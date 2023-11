Feyenoord - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten|28.11.

Unser Feyenoord - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 28.11.2023 lautet: Schon im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Auch in unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem engen Fight.

In der Champions-League-Gruppe E geht es nach den ersten vier Spieltagen noch ziemlich eng zu. Tabellenführer Atletico Madrid hat acht Punkte auf dem Konto. Doch der Dritte Feyenoord liegt auch nur zwei Zähler zurück. Am Dienstag treffen die beiden Teams im „De Kuip“ aufeinander. Die „Colchoneros“ haben das Überwintern im Europapokal schon sicher und könnten nun mit einem Erfolg beim niederländischen Meister auch das Ticket fürs CL-Achtelfinale lösen.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,55 bei Bet3000 für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Feyenoord vs Atletico Madrid auf „Beide Teams treffen“:

Im Hinspiel fielen schon 5 Treffer

Feyenoord hat die zweitbeste Offensive der Eredivisie

Atletico hat in dieser Saison den besten Angriff in der Königsklasse

Feyenoord vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Die Buchmacher können sich bei der Feyenoord Rotterdam vs Atletico Madrid Prognose auf keinen Favoriten einigen. Für den niederländischen Meister spricht der Heimvorteil. Der La-Liga-Vertreter hat dagegen beim Marktwert die Nase vorne (472 zu 265 Millionen Euro). Schließlich gibt es für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2,65. Auf der Gegenseite ist ein Erfolg der Gäste mit einer Quote im Schnitt von 2,60 auch nur minimal wahrscheinlicher.

Alvaro Morata ist mit fünf Toren aktuell der Top-Stürmer der Königsklasse. Trifft der Spanier auch am Dienstag, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 2,75. Vor der ersten Wette bei diesem Bookie ist der Interwetten Willkommensbonus absolute Pflicht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Feyenoord vs Atletico Madrid Prognose: „De Kuip“ ist eine Festung

Feyenoord wurde unter Arne Slot im Vorjahr zum 16. Mal Meister in der Eredivisie. Schaut man auf die Spielzeiten seit 1999, war dies erst der zweite Ligatitel in diesem Zeitraum. Mit zwei Remis war der Titelverteidiger zunächst etwas langsam in die neue Saison gekommen. Dann folgten aber sieben Siege in Serie bei einem Torverhältnis von 30:4. Nach 13 Spieltagen hat Rotterdam auf Platz 2 schon 32 Punkte auf dem Konto (10S, 2U, 1N). Da sich PSV Eindhoven bisher makellos hält, hat man sieben Zähler Rückstand auf Rang 1.

Verlass ist auf die Offensive. 40 Treffer bedeuten den zweitbesten Angriff hinter PSV (48). Santiago Giménez ist mit 28 Liga-Treffern im Jahr 2023 der beste Angreifer der Eredivisie. In der Königsklasse ist der Verein zum fünften Mal am Start und möchte endlich das erste Mal ins Achtelfinale einziehen. Die beiden Heimspiele gegen Celtic und Lazio wurden gewonnen. Dafür verlor die Slot-Elf in Madrid und in Rom. Im „De Kuip“ ist Feyenoord seit 16 Europapokal-Spielen ungeschlagen (14S, 2U).

In den letzten Jahren war Atletico immer die Nummer 3 in La Liga hinter Barcelona und Real. Auch nach den ersten 14 Spieltagen der Saison 2023/24 belegt die Mannschaft von Coach Diego Simeone wieder diesen Rang. Der Rückstand auf Platz 1 beträgt vier Zähler. Vor allem daheim sind die „Colchoneros“ stark. Das 1:0 am Samstag gegen Mallorca war der 18. Heimsieg hintereinander. Mit sieben Siegen aus sieben Partien und 17:7 Toren sind die „Rojiblancos“ natürlich das beste Heimteam in Spanien.

Mit einem 3:1 konnte man auch Real Madrid die einzige Niederlage in dieser Saison zufügen. Beide Niederlagen in der Liga setzte es auswärts (Valencia, Las Palmas). Die Abwehr spielte in 17 Partien schon sechsmal zu Null. In der Königsklasse ist Atletico mit zwei Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen. Kein Team hat an den ersten vier Spieltagen mehr Tore erzielt (12). Trotzdem konnte man nur vier der letzten 14 CL-Gruppenspiele gewinnen (4U, 6N).

Feyenoord - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Feyenoord: 4:2 Excelsior Rotterdam (A), 1:0 AZ Alkmaar (H), 0:1 Lazio Rom (A), 2:1 RKC Waalwijk (A), 1:2 Twente Enschede (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:0 RCD Mallorca (H), 3:1 Villarreal (H), 6:0 Celtic Glasgow (H), 1:2 UD Las Palmas (A), 2:1 Deportivo Alaves

Letzte Spiele Feyenoord Rotterdam vs Atletico Madrid: 2:3 (A)

Im Hinspiel der laufenden Gruppenphase trafen beide Teams erstmals aufeinander. Rotterdam ging im Wanda Metropolitano zweimal in Führung, kassierte am Ende aber eine 2:3-Pleite. Damit ist Atletico seit sieben Duellen gegen niederländische Teams ungeschlagen. Insgesamt blickt Madrid auf eine Bilanz von acht Siegen, drei Remis und vier Niederlagen gegen Mannschaften aus den Niederlanden zurück. Auswärts sind die „Rojiblancos“ sogar noch ohne Niederlage (2S, 2U).

Feyenoord kommt im Duell gegen Vereine aus Spanien auf sechs Erfolge, zwei Unentschieden und neun Niederlagen. In den vergangenen acht Vergleichen reichte es für Rotterdam aber gerade mal zu einem Sieg (1U, 6N).

Unser Feyenoord - Atletico Madrid Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnis-Tipp fällt hier nicht leicht. Atletico hat bei der Qualität die Nase vorne und spielt grundsätzlich gerne in den Niederlanden. Doch auf der Gegenseite ist Feyenoord im eigenen Stadion extrem stark. So rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten. Denn Rotterdam ist traditionell unter Coach Slot vor dem gegnerischen Tor sehr gefährlich. Die Madrilenen haben in dieser CL-Saison auch das Toreschießen für sich entdeckt.