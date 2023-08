Fiorentina - Rapid Wien Tipp, Prognose, Quoten | 31.08.2023

Unser Fiorentina - Rapid Wien Tipp zum Conference League Playoff Spiel am 31.08.2023 lautet: Ein Elfmeter in der 35. Spielminute hat Rapid Wien den 1:0-Sieg im Hinspiel beschert. Die Defensive soll nun für das endgültige Weiterkommen sorgen.

Erst in der vergangenen Spielzeit ist Fiorentina der Einzug ins Conference-League-Finale gelungen. Damals unterlagen die Violetten West Ham United mit 1:2. In diesem Jahr droht den Lilien nach einer 0:1-Pleite gegen Rapid Wien im Hinspiel bereits das Aus in der Quali.

Die Wiener Gäste können das Erfolgserlebnis dringend gebrauchen, denn der Ligastart ging mit nur zwei Siegen aus fünf Partien in die Hose. Der entscheidende Faktor in diesem Spiel ist die Defensive von Rapid Wien. Diese war in den bisherigen Partien einwandfrei, sodass wir folgenden Tipp abgeben: „Fiorentina erzielt Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,98 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Rapid Wien auf „Fiorentina Unter 2,5 Tore“:

Rapid Wien hat 9 Pflichtspiele auf dem Buckel - bisher kassierten die Wiener in keinem Spiel mehr als ein Gegentor.

Die durchschnittlichen erwartbaren Gegentore liegen in diesen 9 Partien bei 0,94 xGA!

Rapid Wien hat 6 der 9 Pflichtspiele ohne Gegentor beendet.

Fiorentina vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Fiorentina hat in der aktuellen Spielzeit erst drei Pflichtspiele absolviert. In der heimischen Liga haben die Violetten die meisten Tore der Liga erzielt (6). Für die Buchmacher ist das ein klares Anzeichen, um die Hausherren mit Quoten bis 1,20 eindeutig zu favorisieren.

Im dritten Saison-Pflichtspiel gegen Rapid Wien gingen die Italiener jedoch leer aus. Rapid hat im ersten Vergleich 17 Abschlüsse zugelassen und trotzdem kein Gegentor kassiert. Gewinnen die Grün-Weißen das Rückspiel, könnt ihr mit Siegquoten von 12,00 bis 17,00 rechnen. Wer in dieser Partie eine Risiko-Wette platzieren möchte, kann beispielsweise auf Gratiswetten & Freebets zurückgreifen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fiorentina vs Rapid Wien Prognose: Ein starkes defensives Grundgerüst

Die ersten fünf Spieltage der österreichischen Bundesliga sind nicht wirklich nach dem Geschmack von Rapid Wien verlaufen. Trainer Zoran Barisic und die Grün-Weißen konnten nur zwei von fünf Ligaspielen für sich entscheiden. Zu wenig, wenn wir uns die Ansprüche von Rapid anschauen.

Abgesehen von den Ergebnissen in der Liga haben die Rapidler ein starkes defensives Fundament, worauf sie in den kommenden Monaten aufbauen können. Keines der neun bisherigen Pflichtspiele wurde mit Über 1,5 Gegentoren für Rapid Wien abgepfiffen.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Die Bestätigung einer bärenstarken Defensive finden wir in den tiefer liegenden Statistiken. Durchschnittlich haben die Grün-Weißen weniger als ein erwartbares Gegentor pro Spiel zugelassen (0,94 xGA).

Genau das bekam auch der letztjährige Finalist der Conference League zu spüren. Die Fiorentina hatte zwar deutlich mehr Spielanteile (63 Prozent Ballbesitz, 17:5 Schüsse), ging im Hinspiel aber leer aus (0:1).

Fiorentina - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 2:2 Lecce (H), 0:1 Rapid Wien (A), 4:1 Genua (A), 1:1 Kreta (H), 7:1 Sestri Levante (H).

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 1:1 WSG Tirol (H), 1:0 Fiorentina (H), 5:0 BW Linz (H), 5:0 Debreceni (A), 0:1 TSV Hartberg (H).

Letzte Spiele Fiorentina vs. Rapid Wien: 0:1 (A).

In den drei bisherigen Qualifikationsspielen hat die Mannschaft von Zoran Barisic kein einziges Gegentor zugelassen. Erweitern wir den Blick auf die insgesamt neun absolvierten Pflichtspiele, hat Rapid 66 Prozent der Begegnungen ohne Gegentor beendet.

Auf der anderen Seite hat die Fiorentina zwei von drei Pflichtspielen mit Unter 2,5 erzielten Toren beendet. Zudem konnten die italienischen Hausherren nur eines dieser drei Pflichtspiele für sich entscheiden. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel mussten sich die Lilien mit einem 2:2-Unentschieden gegen Lecce zufriedengeben.

Bereits gegen den Ligakonkurrenten hatten die Violetten größere Probleme in der Offensive. Zwei erzielte Tore lagen deutlich über dem erwartbaren Wert von 1,07 xG. Rapid Wien hat in fünf von neun Partien Unter 1,5 erzielt. Sollten die Wiener diese Begegnung bei Unter 2,5 Toren halten können, wartet bei Oddset eine herausragende Wettquote von 2,70. Zusätzlich bietet der Buchmacher diesen Oddset Bonus an.

Unser Fiorentina - Rapid Wien Tipp: Fiorentina Unter 2,5 Tore

Rapid Wien kann sich mit der 1:0-Führung mit Haut und Haar dem Verteidigen des eigenen Tores widmen. Möglicherweise geht die Fiorentina hier als Sieger vom Feld, vielleicht qualifizieren sich die Hausherren sogar noch für die Gruppenphase, doch mehr als 2,5 Tore erzielen die Violetten in der regulären Spielzeit nicht.