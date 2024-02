Feyenoord - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Feyenoord - AS Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 15.02.2024 lautet: Der CL-Absteiger aus Rotterdam empfängt den Tabellenzweiten der EL-Gruppe G. Die Italiener konnten sich nach dem Rauswurf von Trainer Mourinho zuletzt stabilisieren und sollten in unserem Wett Tipp heute daher nicht unterschätzt werden.

Die Zwischenrunde der Europa League steht an und wird zeigen, ob die Tabellendritten der Champions League den Zweitplatzierten aus der kleineren Europa League überlegen sein werden. Wir rechnen eher mit Duellen auf Augenhöhe und wählen daher für das Match zwischen Feyenoord Rotterdam und der AS Rom keine Siegwette, sondern entscheiden uns für einen „Über 2,5 Tore“ Tipp mit einer Quote von 1,87 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Feyenoord vs AS Rom auf „Über 2,5 Tore“:

In den Gruppenspielen von Rotterdam fielen im Schnitt 3,2 Tore.

In den Gruppenspielen der Roma fielen in dieser Saison im Schnitt 2,7 Treffer.

In den letzten fünf Spielen von AS Rom fielen immer mindestens drei Tore.



Feyenoord vs AS Rom Quoten Analyse:

Der niederländische Meister geht auch in den Augen der besten neuen Wettanbieter als Favorit in das kommende Heimspiel gegen die AS Roma und erhält eine Siegquote in Höhe von durchschnittlich 1,90. Ein Sieg der Roma steht derweil auf dem Drei-Wege-Markt mit einer Quote von 3,55 zu Buche.

Dass beide Teams treffen, sehen die Bookies als recht wahrscheinlich an und vergeben für den entsprechenden Tipp eine Quote in Höhe von 1,72. Das sehen wir ähnlich und finden daher die recht hohe Quote von 1,87 für die empfohlene „Über 2,5 Tore“ Wette recht verlockend.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Feyenoord vs AS Rom Prognose: Muss Rotterdam mal wieder eine Niederlage einstecken?

Feyenoord Rotterdam steht momentan auf dem zweiten Platz der heimischen Tabelle, hat aber schon zehn Punkte Rückstand auf die PSV Eindhoven. An der aktuellen Form liegt dies jedoch nicht unbedingt. So ist der amtierende Meister seit sieben Spielen ungeschlagen und musste insgesamt nur zwei Niederlagen in der gesamten Saison einstecken. Mit 55 erzielten Treffern bei 17 Gegentoren stellen die Männer von Trainer Arne Slot jeweils die zweitbeste Offensive und Defensive der ersten niederländischen Liga.

In der Champions League lief es für den Club aus Rotterdam nicht wirklich gut. Mit zwei Siegen und vier Pleiten verpasste man den Einzug ins Achtelfinale recht deutlich. Insgesamt musste man in den sechs Partien neun Gegentreffer einstecken. Immerhin konnten zwei der drei Heimspiele gewonnen werden.

Die AS Roma blickt auf eine turbulente Saison zurück. Nach einer Niederlage gegen AC Mailand am 20. Spieltag rutschen die Hauptstädter von den internationalen Plätzen der Tabelle der Serie A, woraufhin Trainer Jose Mourinho entlassen wurde. Als Nachfolger wurde Ex-Spieler Daniele de Rossi präsentiert, dem ein perfekter Einstand mit drei Siegen in Folge gelang. Am letzten Spieltag setzte es eine 2:4 Pleite gegen den Spitzenreiter Inter Mailand, was sicherlich keine Schande ist. Mit nun 38 Punkten beträgt der Rückstand auf einen Champions League Platz nur noch vier Zähler.

In der Europa League konnten sich die Römer mit vier Siegen, einem Remis und einer Niederlage mehr oder weniger souverän durchsetzen und müssen nun jedoch als Tabellenzweiter in der Zwischenrunde des Wettbewerbs ran. Im Schnitt fielen in den Spielen der Roma in der Europa League bisher 2,7 Tore.

Feyenoord - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Feyenoord: 2:0 Sparta Rotterdam (H), 2:0 Alkmaar (H), 1:0 Alkmaar (A), 0:0 Twente (H), 1:0 PSV Eindhoven (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:4 Inter Mailand (H), 4:0 Cagliari (H), 2:1 Salernitana (A), 2:1 Verona (H), 1:3 AC Mailand (A).

Letzte 5 Spiele Feyenoord vs. AS Rom: 1:2 (1:4 n.V.) (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 1:2 (H), 1:1 (A).



Rom blieb nur in zwei der letzten zwölf Partien ohne einen Gegentreffer. In der Europa League konnte immerhin in der Hälfte der Spiele eine „Weiße Weste“ gewahrt werden. Mit Feyenoord wartet nun jedoch ein deutlich stärkerer Gegner, der vor allem für offensiven Fußball steht. Das Team aus Rotterdam erzielte in 19 der 21 Saisonspiele mindestens einen Treffer und traf in nur einem der sechs Spiele in der Champions League nicht.

Die beiden Teams trafen im Viertelfinal der letztjährigen Europa League schon aufeinander. Nach einer knappen Niederlage im Hinspiel konnten die Roma mit einem 4:1 Sieg nach Verlängerung doch noch den Einzug ins Halbfinale sicherstellen. Zudem kam es im Final der Conference League 21/22 zum Duell zwischen der AS Roma und Feyenoord, welches ebenfalls die Italiener für sich entscheiden konnten.

Der neue Trainer der AS Roma stellte zudem von einer Dreierkette auf ein offensiveres 4-3-3 Spielsystem um, sodass wir in der kommenden Partie durchaus mit einigen Chancen auf beiden Seiten des Feldes rechnen können.

Vor allem im internationalen Geschäft lief es in dieser Saison für den römischen Top-Torjäger Romelu Lukaku bisher blendend. Der Belgier konnte in fünf der sechs Spiele einen Treffer erzielen und sollte daher auch im kommenden Duell mit Rotterdam als Torschütze in Betracht gezogen werden. Ein Tipp darauf kann auch ganz bequem über die übersichtliche Intertops App abgegeben werden.

Unser Feyenoord - AS Rom Tipp: Über 2,5 Tore

Im Schnitt fielen in den vier Spielen der Roma unter de Rossi 4,0 Tore und so sollte auch gegen Rotterdam eine offensive Herangehensweise der Italiener erwartet werden. Im Schnitt erzielt Rotterdam in dieser Saison in Heimspielen ebenfalls 2,5 Treffer, was zeigt, dass die Gastgeber vor allem im heimischen Stadion auch immer für das ein oder andere Tor gut sind.