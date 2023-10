Finnland - Kasachstan Tipp, Prognose & Quoten | 17.10.2023

Unser Finnland - Kasachstan Tipp zum EM Quali Spiel am 17.10.2023 lautet: Die letzten beiden Qualifikationsspiele endeten für Finnland ohne eigenen Torerfolg. Kasachstan ging an drei von sieben Spieltagen ohne Gegentor vom Feld.

In der Qualifikationsgruppe H erwartet uns am achten Spieltag eine Begegnung von höchster Bedeutung. Finnland und Kasachstan liegen mit einem Abstand von vier Punkten hinter dem Spitzen-Duo bestehend aus Slowenien und Dänemark. Beide Mannschaften haben bisher den Großteil ihrer Partien mit „Beide Teams treffen: Nein“ beendet.

Wir erwarten erneut eine Paarung, die nicht allzu viele Tore bereithält. Finnland hat in den letzten beiden Spielen kein eigenes Tor erzielt, während die Kasachen an drei der vergangenen fünf Spieltage die Null halten konnten. Unser Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Finnland vs Kasachstan auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Finnland hat 6 Qualifikationsspiele mit „Beide Teams treffen: Nein“ beendet.

Kasachstan blieb in 3 der vergangenen 5 Partien ohne Gegentor.

Die Gäste gaben durchschnittlich 3,9 Torschüsse pro Spiel ab (29.), Finnland sogar nur 3,6 (37.)

Finnland vs Kasachstan Quoten Analyse:

Die Begegnung hat für beide Mannschaften große Auswirkungen auf die weitere Qualifikation. Finnland möchte mit einem Sieg die Hoffnungen auf die zweite Teilnahme an einer EM-Endrunde bewahren. Quoten bis 1,63 unterstreichen die Favoritenrolle der Hausherren.

Kasachstan hat aktuell genauso viele Punkte wie die Gastgeber auf dem Konto. Unter Trainer Magomed Adiev wollen die Kasachen die Träume der ersten Teilnahme an einem großen Turnier aufrechterhalten. Allerdings verraten die Siegquoten zwischen 5,50 und 6,50, dass ein Auswärtssieg eher unrealistisch erscheint. Wer sich für eine Wette auf den Außenseiter entscheidet, kann zusätzlich einen Sportwetten Bonus nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Finnland vs Kasachstan Prognose: Die Defensiven entscheiden über den Ausgang

Weder Kasachstan noch Finnland konnten in der bisherigen Qualifikation mit der offensiven Feuerkraft von Dänemark und Slowenien mithalten. Die Nordeuropäer haben in den vorangegangenen sieben Partien durchschnittlich 1,6 Tore erzielt, die Gäste aus Zentralasien sind sogar noch etwas schwächer (1,4).

Trotz der wenig imposanten Angriffsreihen beider Auswahlmannschaften befinden sich beide noch im Rennen um ein Ticket für die EM-Endrunde 2024. Das liegt vorrangig an ihren Hintermannschaften. Auf Seiten der Gastgeber konnte in vier von sieben Begegnungen die Null gehalten werden, Kasachstan schaffte dieses Kunststück in drei Partien.

Markku Kanerva muss vor diesem bedeutenden Aufeinandertreffen besonders seine Offensive stärken. Zuletzt blieb Finnland in zwei Qualifikationsspielen in Folge ohne eigenen Treffer. Nach einem Blick auf die abgegebenen Torschüsse pro Partie (3,6) ist diese magere Ausbeute nachvollziehbar.

Deutlich besser ist das Offensivspiel der Akteure von Magomed Adiev allerdings nicht. Die Kasachen haben nur zehn Tore in sieben Begegnungen erzielt, wobei 3,9 Torschüsse pro Partie ebenfalls kaum der Rede wert sind.

Finnland - Kasachstan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Finnland: 0:3 Slowenien (A), 0:1 Dänemark (H), 1:0 Kasachstan (A), 6:0 San Marino (H), 2:0 Slowenien (H)

Letzte 5 Spiele Kasachstan: 1:3 Dänemark (A), 1:0 Nordirland (H), 0:1 Finnland (H), 1:0 Nordirland (A), 3:0 San Marino (A)

Letzte 5 Spiele Finnland vs. Kasachstan: 1:0 (A), 2:0 (A), 1:0 (H), 2:1 (H), 2:0 (A)

Die vergangenen direkten Aufeinandertreffen passen hervorragend in das Ergebnis-Muster beider Nationalmannschaften. Vier der letzten fünf Begegnungen zwischen Finnland und Kasachstan endeten mit „Beide Teams treffen: Nein“.

Im bisherigen Verlauf der Qualifikation haben die Finnen vier Begegnungen gewonnen. Jeder Sieg wurde ohne ein Gegentor gefeiert. Die kasachische Auswahl hat ebenfalls vier Siege auf dem Konto und ging bei drei dieser vier erfolgreichen Partien ohne Gegentor vom Feld.

Zuletzt haben „die Uhus“ fünf Aufeinandertreffen in Folge gegen die Nationalmannschaft aus Zentralasien gewonnen. Ein weiterer Dreier im eigenen Land würde die aktuelle Serie von zwei Niederlagen in Folge beenden. Qualitativ sollte die Kanerva-Elf über die nötigen Mittel verfügen, um erneut einen Sieg feiern zu können. Gewinnt Finnland in Helsinki ebenso wie im ersten Duell gegen Kasachstan ohne Gegentor, findet ihr dafür eine Wettquote von 2,10 bei Interwetten. Zudem könnt ihr auf diesen Interwetten Gutschein zurückgreifen.

Unser Finnland - Kasachstan Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Nach acht Spieltagen haben die Gastgeber 8,2 erwartbare Tore auf dem Konto (26.). Kasachstan hat sogar nur 6,8 erwartbare Tore erzielt und damit weniger als ein xG pro Spiel auf dem Zettel (38.). Wir erwarten, dass mindestens eines der beiden Teams ohne Treffer vom Feld geht.