier Vorlagen Top-Scorer der Liga. International wartet der Verein noch auf die erste Gruppenphase. 2014/15 scheiterte man in den EL-Playoffs an PAOK - das bisher beste Ergebnis.

Fenerbahce - Zimbru Chisinau Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 1:0 Neftci Baku (A), 1:3 Roter Stern Belgrad (H), 0:0 Zenit St. Petersburg (A), 2:0 Basaksehir (H), 3:0 Gaziantep (H)

Letzte 5 Spiele Zimbru Chisinau: 1:0 La Florita (H), 1:1 La Florita (A), 1:1 CSF Balti (A), 1:2 Petrocub (H), 0:0 Sheriff Tiraspol (A)

Letzte Spiele Fenerbahce vs Zimbru Chisinau: -

Die Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Fener bekam es in der Saison 2009/10 in der Gruppenphase schon mit Sheriff Tiraspol zu tun und konnte beide Duelle mit 1:0 gewinnen. Zimbru Chisinau spielte in seiner Europapokal-Geschichte in der EL-Quali bisher gegen Gaziantepspor und Ankaraspor. Hier zog man mit zwei Remis und zwei Niederlagen jeweils den Kürzeren.

Unser Fenerbahce - Zimbru Chisinau Tipp: Sieg Fenerbahce mit HC -2

Für Zimbru Chisinau war das Weiterkommen gegen La Florita schon ein kleiner Erfolg. Gegen den türkischen Vizemeister und Pokalsieger ist aber nun kein Kraut gewachsen. Dafür sind die Qualitätsunterschiede einfach zu groß. Wenn die Hausherren Spieler wie Tadic oder Dzeko in den Sturm stellen, ist ein klarer Heimsieg das logische Ergebnis.