FK Sarajevo - Torpedo Kutaisi Tipp, Prognose & Quoten | 20.07.2023

Unser FK Sarajevo - Torpedo Kutaisi Tipp zum Conference League Quali Spiel am 20.07.2022 lautet: Im Schlagabtausch zwischen Sarajevo und Kutaisi ist in der Vorwoche noch keine Entscheidung gefallen. Auch im Rückspiel erwarten wir einige Offensivaktionen.

Im Hinspiel der ersten Runde der UEFA-Conference-League-Qualifikation zwischen FK Sarajevo und Torpedo Kutaisi war in der Vorwoche einiges geboten. Mit insgesamt 33 Schüssen in Richtung Tor suchten beide Teams ihr Heil in der Offensive. Die georgischen Hausherren waren zweimal in Führung gegangen, konnten diese aber nicht lange halten. So endete das Duell mit einem 2:2. Alle vier Treffer fielen dabei zwischen der 44. und der 52. Minute. Am Donnerstag steigt das Rückspiel in der bosnischen Hauptstadt. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 2.00 bei Bet365 für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei FK Sarajevo vs Torpedo Kutaisi auf „Beide Teams treffen“:

Schon im Hinspiel wurden 4 Tore und 33 Schüsse in Richtung Tor verzeichnet

Sarajevo hatte in der Vorsaison die drittschwächste Abwehr in Bosnien

In den letzten 9 Spielen mit Beteiligung des FKS fielen insgesamt 38 Treffer

FK Sarajevo vs Torpedo Kutaisi Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Bosnier (9,9 Mio. Euro) die Nase im Vergleich mit dem Verein aus Georgien (4,6 Mio. Euro) vorne. Auch hat der FKS schon 81 Europapokal-Spiele bestritten, während der FCT lediglich auf 39 Partien kommt. Zusammen mit dem Heimvorteil im Rückspiel schlagen sich die Buchmacher, unter denen sich auch einige Sportwetten Anbieter mit PayPal befinden, bei der FK Sarajevo vs Torpedo Kutaisi Prognose dann mit Siegquoten im Schnitt von 1,74 auf die Seite der Hausherren. Ein Erfolg der Gäste wird mit durchschnittlichen Quoten von 4,57 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FK Sarajevo vs Torpedo Kutaisi Prognose: Kann der FK den Heimvorteil im Rückspiel nutzen?

Der Fudbalski klub Sarajevo gewann in Bosnien fünfmal die Meisterschaft. Der letzte Titel stammt aus der Saison 2019/20. In den letzten beiden Spielzeiten musste sich der Hauptstadt-Klub jeweils mit dem vierten Platz begnügen. 50 erzielte Tore waren einerseits der zweitbeste Wert hinter Meister Zrinjski. Doch 46 Gegentreffer wurden nur von den Aufsteigern Konjic und Doboj übertroffen. Die neue Saison der bosnischen Premijer Liga beginnt Ende Juli.

In vier Testspielen zur Vorbereitung auf die neue Saison hielt sich die Elf von Cheftrainer Mirza Varesanovic gegen Petrolul (5:0), Shkendija (2:0), Nafta (1:0) und Domzale (3:1) schadlos. Im Europapokal wartet der Verein auf die erste Teilnahme an einer UEFA-Gruppenphase. Schon dreimal erreichte der FKS die Playoffs, scheiterte dabei aber an Gegnern wie Cluj (1:1, 1:2), Gladbach (2:3, 0:7) und Celtic Glasgow (0:1). In der Conference League ist Sarajevo nach drei Quali-Spielen noch ohne Sieg.

Der FC Torpedo Kutaisi kommt in Georgien auf vier Meisterschaften. Die stärkste Phase hatte der Verein, als er zwischen 2000 und 2002 gleich dreimal in Folge die Liga auf dem ersten Platz beendete. Der vierte und bisher letzte Titelgewinn datiert aus dem Jahr 2017. Danach verschwand der Verein im grauen Mittelfeld der Erovnuli Liga und musste sogar zweimal in der Relegation um den Klassenerhalt bangen. Trösten konnte man sich in den letzten Jahren allerdings mit zwei Pokalsiegen (2018, 2022).

Auch in der laufenden Saison steht Kutaisi nach 19 Spielen nur im gesicherten Mittelfeld. 17 Tore bedeuten die drittschwächste Offensive ligaweit. Die Verantwortlichen waren mit dem Saisonverlauf unzufrieden und setzten Coach Kakhaber Chkhetiani Anfang Mai vor die Tür. Seitdem hat der Schotte Steve Kean das Sagen. Nach einer Serie von 6 Ligaspielen ohne Sieg glückte unter dem neuen Trainer Anfang Juni endlich wieder ein Sieg. Beim Final-Four-Turnier um den georgischen Supercup landete der FC Torpedo auf Rang 3.

FK Sarajevo - Torpedo Kutaisi Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FK Sarajevo: 2:2 Torpedo Kutaisi (A), 2:0 Shkendija (H), 5:0 Petrolul 52 (A), 2:4 Igman Konjic (H), 5:2 Velez Mostar (A)

Letzte 5 Spiele Torpedo Kutaisi: 2:2 FK Sarajevo (H), 0:0 Dila Gori (H), 0:0 Dinamo Batumi (H), 1:0 Dila Gori (H), 1:1 Dinamo Batumi (A)

Letzte Spiele FK Sarajevo vs Torpedo Kutaisi: 2:2

Beide Teams trafen in der Vorwoche erstmals aufeinander. Für Sarajevo war es auch das erste Duell gegen eine Mannschaft aus Georgien gewesen. Auch der FC Torpedo bekam es zuvor noch nie mit einer Mannschaft aus Bosnien zu tun. Schon im Hinspiel fielen im zweiten Durchgang drei Treffer. Fallen dieses Mal nach dem Seitenwechsel mehr als 1,5 Tore, wird das von Anbieter Bet365, dem wir einen ausführlichen Bet365 Test unterzogen haben, mit einer Quote von 2.15 belohnt.

Unser FK Sarajevo - Torpedo Kutaisi Tipp: Beide Teams treffen

Auch Torpedo Kutaisi hofft in diesem Jahr auf die erste Europapokal-Gruppenphase. In der Saison 2018/19 reichte es in der Europa League immerhin für die Playoffs. Dort hatte man dann aber gegen Ludogorets (0:1, 0:4) keine Chance. Dieses Mal sind die Georgier auch die Außenseiter, haben dem FK Sarajevo aber schon im Hinspiel einen engen Fight geliefert. Ähnliches erwarten wir auch im Rückspiel. Bei zwei schwachen Abwehrreihen dürfte es auf beiden Seiten klingeln.