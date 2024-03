Fiorentina - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 10.03.2024

Unser Fiorentina - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.03.2024 lautet: In zehn Spielen unter Daniele de Rossi haben die Giallorossi nur eine Partie verloren. Unser Wett Tipp heute erachtet einen weiteren Erfolg der Gäste für möglich.

Eiskalt und spielfreudig bezwang AS Rom unter der Woche Brighton mit 4:0. Das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League war ein weiterer Beleg für die phänomenale Entwicklung der Giallorossi unter Daniele de Rossi. Die Roma-Legende legt mehr Wert auf die Offensive als Vorgänger José Mourinho. Was vor der Staffel-Üübergabe noch unmöglich erschien, ist mittlerweile ein realistisches Szenario: Die Qualifikation für die Königsklasse! Florenz gewann unter der Woche, kassierte aber drei Gegentore auswärts bei Maccabi Haifa (4:3).

Wir spielen unseren Wett Tipp heute „AS Rom Über 1,5 Tore“. Die dazugehörige Quote von 2,47 bei Betano ist mit jeder Menge „Value“ ausgestattet.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs AS Rom auf „AS Rom Über 1,5 Tore“:

Rom erzielte in 9 von 10 Pflichtspielen unter Daniele de Rossi Über 1,5 Tore.

Fiorentina kassierte in 31 Prozent der Liga-Heimspiele Über 1,5 Gegentore.

Fiorentina liegt im Vergleich der erwartbaren Gegentore im Mittelfeld der Serie A (10.).



Fiorentina vs AS Rom Quoten Analyse:

Unter der Woche überzeugte die Roma zum wiederholten Male und schoss Brighton mit 4:0 aus dem Olimpico di Roma. Zu Gast beim AC Florenz liegen die Siegquoten in der Spitze bei 3,00 und können idealerweise mit einem Sportwetten Gutschein gespielt werden.

Die Fiorentina gewann nur zwei ihrer vergangenen fünf Pflichtspiele (2U, 1N) und tat sich in der Conference League zuletzt sogar gegen Maccabi Haifa schwer (4:3). Unserer Meinung nach solltet ihr die Wettquoten zwischen 2,36 und 2,60 eher zur Seite legen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fiorentina vs AS Rom Prognose: Neu entdeckte Offensivkraft

Daniele de Rossi hat der Roma neues Leben eingehaucht und ihre schlummernden Potenziale aus dem Keller geholt. In neun von zehn Pflichtspielen erzielte sein Team Über 1,5 Tore.

Der Angriff der Giallorossi ist unter dem neuen Trainer förmlich explodiert. Zwei Pflichtspiele in Folge brachten die Gäste ihre Anhänger mit jeweils vier Treffern aus dem Häuschen.

Selten waren solche furiosen Auftritte unter der Anleitung von Daniele de Rossi nicht. Insgesamt erzielte der Tabellen-Fünfte seit dem Trainerwechsel 30 Tore in zehn Partien, sprich 3,0 Treffer pro Begegnung.

Speziell in der Serie A spielte die Offensive der Roma in ihrer eigenen Liga. Zuletzt feierten die Gäste fünf Liga-Siege in Serie, erzielten insgesamt 19 Tore und übertrafen in jeder Begegnung die Marke von Über 2,5 Toren.

Fiorentina - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 4:3 Maccabi Haifa (A), 0:0 Torino (A), 2:1 Lazio Rom (H), 1:1 Empoli (A), 0:2 Bologna (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 4:0 Brighton (H), 4:1 Monza (A), 3:2 Torino (H), 4:2 n.E. Feyenoord (H), 3:0 Frosinone (A).

Letzte 5 Spiele Fiorentina vs. AS Rom: 1:1 (A), 2:1 (H), 0:2 (A), 2:0 (H), 1:3 (A).



Damit sollten sie den Gastgebern aus Florenz große Kopfschmerzen bereiten können. Vincenzo Italiano konnte mit Florenz gegen Maccabi Haifa zwar gewinnen, musste dabei jedoch drei Gegentreffer hinnehmen.

Freudensprünge macht der Cheftrainer der Fiorentina beim Anblick von 33,8 erwartbaren Gegentoren innerhalb der Serie A wohl ebenfalls nicht. Dieser Wert reicht im Ligavergleich nur für Position zehn.

Zuletzt kassierten die Hausherren vier Liga-Heimspiele in Folge mindestens ein Gegentor. Stand jetzt endeten 31 Prozent der Heimspiele der Fiorentina mit Über 1,5 Gegentoren. In der aktuellen Verfassung ist Rom absolut in der Lage, diese Quote nach oben zu schrauben.

Ungefährlich ist der Angriff der Gastgeber allerdings nicht. Florenz erzielte in den letzten beiden Liga-Heimspielen sieben Treffer. Eine Quote von 1,98 für „Über 2,5 Tore“ bei Betano ist in unseren Augen eine gute Entscheidung.

Unser Fiorentina - AS Rom Tipp: AS Rom Über 1,5 Tore

Daniele de Rossi und die Roma haben sich in den letzten Begegnungen ein großartiges Momentum erspielt. Die Abläufe in der Offensive funktionieren und das Zusammenspiel verzückt die Zuschauer regelmäßig. Elf Tore in den letzten drei Pflichtspielen sind ein guter Anlass für eine Wette auf „Über 1,5 Tore“ der Gäste.