Fiorentina – Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 09.01.2024

Unser Fiorentina - Bologna Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 09.01.2024 lautet: Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sehen wir in unserem Wett Tipp heute keinen klaren Favoriten, schreiben aber dem Team aus Florenz wegen des Heimrechts leichte Vorteile zu.

Beide Mannschaften spielten bisweilen eine sehr starke Saison und sind im vorderen Bereich der Tabelle angesiedelt. Lediglich ein Zähler trennt beide Konkurrenten in der Serie A voneinander. Im vergangenen Jahr kämpften sich die Violetten bis ins Endspiel der Coppa Italia. Auch im diesjährigen Viertelfinale sind sie leicht zu favorisieren.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,30 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Bologna auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Fiorentina vs Bologna Quoten Analyse:

Sofern der Drei-Weg-Markt beäugt wird, fällt recht schnell auf, dass es keinen klaren Favoriten in diesem Pokal-Viertelfinale gibt. Aufgrund des Heimrechts werden die Toskaner etwas niedriger bewertet und zeigen eine durchschnittliche Fiorentina Bologna Wettquote von 2,10 auf. Da nur eines der letzten 13 Heimspiele gegen die Rot-Blauen verloren ging (9S, 3U), hat die Quote durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Obwohl fünf der vergangenen sechs direkten Aufeinandertreffen unabhängig vom Austragungsort mit mehr als 2,5 Toren und Treffern auf beiden Seiten ausgegangen sind, verhalten sich die Quoten am Markt „Beide Teams treffen“ sehr ausgeglichen.

Fiorentina vs. Bologna Prognose: Gelingt Florenz der sechste Pflichtspiel-Heimsieg am Stück?

Die Fiorentina hat am vergangenen Spieltag Federn gelassen und musste sich in Sassuolo knapp mit 0:1 geschlagen geben. Eine bittere Niederlage, da die Gäste das Geschehen bestimmten und vor allem offensiv mehr investierten. Somit fand eine Serie von vier Liga-Siegen und einem Remis ein jähes Ende.

Vor allem auf heimischem Boden lieferten die Violetten ab und blicken wettbewerbsübergreifend auf sechs Siege in Serie. Im Pokal kam das Erfolgserlebnis gegen Parma Calcio (4:1) jedoch erst im Elfmeterschießen zustande.

In der Serie A traf die Fiorentina in sieben der neun Heimspiele und konnte mit 15 Toren zu Hause durchaus überzeugen.

Fiorentina - Bologna Statistik & Bilanz:

Eine der bislang großen Überraschungen gelang den Rot-Blauen im Achtelfinale der Coppa Italia, als Inter Mailand auswärts ausgeschaltet wurde (2:1 n.V.). In der Serie A haben die Windhunde bisweilen auswärts aber nicht viel bewegt und holten nur einen Sieg in neun Begegnungen. Dem 2:1 in Salernitana stehen auf der anderen Seite sechs Remis und zwei Niederlagen gegenüber.