Fiorentina - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 07.06.2023

Möglicherweise nahm Fiorentina den FC Basel im Halbfinal-Hinspiel nicht ernst genug. Die Konsequenz: Der beste Angriff dieser europäischen Spielzeit (36 Tore) musste im Rückspiel einen 1:2-Rückstand aufholen. Das gelang den Violetten mit dem Treffer zum 3:1 in der 129. Spielminute. Der zweite Finalist ist West Ham United, seinerseits nach 14 absolvierten Partien in der Conference League noch ungeschlagen (13 Siege, 1 Remis). Wir erwarten ein Endspiel, in dem beide Teams treffen und finden dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,85.