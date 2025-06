FIFA Klub WM 2025 Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 19.06.-23.06.

SPORT1 Betting 19.06.2025 • 08:00 Uhr Für die FIFA Klub WM 2025 Spiele vom 2. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere FIFA Klub WM 2025 Spiele aktuell zum 2. Spieltag vom 19.06. - 23.06.2025: Im Wett Tipp heute zum 2. Spieltag werden mehrere europäische Spitzenteams gut verteidigt.

FIFA Klub WM 2025 Tipps aktuell - Vorhersagen 2. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Bayern vs. Boca Juniors

Engagiert und höchst professionell haben die Münchner ihre Begegnung am ersten Spieltag hinter sich gebracht. Der amtierende deutsche Meister fertigte Auckland City mit 10:0 ab. Bereits zur Pause lag Bayern mit 5:0 in Führung. Diese Dominanz erinnerte an Phasen der dominanten Bundesliga-Spielzeit, in der das Team von Vincent Kompany knapp drei Tore pro Spieltag erzielt hatte (insgesamt 99).

Für die Paarung am zweiten Spieltag muss sich der deutsche Rekordmeister auf wesentlich mehr Gegenwehr einstellen. Die Boca Juniors eroberten in einem unterhaltsamen Vergleich mit Benfica Lissabon ein 2:2. Anders als noch im letzten Aufeinandertreffen zwischen dem FCB und Boca (1:0) erwarten wir im Bayern Boca Juniors Wett Tipp heute eine Vielzahl an Treffern.

Vincent Kompany steht die gesamte Mannschaft zur Verfügung. Michael Olise unterstrich im ersten Auftritt (4 Scorerpunkte) seine Leistungen aus der Bundesliga. Ebenso positiv ist Jamal Musiala mit seinem zweiten Hattrick im Bayern-Dress gewesen. Insgesamt erzielte das deutsche Team die meisten erwartbaren Tore am ersten Spieltag (4,3 xG).

Wir sehen Bayern in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für eine “Über 3,5 Tore” Wette mit einer Quote von 2,05 bei ODDSET.

Wie groß ist die Erschöpfung nach einer langen Saison?

Hinter den europäischen Teams liegt eine lange und intensive Spielzeit. Die FIFA Klub WM 2025 stellt eine zusätzliche große Belastung dar, was sich teilweise an den Ergebnissen des ersten Spieltages ablesen lässt. Dortmund verhinderte gegen Fluminense eine Niederlage (0:0). Viel geboten hat dieses Duell den Zuschauern aber nicht.

Die Schwarz-Gelben und der brasilianische Vertreter erspielten sich gemeinsam kaum Torchancen und kamen auf weniger als einen erwartbaren Treffer. Positiv: Die Verteidigung des BVB wirkte wie schon zuletzt unter Niko Kovac extrem sicher. Wir greifen das auf und nehmen für das Duell zwischen den Mamelodi Sundowns und Dortmund eine Quote von 1,80 für “Beide Teams treffen: Nein” bei NEO.bet zur Hand.

Wir erwarten am zweiten Spieltag mehrere Vergleiche, in denen sich die Torausbeute in Grenzen hält. Dazu zählt das Aufeinandertreffen zwischen Flamengo und dem FC Chelsea. Beide Mannschaften entschieden ihren ersten Auftritt ohne Gegentor für sich. Filipe Luis trainiert seit vergangenem Jahr das Team aus Brasilien und hat eine grandiose Einheit geformt.

Flamengo beendete 13 der 16 vorangegangenen Pflichtspiele ohne Gegentreffer. Ähnliche Werte konnte Chelsea zuletzt auch unter Enzo Maresca auflegen und in elf der letzten 18 Begegnungen eine weiße Weste wahren. “Unter 2,5 Tore” erhaltet ihr bei Interwetten für eine Quote von 1,85.

Weitere spannende Klub-WM Spiele mit Wettquoten:

Atletico Madrid verlor am ersten Spieltag mit 0:4 gegen den amtierenden Champions-League-Sieger. Ein Ergebnis mit Seltenheit für die Einheit von Diego Simeone. In der abgelaufenen La-Liga-Saison kassierten die Rojiblancos weniger erwartbare Gegentore als jede andere spanische Mannschaft (33,7 xGA).

Im Duell mit den Seattle Sounders wollen die Colchoneros ihren Fehlstart korrigieren. Das wird aber nicht einfach. Seattle hat als einziges Team einen echten Heimvorteil und zählt in der MLS zu den besten Defensivmannschaften. Wir tendieren ebenfalls zu einer Wette auf “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,25 bei Bwin.

Daten und Fakten zum 2. Spieltag:

Atletico Madrid stellte in der vergangenen Saison die drittbeste Defensive der europäischen Top-5 Ligen (27).

Botafogo erlaubte 23 Schüsse gegen Seattle.

Flamengo kassierte in den letzten 16 Pflichtspielen nur 0,31 erwartbare Gegentore pro Partie.

Bis jetzt hat noch keine Mannschaft der Gruppe A einen Treffer bei der FIFA Klub WM 2025 erzielt. Für Al Ahly prognostizieren wir eine Fortsetzung dieser Wartezeit. Palmeiras hat in der brasilianischen Serie A in dieser Spielzeit weniger als einen Gegentreffer pro Partie kassiert (0,7). “Al Ahly Unter 0,5 Tore” findet ihr bei VBet. Der mögliche Gewinn liegt bei 2,03.

Für Inter Miami gibt es am zweiten Spieltag die erste Niederlage. Die Mannschaft um Lionel Messi kassierte zuletzt in vier von sieben Pflichtspielen mindestens drei Gegentore. “Sieg Porto (HC -2)” spielen wir bei Merkur Bets und peilen damit eine Quote von 2,53 an.

Weitere Partien am 2. Spieltag der FIFA Klub WM 2025:

Von einem Champions-League-Kater ist PSG weit entfernt. Les Parisiens dominierten ihre erste Begegnung und gewannen mit 4:0 gegen Atletico Madrid. Für den zweiten Vergleich planen wir erneut mehrere Treffer des französischen Vertreters ein. “PSG Über 2,5 Tore” wirft bei Bet365 den 1,80-fachen Gewinn ab. Der Gegner, Botafogo, wird vom immensen Druck überwältigt sein.

Im Winter des vergangenen Jahres duellierten sich Real Madrid und Pachuca bereits im alten Format der FIFA Klub WM. Damals gewannen die Königlichen deutlich (3:0). Beim zweiten Auftritt unter Xabi Alonso erwarten wir einen dominanten Sieg der Madrilenen und spielen “Sieg Real Madrid (HC -2)”. Winamax stellt dafür eine Quote von 2,40 bereit.