Fluminense - Al Hilal Tipp, Prognose & Quoten | 04.07.2025

SPORT1 Betting 02.07.2025 • 14:00 Uhr Fluminense - Al Hilal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Welcher Außenseiter zieht ins Halbfinale ein?

Unser Fluminense - Al Hilal Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 04.07.2025 lautet: Mit diesem Viertelfinale konnte man bei der Klub WM nun wirklich nicht rechnen. Die gute Ausbeute der Vereine aus Brasilien könnte sich im Wett Tipp heute aber fortsetzen.

Da die UEFA mit 12 Teilnehmern bei der FIFA Klub WM 2025 die mit Abstand größte Konföderation stellte, befürchteten die Verantwortlichen im Laufe des Wettbewerbs eine “Champions-League-light”. Doch spätestens nach den Ergebnissen der Achtelfinal-Partien am Montag hat sich diese Sorge erledigt. Inter Mailand musste gegen Fluminense die Segel streichen.

Und die Milliarden-Truppe von Manchester City schied in der Runde der letzten 16 sensationell gegen Al Hilal aus. So treffen die beiden Überraschungsteams am Freitag in der Fluminense Al Hilal Prognose direkt aufeinander. Wir spielen dabei mit einer Quote von 1,63 bei Merkur Bets den Fluminense Al Hilal Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Fluminense vs Al Hilal auf “Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore”:

Fluminense ist seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen

Die “Tricolor” blieb in 3 von 4 Spielen der FIFA Klub WM ohne Gegentor

Nur Auckland City kommt im laufenden Wettbewerb auf einen höheren xGA-Wert als Al Hilal

Fluminense vs Al Hilal Quoten Analyse:

Bei dem Marktwert hat “Al-Za’eem” mit 159 Mio. Euro die Nase vorne. Denn der Kader der Brasilianer ist mit 86 Mio. Euro nur gut die Hälfte wert. Am Ende rechnen die Fluminense vs Al Hilal Wettquoten mit einer engen Partie, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Saudis.

So hat Buchmacher Merkur Bets für einen Sieg der Saudis in der regulären Spielzeit eine Quote von 2,40 parat. Ein Weiterkommen der Brasilianer nach 90 Minuten wird in der Merkur Bets App mit einer Quote von 3,02 belohnt. Und die höchsten Fluminense gegen Al Hilal Quoten gibt es mit einer 3,25 für ein Remis.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fluminense vs Al Hilal Prognose: Die “Tricolor” fühlt sich als Außenseiter wohl

Der Fluminense FC ging als klarer Außenseiter in sein Achtelfinale gegen den UEFA-Champions-League-Finalisten Inter Mailand. Doch die Brasilianer verteidigten leidenschaftlich und gingen bereits nach nicht einmal drei Minuten in Führung. Danach hatten die Nerazzurri viel Ballbesitz, wussten aber nicht viel damit anzufangen. In der Schlussphase verteidigte die “Fluzao” mit allen elf Mann vor dem eigenen Sechzehner und machte mit dem Treffer zum 2:0 in der Nachspielzeit (90.+3) den Deckel drauf. So ist die Mannschaft aus Rio de Janeiro seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen (7S, 3U). Diese gute Form ist ein wichtiges Argument für unseren Fluminense Al Hilal Tipp.

Zudem blieb man in drei von vier Spielen bei der Klub WM ohne Gegentor. In der Gruppe F hatte sich Fluminense mit einem Sieg gegen Ulsan (4:2) und zwei torlosen Remis gegen den BVB und die Mamelodi Sundowns den zweiten Platz hinter Dortmund gesichert. Vor Beginn des aktuellen Turniers hatte seit 2012 kein brasilianischer Verein mehr eine europäische Mannschaft in einem Pflichtspiel schlagen können. Seit April 2025 wird die Mannschaft zum sechsten Mal von Coach Renato Gaucho betreut. Nachdem der FFC in der vergangenen Spielzeit der Serie A fast abgestiegen wäre, hat der neue Trainer die Truppe stabilisiert und ihr wieder Leben eingehaucht.

Unter dem neuen Coach Simone Inzaghi hat der Al Hilal SFC gleich mal das Viertelfinale bei der Klub WM erreicht. Dabei trafen die “Blue Waves” in der Gruppenphase auf Real Madrid, Red Bull Salzburg und Pachuca. Am Ende sicherte sich “Al-Za’eem” mit einem Sieg, zwei Remis und 3:1 Toren den zweiten Platz hinter den Königlichen. Der Truppe von Coach Xabi Alonso konnte der Verein aus Riad zum Auftakt der Vorrunde einen Punkt abknöpfen. Beim 2:0-Erfolg gegen den mexikanischen Vertreter trafen dann Salem Al Dawsari und Marcos Leonardo. Seit dem Beginn der Saison 2024/25 kommen beide Angreifer zusammen auf 53 Treffer.

Im Achtelfinale stand Al Hilal gegen Manchester City vor einer harten Nuss. Der Ballbesitz sprach mit 31 Prozent genauso wie die Torschüsse (17:30) klar gegen die Saudis. Doch in einem wilden Spiel kam die Truppe von Coach Inzaghi auf einen xG-Wert von 3,16 (4,21 xG bei City) und sicherte sich mit einem 4:3-Erfolg nach 120 Minuten den Einzug in die Runde der letzten Acht. Trotz einer erfahrenen Abwehr stehen nach vier Spielen im laufenden Wettbewerb 8,5 xGA zu Buche. Nur Auckland City kam im laufenden Wettbewerb auf einen höheren Wert (12,3).

Fluminense vs Al Hilal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fluminense: 2:0 Inter Mailand (A), 0:0 Mamelodi Sundowns (A), 4:2 Ulsan (H), 0:0 BVB (H), 2:0 Internacional (A)

Letzte 5 Spiele Al Hilal: 4:3 Manchester City (A), 2:0 Pachuca (H), 0:0 RB Salzburg (A), 1:1 Real Madrid (A), 2:0 Al-Qadsia (H)

Letzte 5 Spiele Fluminense vs Al Hilal:

Mal wieder müssen wir bei der Fluminense Al Hilal Prognose auf eine Hilfestellung durch den direkten Vergleich verzichten. Denn beide Vereine treffen im Viertelfinale des laufenden Wettbewerbs erstmals aufeinander.

Die “Blue Waves” haben in der Vorrunde gerade mal ein Gegentor kassiert. Und die “Tricolor” kann wie schon erwähnt drei “Weiße Westen” beim laufenden Turnier vorweisen. So rechnen wir im direkten Vergleich auch nicht mit vielen Treffern.

Für den Fluminense Al Hilal Tipp “Unter 2,5 Tore” gibt es bei Wettanbieter Merkur Bets, der auch Sportwetten mit PayPal im Angebot hat, eine Quote von 1,92. Und für die Wette “Beide Teams treffen - Nein” klettern die Quoten sogar auf einen Wert von 2,14.

So seht ihr Fluminense vs Al Hilal im TV oder Stream:

04. Juli 2025, 21 Uhr, Camping World Stadium, Orlando

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Spannung bei der FIFA Klub WM 2025 nimmt immer mehr zu. Und dank DAZN könnt ihr alle Partien der K.o.-Runde kostenlos verfolgen. Ihr braucht dafür nur ein Konto bei dem Streamingdienst. Dazu gehört natürlich auch das Viertelfinale zwischen Fluminense und Al Hilal, welches im Camping World Stadium von Orlando ausgetragen wird.

Fluminense vs Al Hilal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fluminense: Fabio - Ignacio, Thiago Silva, Freytes - Samuel Xavier, Martinelli, Bernal, René, Nonato - J. Arias, Cano

Ersatzbank Fluminense: Vitor Eudes (Tor), Fuentes, Guga, Manoel, Ganso, Yeferson Soteldo, Canobbio, Keno, Lezcano, Paulo Baya, Serna, Hercules, Lima, Everaldo, Thiago Santos

Startelf Al Hilal: Bono - Kanno, Koulibaly, Renan Lodi - Joao Cancelo, Al-Harbi, Ruben Neves, N. Al-Dawsari, Malcom, S. Milinkovic-Savic - Marcos Leonardo

Ersatzbank Al Hilal: Abu Rasan, Al-Yami (Tor), K. Al-Dawsari, Al-Shahrani, Al Qahtani, Al-Hadhood, Kaio Cesar, Lajami, Al-Yami, Al-Bulaihi, Al-Juwayr, Al-Ghannam

Al-Hilal-Coach Simone Inzaghi musste gegen Man City auf Tambakti und Kapitän Salem Al-Dawsari verzichten. Ob beide fürs Viertelfinale zur Verfügung stehen, ist noch unklar. Fluminense geht dagegen ohne Personalsorgen in die Partie. Das könnte bei der Fluminense Al Hilal Prognose ein leichter Vorteil sein.

Unser Fluminense vs Al Hilal Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 4,5 Tore

Wir gehen im Duell der beiden Überraschungsteams von einem engen Duell auf Augenhöhe aus. Am Ende sehen wir die Brasilianer leicht vorne. Bisher können sich die Teams aus der südamerikanischen Serie A am besten auf die Bedingungen bei der Klub WM einstellen.

Zudem kann Fluminense eine tolle Formkurve in den Ring werfen. Al Hilal kam im Achtelfinale die offensive Spielweise der Skyblues entgegen. Jetzt trifft man aber auf einen defensiv- und kampfstarken Gegner, der nur schwer zu schlagen ist.