Fiorentina - Maccabi Haifa Tipp, Prognose, Quoten|14.3.24

Unser Fiorentina - Maccabi Haifa Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 14.03.2024 lautet: Nach dem 4:3 im Hinspiel hat Florenz im Kampf ums Viertelfinale gute Karten. Im Wett Tipp heute spricht auch im Rückspiel vieles für einen Erfolg der Viola.

Das Hinspiel im Conference-League-Achtelfinale zwischen Fiorentina und Maccabi Haifa, welches aufgrund des Krieges in Israel in Budapest ausgetragen wurde, war eine wilde Angelegenheit. Die Italiener gingen früh in Führung, doch die Israelis drehten die Partie noch vor der Halbzeit. Im zweiten Durchgang glichen die Viola dann zweimal aus. In den letzten zehn Minuten war der Serie-A-Vertreter in Überzahl und ging sogar noch mit einem 4:3-Sieg vom Feld. Am Donnerstag treffen sich beide Mannschaft zum Rückspiel in der Toskana.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen hier mit einer Quote von 1,65 bei Sportwetten.de die Wette „Sieg Fiorentina & Über 2,5 Tore".

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Maccabi Haifa auf „Sieg Fiorentina & Über 2,5 Tore“:

Die Viola hat schon das Hinspiel auswärts für sich entschieden

Fiorentina hat beim Marktwert klar die Nase vorne

Die Lilien haben 8 von 12 ECL-Heimpartien gewonnen



Fiorentina vs Maccabi Haifa Quoten Analyse:

Beim Gesamtmarktwert liegt Florenz mit 246 zu 26 Millionen Euro klar vorne. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das bei der Fiorentina vs Maccabi Haifa Prognose eine klare Ausgangslage.

Die Hausherren bekommen bei den besten Wettanbietern nur durchschnittliche Siegquoten von 1,32. Für einen Sieg der Gäste gibt es dagegen hohe Quoten im Schnitt von 8,85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fiorentina vs Maccabi Haifa Prognose: Folgt das nächste Tor-Spektakel?

Seit Sommer 2021 wird die Fiorentina von Coach Vincenzo Italiano betreut. Gleich in seinem ersten Jahr führte der Trainer die Viola auf den 7. Platz und damit in die Conference League. Dort zog der Verein aus der Toskana 2023 ins Endspiel ein, musste sich aber West Ham geschlagen geben. Ein achter Rang am Ende der vergangenen Spielzeit reichte erneut für das ECL-Ticket. Auch in der Saison 2023/24 redet die Mannschaft wieder bei der Vergabe der internationalen Plätze mit.

43 Punkte nach 28 Spieltagen reichen aktuell aber nur für Rang 8, vier Punkte hinter dem ersten Europapokal-Platz. Nach der Hinrunde hatte Florenz auf Rang 4 noch von der Königsklasse geträumt. In der Rückserie sammelten die Lilien in neun Spielen allerdings nur zehn Zähler. Lediglich vier Teams kommen in der zweiten Saisonhälfte auf weniger Punkte. Sechs der neun Niederlagen in der Serie A kassierte AC in der Fremde. Inzwischen zeigt die Formkurve mit fünf Pflichtspielen ohne Niederlage wieder nach oben.

Maccabi Haifa sicherte sich 2022/23 in Israel die dritte Meisterschaft in Folge. In dieser Spielzeit müssen die Grünen aber um die Titelverteidigung bangen. Nach 25 Spieltagen steht der amtierende Meister auf Rang 2, drei Punkte hinter Maccabi Tel Aviv. Daheim sind die Männer von Coach Messay Dego noch ungeschlagen und mit neun Siegen und drei Remis das beste Heimteam der Ligat Ha‘Al. In der Fremde steht die Bilanz bei acht Erfolgen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.

In dieser Spielzeit erreichte der Verein erstmals seit zehn Jahren die Europa-League-Gruppenphase. Wie auch bei den ersten beiden Teilnahmen landete Haifa am Ende wieder auf dem dritten Platz. In der Zwischenrunde setzte sich Maccabi mit einem 1:0 und einem 1:1 gegen den belgischen Vertreter Gent durch. Vor dem Rückspiel haben die Grünen die Hoffnung noch nicht aufgegeben. In vier Gastspielen in Italien glückte dem MHFC nur ein Sieg. Dieser stammt aus dem Jahr 1993.

Fiorentina - Maccabi Haifa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 2:2 AS Rom (H), 4:3 Maccabi Haifa (A), 0:0 FC Turin (A), 2:1 Lazio Rom (H), 1:1 Empoli (A)

Letzte 5 Spiele Maccabi Haifa: 1:2 Maccabi Bnei Raina (A), 3:4 AC Fiorentina (H), 1:0 Hapoel Hadera (H), 2:0 Hapoel Umm al-Fahm (A), 5:0 FC Ashdod (A)

Letzte Spiele Fiorentina vs Maccabi Haifa: 4:3 (A)



Beide Mannschaften waren in der Vorwoche das erste Mal aufeinandergetroffen. Der Ballbesitz (69 Prozent) und die Gesamt-Schüsse (23:7) sprachen klar für die Gäste. Doch bei den Expected Goals lag Florenz mit 1,77 zu 0,72 nur knapp vorne. Nach sieben Toren im Hinspiel rechnen die Buchmacher auch im zweiten Duell mit einigen Treffern.

Für die Wette „Über 2,5 Tore" gibt es bei Tipwin nur eine Quote von 1,55.

Unser Fiorentina - Maccabi Haifa Tipp: Sieg Fiorentina & Über 2,5 Tore

Die Buchmacher schlagen sich klar auf die Seite der Gastgeber. Auch wir sehen die Viola vorne. Das hat in erster Linie mit dem Heimvorteil und der Qualität zu tun. Zudem fühlt sich die Fiorentina in der Conference League wohl.

In dieser hat man acht von zwölf Heimspielen gewonnen, bei zwei Remis und zwei Niederlagen. Nach einer Schwächephase ab Mitte Januar ist die Mannschaft auch rechtzeitig wieder in Form gekommen. Dabei dürften natürlich wie schon im Hinspiel auch dieses Mal ein paar Tore fallen.