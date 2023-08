Feyenoord - PSV Eindhoven Tipp, Prognose, Quoten | 4.8.23

Unser Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven Tipp zum Super Cup Holland Spiel am 04.08.2023 lautet: Im Spitzenspiel sehen wir keinen Favoriten, wissen aber die offensiven Qualitäten beider Teams zu schätzen und rechnen mit Toren auf beiden Seiten.

Im Super Cup (Johan-Cruyff-Shield) stehen sich der niederländische Meister aus Rotterdam und der Pokalsieger aus Eindhoven gegenüber. Beide Mannschaften beanspruchten in der Tabelle im vergangenen Jahr die Meister- bzw. Vizemeisterschaft und gehören zur Elite auf nationaler Ebene.

Einen Favoriten können wir am Freitag im De Kuip (Stadion Feijenoord) nicht ausmachen, visieren aber eine offensive Begegnung mit Chancen und Toren auf beiden Seiten an. Der Bookie Bet365 gewährt für „BTS“ eine Quote von 1,61.

Darum tippen wir bei Feyenoord Rotterdam vs PSV Eindhoven auf „Beide Teams treffen“:

Der niederländische Meister versäumte nur in 2 seiner 17 Liga-Heimspiele in der letzten Saison einen eigenen Treffer.

Gleiches gilt für die Gäste aus Eindhoven, diese trafen in 15 von 17 Liga-Auswärtsbegegnungen.

9 der letzten 10 Duelle zwischen beiden Konkurrenten brachten Tore auf beiden Seiten mit sich.

Feyenoord Rotterdam vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Bewertung ist mit einem Match zwischen zwei ebenbürtigen Teams zu rechnen. Die Suche nach einem haushohen Favoriten verläuft im Sand - wenngleich die Hausherren aus Rotterdam aufgrund des Heimrechts mit einer durchschnittlichen Quote von 2,10 am Drei-Weg-Markt am niedrigsten bewertet sind.

Ein Sieg des amtierenden Pokalsiegers ist nicht gänzlich auszuschließen und bringt eine Feyenoord Rotterdam PSV Eindhoven Wettquote in Höhe von ca. 3,20 mit sich.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ ist eine klare Tendenz zu drei oder mehr Treffern zu vernehmen. Auf diesem Weg lässt sich selbst mittels Sportwetten App das Verlustrisiko auf ein Minimum reduzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Feyenoord Rotterdam vs. PSV Eindhoven Prognose: Kann Eindhoven den Titel verteidigen?

Nach fünf Jahren Absenz war es in der vergangenen Saison endlich wieder soweit. Die Mannen von Trainer Arne Slot zelebrierten die 16. Meisterschaft. Mit einem Sieben-Punkte-Polster auf den Vizemeister aus Eindhoven ist von einem souveränen Titel Feyenoords zu sprechen.

In der vergangenen Spielzeit verkörperte Feyenoord hinter Eindhoven und Twente das heimstärkste Team und gestaltete zwölf der 17 Duelle im De Kuip siegreich. Zudem standen vier Remis und eine Niederlage zu Buche. Mit 37 Heimtoren mangelte es nicht an offensiver Durchschlagskraft.

Der holländische Meister giert nach dem fünften Gewinn des Supercups, zumal der letzte Erfolg bereits auf das Jahr 2018 zurückgeht und aus einem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Eindhoven resultierte.

Der PSV blickt bereits auf 24 nationale Meisterschaften und ist hinter Ajax Amsterdam (36) Rekordtitelträger. In den jüngsten drei Spielzeiten musste das Team jeweils mit dem undankbaren zweiten Platz vorliebnehmen und will diesen Umstand in dieser Saison um jeden Preis ändern.

Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 0:1 Vitesse (Liga, H), 3:1 Emmen (Liga, A), 3:0 GA Eagles (Liga, H), 2:0 Excelsior (Liga, A), 3:1 Utrecht (Liga, H).

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 2:1 Alkmaar (Liga, A), 3:3 Heerenveen (Liga, H), 2:1 Fortuna (Liga, H), 1:0 Sparta (Liga, A), 3:2 n. E. Ajax (Pokal, A).

Letzte Spiele Feyenoord Rotterdam vs. PSV Eindhoven: 2:2 (Liga, H), 3:4 (Liga, A), 2:2 (Liga, H), 4:0 (Liga, A), 1:1 (Liga, A).

Dass es in der vergangenen Saison nur für den zweiten Rang reichte, war in erster Linie auf die durchwachsenen Auswärtsleistungen zurückzuführen. Nur neun der insgesamt 17 Auswärtsspiele brachten einen Triumph mit sich (4U, 4N). Dennoch war zum Ende hin ein deutlicher Aufwärtstrend in der Ferne zu vernehmen. Die jüngsten vier Paarungen in der Fremde sorgten in der Liga für satte zwölf Punkte.

Eindhoven fungiert im holländischen Supercup als Rekordtitelträger und holte insgesamt 13 Mal den Pokal. Im vergangenen Jahr sprang im Endspiel gegen Ajax Amsterdam ein 5:3-Triumph heraus.

Um das Maximum aus seinen Feyenoord Rotterdam PSV Eindhoven Wetten herauszuholen, könnte sich die Nutzung eines Bet365 Bonus als sinnvoll herausstellen.

Unser Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven Tipp: Beide Teams treffen

Ähnlich der Einschätzung der Wettanbieter sehen wir keinen Favoriten in dieser Ansetzung und tendieren zu einem Kräftemessen zweier ebenbürtiger Mannschaften.

Mit Feyenoord und Eindhoven stehen sich zwei offensiv ausgerichtete Konkurrenten gegenüber. PSV stellte in der vergangenen Saison mit 89 erzielten Toren den besten Offensivverbund der Liga. Der Tabellenprimus aus Rotterdam brachte immerhin 81 Treffer zustande.