Finnland - Slowenien Tipp, Prognose & Quoten | 16.06.2023

In der EM-Qualifikationsgruppe H machen sich mit Slowenien, Dänemark, Finnland, Nordirland und Kasachstan gleich fünf Teams Hoffnungen auf einen der ersten beiden Plätze, welche die Teilnahme am Großereignis im kommenden Jahr bedeuten. Den besten Start mit zwei Siegen hatten die Slowenen, die am Freitag in der finnischen Hauptstadt Helsinki antreten müssen. Wir entscheiden uns für den Tipp „Beide treffen“, der bei NEObet eine Quote von 2,08 bringt.

Darum tippen wir bei Finnland vs Slowenien auf „Beide treffen“

Finnland traf in 7 der letzten 8 Pflichtspiele

Slowenien erzielte in den letzten 7 Länderspielen immer mindestens ein Tor

Bei Quoten über 2,00 hat der Tipp auf das „Beide treffen“ Value

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Finnland vs Slowenien Quoten Analyse:

Bei den besten Online-Buchmachern geht Finnland nur als hauchdünner Favorit an den Start. Während es für Wetten auf einen Sieg der Huuhkajat Quoten bis 2,45 gibt, ist den Bookies ein Tipp auf einen Auswärtserfolg der Gäste Wettquoten bis 3,00 wert. Allzu viele Tore erwarten die Wettanbieter dabei nicht.

Bereits die Quoten für einen Tipp auf Über 1,5 Tore kratzen an der Marke von 1,50. Für das Over 2,5 gibt es dagegen schon Werte bis 2,40. Ebenfalls interessant ist die Wettoption „Beide treffen“. Für diese gibt es in dieser Begegnung Quoten bis 2,08.

Finnland vs Slowenien Prognose: Duell auf Augenhöhe

Mit einem 1:3 in Dänemark ist Finnland denkbar schlecht in die Qualifikation für die EM 2024 gestartet. Als ein doch schon größerer Außenseiter waren die Eulen trotzdem nah dran an einem Punkt. Bis zur 82. Minute konnten sie ein 1:1 halten. Doch einen bekamen die Finnen an diesem Tag nicht in den Griff: Rasmus Höjlund.

Der Stürmer von Atalanta Bergamo erzielte nach seinem 1:0 auch die beiden Treffer zum späteren 3:1-Endstand und erledigte die Finnen damit im Alleingang. Doch nur drei Tage später konnten auch die Huuhkajat jubeln. In Nordirland, wo sie ebenfalls als diesmal leichter Außenseiter angetreten waren, gewannen sie mit 1:0.

Damit beendeten die Finnen eine Serie von drei Niederlagen in Folge und überhaupt fünf sieglosen Partien am Stück. Weiter zurückblickend war der Sieg bei den Nordiren der zweite in den letzten zwölf Monaten oder umgerechnet zehn Länderspielen. Nachdem Finnland die ersten beiden Qualifikationsspiele auswärts bestreiten musste, dürfen sie nun zu Hause ran.

Daheim haben sie keines der letzten drei Pflichtspiele, die allesamt in der Nations League stattfanden, verloren. Es gab einen Sieg gegen Montenegro und zwei Remis gegen Rumänien und Bosnien-Herzegowina. In den letzten drei Pflichtspielen zu Hause gab es Treffer. Insgesamt konnten die Finnen in sieben ihrer letzten acht Pflichtpartien treffen.

Finnland - Slowenien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Finnland: 1:0 Nordirland (EMQ, A), 1:3 Dänemark (EMQ, A), 0:1 Estland (Test, N), 0:2 Schweden (Test, N), 1:1 Norwegen (Test, A)

Letzte 5 Spiele Slowenien: 2:0 San Marino (EMQ, H), 2:1 Kasachstan (EMQ, A), 1:0 Montenegro (Test, H), 2:1 Rumänien (Test, A), 1:1 Schweden (UNL, A)

Letzte Spiele Finnland vs Slowenien: 2:0 (Test, H, 2013), 1:1 (Test, A, 1999)

Die Slowenen auf der anderen Seite sind seit acht Länderspielen ungeschlagen und haben fünf davon gewonnen. Die letzten vier Partien, inklusive der Qualifikationsspiele in Kasachstan und gegen San Marino, gewannen die Zmajceki am Stück. Sie sind das einzige Team ihrer Gruppe, das die ersten beiden Quali-Spiele gewinnen konnte.

Mit sechs Punkten führen die Drachen damit logischerweise das Tableau an. Bis auf San Marino, das punktlos am Tabellenende steht, haben alle anderen Kontrahenten allesamt drei Zähler. Mit einem weiteren Dreier in Finnland würden die Slowenen also einen großen Schritt machen.

In den letzten sieben Länderspielen hat Slowenien immer mindestens ein eigenes Tor geschossen. In fünf dieser letzten sieben Partien waren es sogar zwei Treffer. Auf fremden Plätzen hat die Nationalelf Sloweniens nur eines der letzten neun Spiele verloren. Es gab auf der anderen Seite aber auch nur drei Siege.

Mit fünf endete über die Hälfte der letzten neun Partien in der Fremde mit einem Remis. Ein Unentschieden gab es an den ersten beiden Spieltagen der Qualifikationsgruppe H übrigens noch nicht. In ihrer Historie gelang den Zmajceki noch kein Sieg gegen Finnland. Aber: Bisher kreuzten die beiden auch erst zweimal die Klingen, zuletzt im Jahr 2013.

Unser Finnland vs Slowenien Tipp: Beide treffen

In dieser ausgeglichenen Gruppe ist gefühlt jedes Match ein 6-Punkte-Spiel. Finnland darf in dieser Quali zum ersten Mal zu Hause antreten und bleibt mit einem Sieg weiter dick im Geschäft. Die Slowenen auf der anderen Seite könnten sich mit einem Dreier ein Stück weit absetzen. Es ist für uns ein Spiel mit offenem Ausgang. Beide zeigten sich zuletzt ziemlich torfreudig: Die Slowenen sowieso und die Finnen zumindest in ihren letzten Pflichtspielen. Daher können wir uns sehr gut vorstellen, dass auch im direkten Duell beide zum Torerfolg kommen.