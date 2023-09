Finnland – Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 10.09.2023

Unser Finnland - Dänemark Tipp zum EM Quali Spiel am 10.09.2023 lautet: In einem engen Match rechnen wir ähnlich wie beim letzten Aufeinandertreffen mit Toren auf beiden Seiten.

Beide Mannschaften rechnen sich Chancen auf einen der ersten beiden Plätze bzw. sogar den Gruppensieg aus. Ein Sieg im direkten Duell wäre unabdingbar, um den Konkurrenten in die Schranken zu weisen. Bereits im Hinspiel lieferten sich sowohl „Danish Dynamite“ als auch die „Huuhkajat“ einen heißen Fight. Dieser führte aufgrund zweier später Tore der Gastgeber zu einem glücklichen Ende für die Dänen. Überragender Mann auf dem Feld war Rasmus Höjlund, der alle drei Treffer erzielte.

Beide Konkurrenten haben im bisherigen Verlauf der EM-Quali ihre Offensiv-Qualität mehrfach aufblitzen lassen. Wir entscheiden uns für eine Wette auf „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,06 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Finnland vs Dänemark auf „Beide Teams treffen“:

Die Finnen haben 6 der letzten 7 EM-Qualifikations-Heimspiele gewonnen und trafen in den vergangenen 9 Heimspielen der Quali.

„Danish Dynamite“ versäumte nur in einer der jüngsten sieben EM-Qualifikations-Ansetzungen auf gegnerischem Boden einen Treffer.

Bereits im Hinspiel untermauerten beide Konkurrenten ihren Offensivdrang und brachten mindestens ein Tor zustande.

Finnland vs Dänemark Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt sind die Gäste aus Dänemark laut Buchmacher-Einschätzung zu favorisieren und weisen eine Finnland - Dänemark Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,70 auf. Absolut nachvollziehbar, da die Skandinavier sieben der bisherigen zehn Duelle mit den Finnen siegreich gestaltet haben (2U, 1N).

Die Bookies, darunter auch Wettanbieter ohne Steuer, tendieren zu einem defensiv geführten Match mit weniger als 2,5 Toren und bewerten diesen Spielausgang mit einer Quote von 1,70. Darüber hinaus ist nicht zwingend mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Finnland vs. Dänemark Prognose: Entscheidet Rasmus Höjlund auch das Rückspiel zugunsten der Dänen?

Über 80 Jahre hinweg versuchten die Finnen vergeblich, sich für eine EM- bzw. WM-Endrunde zu qualifizieren. Bei der EURO 2020 war es dann endlich soweit. Das erste Match wurde prompt gegen Dänemark mit 1:0 gewonnen. Die anderen beiden Gruppenspiele gingen aber gegen Russland und Belgien verloren. Als Gruppendritter war der erste Ausflug auf die große internationale Bühne bereits nach der Vorrunde beendet.

Die Bookies räumen den Finnen realistische Chancen auf einen der ersten beiden Plätze ein, nachdem man zuletzt einen knappen 1:0 Auswärtserfolg im Top-Spiel gegen Kasachstan eintüten konnte und die Tabelle der Gruppe H anführt.

Sofern die letzten Heimspiele im Zuge der EM-Quali betrachtet werden, gilt es festzuhalten, dass die „Huuhkajat“ seit Oktober 2019 jedes Duell auf heimischem Boden souverän gewonnen hat. Vier waren es an der Zahl, wobei die Konkurrenz mit Armenien, Liechtenstein, Slowenien und San Marino auf einem überschaubaren Niveau agierte.

Dänemark fungierte bei der letzten WM als herbe Enttäuschung und musste bereits nach der Vorrunde die Segel streichen. Nach einem torlosen Remis gegen Tunesien kamen im Anschluss gegen Frankreich (1:2) und Australien (0:1) zwei Niederlagen zustande. In der EM Qualifikation sind die Dänen zumindest wieder auf Kurs.

Nach dem Remis gegen Slowenien scheint „Danish Dynamite“ rechtzeitig wieder zurück in die Spur gefunden zu haben und ließ gegen Fußballzwerg San Marino einen 4:0 Sieg zuhause folgen. Dementsprechend ist alles für das Topspiel am Sonntag zwischen Finnland und Dänemark hergerichtet, wenn es dann heißt: Tabellenführer vs. Tabellenzweiter!

Finnland - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Finnland: 1:0 Kasachstan (A), 6:0 San Marino (H), 2:0 Slowenien (H), 1:0 Nordirland (A), 1:3 Dänemark (A).

Letzte 5 Spiele Dänemark: 4:0 San Marino (H), 1:1 Slowenien (A), 1:0 Nordirland (H), 2:3 Kasachstan (A), 3:1 Finnland (H).

Letzte Spiele Finnland vs. Dänemark: 1:3 (A), 1:0 (A), 1:2 (A), 0:1 (H), 1:1 (A).

Im Rahmen der EM-Qualifikation zündete „Danish Dynamite“ nur bedingt und ließ vor allem in der Ferne gegen Kasachstan (2:3) und Slowenien (1:1) gehörig Federn. Dennoch ist den Dänen im Zuge der EM-Qualifikation auf gegnerischem Boden ein gewisses Maß an Durchschlagskraft nicht abzusprechen. In beiden Auswärtsspielen resultierten drei Tore.

Sofern die letzten EM-Qualifikationsspiele in der Fremde seit November 2015 betrachtet werden, ist zu erkennen, dass in nur einer dieser sieben Begegnungen ein Treffer verpasst wurde. Satte 14 Tore standen in diesen sieben Duellen zu Buche. Wer 10 € gratis zum Testen für seine Finnland Dänemark Wetten beanspruchen möchte, kann den NEObet Promotion Code nutzen.

Unser Finnland – Dänemark Tipp: Beide Teams treffen

Wenngleich Finnlands Trainer Markku Kanerva im Regelfall auf eine Viererkette setzt, wird dabei die Offensive keineswegs vernachlässigt. Dennoch muss fairerweise erwähnt werden, dass der Kader der Finnen mit einem Gesamtwert von rund 28 Millionen Euro nicht dieselbe Qualität wie jener der Dänen (394 Mio.) hat. Trotzdem agiert die Kanerva-Elf auf heimischem Boden und gewann seit Oktober 2019 jedes EM-Quali-Heimspiel. Darüber hinaus wartet Dänemark nach wie vor in der aktuellen EM-Quali auf den ersten Auswärtssieg (1U, 1N).