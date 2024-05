Fiorentina – Club Brügge Tipp, Prognose & Quoten | 02.05.2024

Unser Fiorentina - Club Brügge Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 02.05.2024 lautet: Nicky Hayen, einst als Interimstrainer in Brügge angeheuert, feierte zuletzt sieben Siege. In unserem Wett Tipp heute könnte die Serie gegen Florenz reißen.

Die Italiener boten zuletzt auf nationaler Ebene eine Galavorstellung und setzten sich gegen Sassuolo mit einem souveränen 5:1 durch. Genügend Selbstvertrauen dürfte somit für das Halbfinal-Hinspiel vorhanden sein. Gleiches gilt auch für den Klub aus Belgien. Brügge ist in der Conference League auf gegnerischem Boden eine Bank und feierte zuletzt gegen Genk im belgischen Oberhaus einen verdienten 3:0-Triumph. Mit Florenz und Brügge treffen zwei starke Offensiven aufeinander.

Unser Wett Tipp heute zielt auf „Über 2,5 Tore"

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Club Brügge auf „Über 2,5 Tore“:

Florenz erzielte pro Heimspiel auf internationaler Ebene durchschnittlich 2,6 Tore.

Die Belgier stellen mit 22 Toren die beste Offensive im Turnier.

Brügge verbuchte im Durchschnitt 2,4 Tore pro Auswärtsspiel in der Conference League.

Fiorentina vs Club Brügge Quoten Analyse:

Die Bookies fahren zum Kräftemessen eine klare Linie und lassen am Markt „1x2″ die Hausherren aus Florenz als leichten Favoriten erkennen. Der Heimsieg bringt eine durchschnittliche Fiorentina Club Brügge Wettquote in Höhe von 1,82 mit sich.

Wer hingegen die Gäste aus Belgien in der Pflicht sieht, darf sich teilweise über mehr als den vierfachen Wetteinsatz freuen. Ein verlockendes Angebot, da Brügge vier von fünf internationalen Fernduellen in der Conference League gewonnen hat.

Entgegen unserer Einschätzung tendieren die Wettanbieter zu einem defensiv geführten Kräftemessen und preisen den Markt „Über/Unter 2,5 Tore" mit den entsprechenden Quoten ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fiorentina vs. Club Brügge Prognose: Werden die Italiener ihrer Favoritenrolle gerecht?

Florenz spielte bisweilen eine starke Saison auf internationaler Ebene und beanspruchte bereits in der Vorrunde der Conference League den Platz an der Sonne für sich. Dabei wurden Ferencváros Budapest, Genk und FK Cukaricki in die Schranken gewiesen.

Auf heimischem Boden sind die Italiener auf der europäischen Bühne nach wie vor ungeschlagen. Drei Siege und zwei Remis stehen in der UECL im eigenen Stadion zu Buche. Satte 21 Tore erzielte „La Viola“ im bisherigen Turnierverlauf. Dabei kamen 13 Treffer im eigenen Stadion zum Vorschein. Vier Gegentore muss sich Fiorentina auf internationaler Ebene vor heimischer Kulisse ankreiden lassen.

Bereits im Vorjahr stand Florenz im Endspiel, hatte in diesem aber gegen West Ham das Nachsehen (1:2). Neben Aston Villa fungieren die Italiener als heißer Kandidat auf den Titelgewinn. Zuletzt ging es auch im italienischen Oberhaus mit Erfolgen gegen Salernitana (2:0) und Sassuolo (5:1) wieder bergauf.

Fiorentina - Club Brügge Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 5:1 Sassuolo Calcio (H), 1:4 Atalanta Bergamo (A), 2:0 US Salernitana (A), 2:0 n. V. Viktoria Pilsen (H), 1:1 FC Genua (H).

Letzte 5 Spiele Club Brügge: 3:0 Genk (A), 4:0 Genk (H), 2:1 Union Gilloise (A), 2:0 PAOK Saloniki (A), 3:0 Royal Antwerpen (H).

Letzte Spiele Fiorentina vs. Club Brügge:.



Brügge kickt zum ersten Mal in der Conference League und präsentiert sich derzeit in einem sehr guten Licht. Die Vorrunde offenbarte fünf Siege und ein Remis. Nach sechs Begegnungen stand der souveräne Gruppensieg zu Buche.

Aufgrund des Erfolgs zogen die Belgier direkt ins Achtelfinale ein. Obwohl das Hinspiel gegen Molde mit 1:2 verloren ging, wurde mit einem 3:0 im Rückspiel der Einzug ins Viertelfinale sichergestellt. Dort saß auch erstmals Interimstrainer Nicky Hayen, der nach der Entlassung von Ronny Deila übernahm, auf der Trainerbank.

Beide Spiele unter seiner Federführung brachten gegen den griechischen Vertreter PAOK Saloniki (1:0, 2:0) Erfolgserlebnisse mit sich. Allgemein kassierte Brügge unter dem neuen Coach noch keine Niederlage und holte zuletzt sieben Siege am Stück.

Auswärts muss sich „Blauw-Zwart“, wie die Schützlinge aus Brügge auch genannt werden, keineswegs verstecken und holte in der Conference League vier Siege und eine Niederlage. Drei der fünf Fernduelle brachten mehr als 2,5 Tore mit sich.

In der belgischen First-Division A fand Brügge unter Hayen wieder Anschluss in der Meisterschaftsrunde und liegt nach fünf Siegen am Stück gleichauf mit Rekordmeister Anderlecht an der Tabellenspitze.

Unser Fiorentina – Club Brügge Tipp: Über 2,5 Tore

Mit Brügge und Florenz stehen sich zwei der besten Offensivreihen des Turniers gegenüber. Beide haben mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie immer für ein Tor zu haben sind.

Auch im Halbfinal-Hinspiel tendieren wir zu einer offensiven Angelegenheit und gehen von drei oder mehr Toren aus.