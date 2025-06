Flamengo - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 29.06.2025

SPORT1 Betting 27.06.2025 • 16:00 Uhr Flamengo - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Zeigen die Münchner eine Reaktion auf die Pleite?

Unser Flamengo - Bayern Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 29.06.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister hat sich für die Weltmeisterschaft der Vereinsmannschaften einiges vorgenommen. Im Wett Tipp heute dürfte zum Auftakt der K.o.-Phase die Reise auch zunächst mal weitergehen.

Bei der Klub WM 2025 hat der FC Bayern den Sieg in der Gruppe C durch die 0:1-Pleite gegen Benfica verspielt. Nun wartet im Achtelfinale mit Flamengo ein Gruppensieger auf den deutschen Rekordmeister. Hätten die Münchner eine Niederlage gegen den Verein aus Lissabon vermeiden können, wäre man in der Runde der letzten 16 auf Chelsea getroffen.

So hat der FCB auf dem Papier womöglich die einfachere Aufgabe erwischt. Die Quoten der Flamengo Bayern Prognose schlagen sich klar auf die Seite von Harry Kane und Co. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,98 bei Betano den Flamengo Bayern Wett Tipp heute “Sieg Bayern & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Flamengo vs Bayern auf “Sieg Bayern & Über 1,5 Tore”:

Die Bayern haben beim Marktwert klar die Nase vorne

Der deutsche Rekordmeister kann wieder auf Spieler wie Musiala oder Upamecano zurückgreifen

Die Münchner stellen die beste Offensive der FIFA Klub WM (12 Tore)

Flamengo vs Bayern Quoten Analyse:

Mit einem Kaderwert von 221 Mio. Euro sind die “Rubro-Negro” die Nummer 2 in der brasilianischen Serie A. Doch das Aufgebot des deutschen Rekordmeisters kann einen Wert von 903 Mio. Euro vorweisen.

Dieser Qualitätsunterschied ist ein Hauptgrund für die Flamengo vs Bayern Quoten der Bookies, die auch den besten Sportwetten Bonus anbieten. Denn mit einer Höchstquote von 1,77 für einen Sieg in der regulären Spielzeit sind die Münchner die Favoriten.

Für einen Erfolg der “Mengao” nach 90 Minuten gibt es Flamengo gegen Bayern Wettquoten zwischen 4,40 und 4,80. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Flamengo vs Bayern Prognose: Tut sich der Favorit erneut schwer?

Ende September 2024 wurde Coach Tite, der von 2016 bis 2022 die Selecao betreut hatte, bei Flamengo entlassen. Ex-Profi Filipe Luis übernahm das Traineramt zunächst nur auf Interimsbasis, erwies sich aber schnell als Glücksfall für den Verein und wurde folgerichtig zum Cheftrainer befördert. Seit elf Pflichtspielen sind die “Rubro-Negro” ungeschlagen. Insgesamt setzte es im Kalenderjahr 2025 nur vier Niederlagen, alle mit einem Ergebnis von 1:2. In der Heimat hat die “Mengao” in der laufenden Liga-Saison nach 12 Spieltagen erst eine Pleite kassiert und führt die Tabelle, mit einem Nachholspiel in der Hinterhand, an.

Mit nur vier Gegentoren nach elf Partien ist vor allem die Abwehr das Prunkstück der Männer aus Rio de Janeiro. Neben dem FC Sao Paulo ist der “Clube de Regatas” der einzige Klub, der in der Heimat noch nie in die 2. Liga abgestiegen ist. Nach einem 2:0 gegen Tunis und einem überraschenden 3:1 gegen Chelsea stand Flamengo vor dem letzten Vorrundenspieltag der FIFA Klub WM schon als Sieger der Gruppe D fest. So konnte der Coach gegen den LAFC viele Stammspieler schonen. Nachdem nur noch vier Profis aus der Startelf gegen die Blues übrig waren, reichte es gegen LA am Ende zum 1:1.

In der letzten Partie der Gruppe C stand für die Bayern gegen Benfica der erste Platz auf dem Spiel. Coach Vincent Kompany ging trotzdem ein gewisses Risiko ein und schonte etliche Leistungsträger. Und die auf sieben Positionen veränderte Mannschaft spielte eine schwache erste Halbzeit. Lissabons Keeper blieb nahezu beschäftigungslos. Kein einziger Schuss kam direkt auf sein Tor. Erst im zweiten Durchgang, als der FCB-Trainer Profis wie Kane, Kimmich und Olise einwechselte, steigerten sich die Münchner. Am Ende reichten aber 73 Prozent Ballbesitz, 2,24 xG (zu 0,65) und 13:7 Gesamtschüsse nicht für ein Tor.

Vor allem Leroy Sané, der in wenigen Tagen zu Galatasaray wechseln wird, ließ gegen Torwart Anatolij Trubin zwei große Chancen liegen. So kassierte der deutsche Rekordmeister mit dem 0:1 im 14. Pflichtspiel gegen Benfica die erste Niederlage. Mit dem zweiten Rang in der Gruppe C sind die Bayern nun auch in die vermeintlich schwierige Seite des Turnierbaums gerutscht. Im Viertelfinale droht ein Duell gegen CL-Sieger Paris Saint-Germain. Erst zum dritten Mal blieb der FCB 2025 in einem Pflichtspiel ohne Tor. So rechnen wir im Flamengo Bayern Tipp wieder mit einem Treffer der Bayern.

Flamengo - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Flamengo: 1:1 LAFC (A), 3:1 Chelsea (H), 2:0 Tunis (H), 5:0 Fortaleza (H), 1:0 Tachira (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 0:1 Benfica (A), 2:1 Boca Juniors (H), 10:0 Auckland City (H), 4:0 Hoffenheim (A), 2:0 Gladbach (H)

Letzte Spiele Flamengo vs Bayern:

Auf Hilfestellung vom direkten Vergleich für unsere Flamengo Bayern Prognose müssen wir leider verzichten. Denn beide Vereine stehen sich am Sonntag erstmals auf dem Rasen gegenüber.

Michael Olise führt die Scorerliste bei der FIFA Klub WM mit fünf Punkten an (3 Tore, 2 Vorlagen). So müssen wir den Franzosen auch am Sonntag auf dem Zettel haben. Für den Flamengo Bayern Tipp “Olise trifft” gibt es bei Bet365 eine 3,25. Neukunden sollten die Wette am besten in Verbindung mit dem Bet365 Angebotscode spielen!

So seht ihr Flamengo - Bayern im TV oder Stream:

29. Juni 2024, 22 Uhr, Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Übertragung TV: DAZN, Sat1

Übertragung Stream: DAZN, Joyn

Die Fußballfans haben beim Achtelfinale zwischen Flamengo und den Bayern, welches im Hard Rock Stadium von Miami Gardens ausgetragen wird, die Qual die Wahl: Einerseits überträgt DAZN die Partie kostenlos. Auf der anderen Seite ist das Spiel auch im Free-TV bei Sat 1 zu sehen.

Flamengo vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Flamengo: Rossi - Wesley Franca, Danilo, Leo Pereira, Ayrton - Pulgar, Jorginho, Gerson, de Arrascaeta, Luiz Araujo - Plata

Ersatzbank Flamengo: Matheus Cunha (Tor), Alex Sandro, Joao Souza, Leo Ortiz, Vina, Allan, Evertton, Everton, Juninho, Matheus Goncalves, Bruno Henrique, Wallace Yan, Varela, Pedro, Michael

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro - Kimmich, Goretzka, Olise, Coman, Musiala - Kane

Ersatzbank Bayern: Peretz, Urbig (Tor), Aznou, Boey, Bischof, Daiber, Joao Palhinha, Karl, Krattenmacher, Kusi-Asare, Pavlovic, Gnabry, Upamecano, Sané, Müller

Bei den Bayern entspannt sich die Personallage. Spieler wie Musiala oder Upamecano stehen wieder zur Verfügung. Das spielt für die Flamengo Bayern Prognose durchaus eine Rolle.

Unser Flamengo - Bayern Tipp: Sieg Bayern & Über 1,5 Tore

Der Klub aus Rio de Janeiro hat, wie alle anderen brasilianischen Teams bei der Klub-WM, eine tolle Vorrunde gespielt. Spätestens nach dem 3:1 gegen Chelsea darf man die “Rubro-Negro” nicht mehr unterschätzen.

Doch auch die Bayern werden ihre Lehren aus dem 0:1 gegen Benfica ziehen. Coach Kompany wird wieder seine beste Elf auf den Rasen schicken. Zudem spricht die Qualität ja sowieso deutlich für den deutschen Rekordmeister.