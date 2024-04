Fiorentina - Viktoria Pilsen Tipp, Prognose, Quoten 18.4.

Unser Fiorentina - Viktoria Pilsen Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 18.04.2024 lautet: Schon das Hinspiel zwischen Florenz und Pilsen war eine enge Kiste, die von den Abwehrreihen geprägt wurde. Für den Wett Tipp heute erwarten wir nichts anderes.

Die Rückspiele am Donnerstag im Viertelfinale der UEFA Europa Conference League versprechen viel Spannung. Kein Hinspiel endete mit mehr als einem Tor Unterschied. Besonders ausgeglichen ging es zwischen Viktoria Pilsen und Fiorentina zu. Hier fielen in der viertgrößten tschechischen Stadt überhaupt keine Tore. Nun steht das Rückspiel in Florenz an. Die Wettquoten schlagen sich dieses Mal klar auf die Seite des Serie-A-Vertreters.

Wir spielen allerdings mit einer Quote von 1,90 bei Betway den Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Viktoria Pilsen auf “Unter 2,5 Tore”:

In den letzten 4 Pflichtspielen von Florenz fielen nie mehr als 2 Treffer

Pilsen hat in 15 ECL-Spielen dieser Saison gerade mal 3 Gegentreffer kassiert

Der FC Viktoria ist im Europapokal seit 7 Partien und 669 Minuten ohne Gegentor



Fiorentina vs Viktoria Pilsen Quoten Analyse:

Mit einem Marktwert von 248 zu 32 Millionen Euro haben die Viola im Duell mit den “Viktorka” klare Vorteile. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das für die Fiorentina vs Viktoria Pilsen Prognose eine klare Ausgangslage.

Für einen Sieg der Hausherren gibt es gerade mal Quoten um die 1,40. Auf der Gegenseite sind die Tschechen mit durchschnittlichen Siegquoten von 7,41 die klaren Außenseiter. Selbst ein Remis nach 90 Minuten wird mit dem mehr als vierfachen Wetteinsatz belohnt. Wenn ihr den Außenseiter stärker einschätzt als die Bookies, könnt ihr euren Tipp zum Beispiel durch eine Gratiswette absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fiorentina vs Viktoria Pilsen Prognose: Können die Lilien die Abwehr des Gegners knacken?

Der Fiorentina reichte am Ende der Vorsaison ein achter Platz zum Einzug in die Conference League. Im laufenden Wettbewerb sind die Lilien auch noch ungeschlagen (4S, 5U). Im Hinspiel gegen Pilsen blieb Florenz das erste Mal nach 21 Europapokal-Partien in Folge ohne eigenen Treffer. In der Conference League konnten die Viola acht von 13 Heimspielen gewinnen (3U, 2N). Gegen tschechische Vereine steht die Bilanz sogar bei fünf Siegen in fünf Spielen bei 11:2 Toren.

Ob sich die Fiorentina über die Liga erneut fürs internationale Geschäft qualifiziert, ist fraglich. In der Rückrunden-Tabelle steht die Mannschaft von Coach Vincenzo Italiano mit elf Punkten (2S, 5U, 5N) gerade mal auf Rang 15. Nur drei Teams haben in der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte gesammelt. Nach dem 1:1 am Montagabend daheim gegen Genua wartet Florenz in der Serie A seit fünf Spielen auf einen Sieg (3U, 2N). In den letzten vier Pflichtspielen der ACF fielen nie mehr als zwei Treffer.

In der Fortuna Liga landete Viktoria Pilsen in der vergangenen Saison auf dem dritten Platz hinter den beiden Vereinen aus Prag (Sparta und Slavia). Das gleiche Schicksal droht den “Viktorka” auch in dieser Spielzeit. Nach 28 Spieltagen hat der FC Viktoria zwölf Punkte Rückstand auf Rang 1. Dafür läuft es für die Mannschaft von Coach Miroslav Koubek aber im Europapokal recht gut. Die West-Böhmen sind in dieser Saison in der Conference League schon seit 15 Partien ungeschlagen (11S, 4U).

In diesem Zeitraum mussten die Tschechen gerade mal drei Gegentore hinnehmen. Das letzte Gegentor in der ECL kassierte Pilsen am 5. Oktober zu Gast in Astana. Seit sieben Partien und 669 Minuten ist der FCV nun ohne Gegentreffer. Vor allem das 0:0 in der Vorwoche gegen den letztjährigen Finalisten der Conference League war beeindruckend. Dabei hielten die Hausherren auch ohne einige verletzte und gesperrte Spieler die Null. Vier seiner fünf Gastspiele in Italien hat der Verein bei einem Torverhältnis von 1:15 verloren.

Fiorentina - Viktoria Pilsen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 1:1 FC Genua (H), 0:0 Viktoria Pilsen (A), 0:1 Juventus Turin (A), 1:0 Atalanta Bergamo (H), 1:2 AC Milan (H)



Letzte 5 Spiele Viktoria Pilsen: 1:0 Slavia Prag (H), 0:0 Fiorentina (H), 0:0 MFK Karvina (A), 3:0 Jablonec (A), 1:3 Slovan Liberec (H)



Letzte Spiele Fiorentina vs Viktoria Pilsen: 0:0 (A)



In der Vorwoche trafen beide Vereine erstmals aufeinander. Die letzten drei Partien von Pilsen endeten alle mit einem torlosen Remis. Sind am Donnerstag nach 90 Minuten auch noch keine Tore gefallen, bekommt ihr dafür bei Tipwin eine Quote von 11,7.

Unser Fiorentina - Viktoria Pilsen Tipp: Unter 2,5 Tore

Sicher sprechen die Qualität und der Heimvorteil klar für Florenz, die Lilien sind auch eine Pokalmannschaft. Schließlich stand man im Vorjahr in der Coppa Italia und in der Conference League jeweils im Endspiel.

Doch auf der Gegenseite sind die Tschechen mit ihrer Monster-Abwehr eine extrem harte Nuss. Schon im Hinspiel konnte die Fiorentina diesen Riegel nicht knacken. Zudem hatten die Viola zuletzt auch Probleme mit dem Toreschießen.