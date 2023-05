Fiorentina - FC Basel Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2023

Unser Fiorentina - FC Basel Tipp zum Conference League Spiel am 11.05.2023 lautet: Obwohl die Violetten sich momentan nicht in überwältigender Verfassung befinden, geht das Heimspiel gegen die Mannen aus der Schweiz wohl nicht verloren.

Florenz hatte zuletzt mit dem Tabellenprimus aus Neapel keinen leichten Gegner vor der Brust. In der Ferne boten die Lilien eine starke Vorstellung, mussten sich am Ende durch einen von Victor Osimhen verwandelten Elfmeter aber dennoch mit 0:1 geschlagen geben.

Bei den Baslern ging die Generalprobe am vergangenen Sonntag gehörig in die Hose. Vor heimischer Kulisse setzte es gegen den FC Zürich eine 0:2-Niederlage, wobei die Rot-Blauen beide Gegentore erst in der Nachspielzeit in Kauf nehmen mussten. Trotz teilweise mehr als 65 Prozent Ballbesitz gelang es kaum, gefährliche Torraumszenen zu generieren. Zudem hagelte es in der Schlussphase bzw. Nachspielzeit einer emotionalen Partie wegen mehrfacher Rudelbildung vier Platzverweise, drei auf Seiten des FC Basel.

Einen haushohen Favoriten sehen wir in diesem Match nicht, räumen aber den Hausherren aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile ein. Darüber hinaus ist beiden Teams mindestens ein Tor zuzutrauen. Betano hält eine Quote von 2,02 für diesen Spielausgang bereit.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs FC Basel auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Florenz agierte in dieser Saison international zu Hause sehr stark (5S, 1U, 1N) und blickt zudem auf einen Schnitt von 3,6 Toren pro Heimspiel.

Der FC Basel verlor nur ein Drittel seiner Auswärtsspiele in der Conference League (4S, 2U).

Die Konkurrenten standen sich zwei Mal gegenüber. In beiden Ansetzungen erzielten jeweils beide Mannschaften mindestens ein Tor.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fiorentina vs FC Basel Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine klare Tendenz zum Heimsieg ab. Für einen Dreier der Mannen aus Florenz servieren die Wettanbieter nämlich eine Fiorentina FC Basel Wettquote von ca. 1,44. Der Underdog aus der Schweiz bringt im Erfolgsfall satte Gewinne mit sich, die bei vielen Bookies mit mehr als dem siebenfachen Wetteinsatz vergütet werden.

Sowohl Florenz als auch Basel wird ein Treffer zugetraut. Via mobiler Sportwetten-App lässt sich diesbezüglich eine Quote in Höhe von ca. 1,80 ergattern.

Fiorentina vs FC Basel Prognose: „Sorgt Basel im Hinspiel für eine Überraschung?“

Die Fiorentina sicherte sich in der Gruppe A hinter dem türkischen Vertreter Basaksehir „nur“ den zweiten Tabellenplatz und musste den Umweg über die Playoffs in die K.o.-Runde bestreiten.

Nur eine Niederlage kam auf heimischem Boden in der Conference League zustande. Nach einem 4:1 im Hinspiel im Viertelfinale gegen Lech Posen ging das Rückspiel zu Hause mit 2:3 verloren. Darüber hinaus stehen aber vor heimischer Kulisse, sofern die Playoffs zur Qualifikation für die Gruppenphase berücksichtigt werden, fünf Siege und ein Remis zu Buche. Fünf der sieben Ansetzungen endeten mit mehr als 2,5 Toren und darüber hinaus erzielte die Elf von Trainer Vincenzo Italiano in jedem Heimspiel mindestens ein Tor und zeigte nur einmal einen „Clean Sheet“ auf.

Auf nationaler Ebene taten sich die Violetten zuletzt schwer und holten nur einen Triumph in sechs Serie-A-Begegnungen. Mittlerweile ist Fiorentina im grauen Mittelfeld angekommen.

Der Traum vom großen Endspiel und dem ersten internationalen Titel lebt in den Herzen der Basler weiter. Reichte es in der Gruppenphase hinter Slovan Bratislava nur zu Rang zwei, so wurde die K.o.-Runde mit starken Ergebnissen gespielt.

Fiorentina - FC Basel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 0:1 Neapel (SA, A), 3:3 Salernitana (SA, A), 5:0 Sampdoria (SA, H), 0:0 Cremonese (Pokal, H), 2:3 Monza (SA, A)

Letzte 5 Spiele FC Basel: 0:2 Zürich (SL, H), 4:1 Winterthur (SL, A), 2:1 FC Sion (SL, A), 0:2 Luzern (SL, H), 2:1 Nizza (ECL, A)

Letzte 2 Spiele Fiorentina vs. FC Basel: 2:2 (EL, A), 1:2 (EL, H)

Dabei stand der 20-malige Schweizer Meister auch in der Ferne auf der internationalen Bühne seinen Mann und verlor unter Einbeziehung der Qualifikationsrunden nur drei der insgesamt neun Auswärtsspiele. Der Offensiv-Verbund blickt auf 13 erzielte Tore und versäumte nur in drei der neun Begegnungen in der Fremde einen eigenen Treffer. Defensiv wiesen die Basler nur einmal in der Ferne eine weiße Weste auf.

Auf nationaler Ebene tut sich der Vizemeister momentan sehr schwer und gewann nur zwei der vergangenen sechs Super-League-Ansetzungen. Derzeit droht die Elf von Trainer Heiko Vogel auf Rang 5 das internationale Geschäft zu verpassen.

Unser Fiorentina - FC Basel Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Vogel, der bereits im Februar als Interimstrainer den erfolglosen Alex Frei ablöste, dürfte gegen die Italiener einmal mehr auf ein 3-4-2-1 setzen. Wobei womöglich Andi Zegiri als Neuner den Vorzug vor Jean-Kévin Augustin erhält, um seine offensiv durchwachsene Leistung gegen Zürich vergessen zu lassen. Über die Außen könnten Liam Millar und Dan Ndoye für zusätzliche Torgefahr sorgen.

Im 97. Pflichtspiel dürfte Vincenzo Italiano die Fiorentina im 4-2-3-1 auflaufen lassen. Wenngleich die Viererkette auf defensive Stabilität hindeutet, wird der offensive Drang durch eine Raute untermauert. Der von Real Madrid ablösefrei gekommene Luka Jović agiert womöglich als Neuner und darf auf Unterstützung von Nicolás González, Riccardo Sottil und Giacomo Bonaventura hoffen.