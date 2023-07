Fluminense - Flamengo Tipp, Prognose & Quoten | 16.07.2023

Unser Fluminense - Flamengo Tipp zum Serie A Brasilien Spiel am 16.07.2023 lautet: Das kommende Wochenende bietet uns einen echten Leckerbissen im brasilianischen Fußball. Beide Fanlager könnten in diesem Vergleich auf ihre Kosten kommen.

Der Kader von Fluminense ist übersät mit Spielern im gehobenen Alter. Gemeinsam bieten sie immer noch das notwendige Niveau auf, um die Hausherren auf den vierten Tabellenplatz zu befördern.

Für den kommenden Spieltag hat sich die beste Offensive der Liga zum Besuch angemeldet. Flamengo brachte bisher 27 Treffer auf die Anzeigetafel und wird es „Flu“ im heimischen Maracana nicht leicht machen. Unser Tipp: „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Fluminense vs Flamengo auf „Beide treffen“:

86 Prozent der Gastauftritte von Flamengo endeten mit Treffern auf beiden Seiten.

Flamengo hat die beste Offensive der Liga im Gepäck (27 Tore) - Fluminense konnte bisher in jedem Heimspiel der Saison ein Tor erzielen.

Flamengo hat bisher in jedem Auswärtsspiel ein Tor kassiert.

Fluminense vs Flamengo Quoten Analyse:

14 Spieltage stehen bereits in den Büchern der brasilianischen Liga - mehr als zwei Punkte liegen die beiden Kontrahenten dennoch nicht auseinander. Fluminense und Flamengo zählen aktuell zu den vier besten Mannschaften der Saison.

Das Publikum dieser Begegnung kann sich auf eine nervenaufreibende Partie einstellen, in der die Hausherren mit Quoten bis 2,88 als minimaler Außenseiter an den Start gehen. Bedeutet im Umkehrschluss: Flamengo bekommt mit Wettquoten bis 2,40 die hauchzarte Favoritenrolle zugeschrieben. In unseren Augen eine gute Option, eine Wette ohne Einzahlung zu platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fluminense vs Flamengo Prognose: Flamengo garantiert Spektakel

Als Trainer der Mengao macht Jorge Sampaoli bisher einen guten Eindruck. Nach 23 Spielen an der Seitenlinie der Rubro-Negro liegt sein Punkteschnitt bei 2,04 Punkten pro Partie. In dieser Spielzeit nehmen die Gäste derzeit den zweiten Tabellenplatz ein.

Typisch Sampaoli steht „Fla“ für einen dynamischen, druckvollen Offensivfußball, der aktuell in den meisten erzielten Toren der Liga (27) mündet. Darüber hinaus gelang es Fluminense, in 93 Prozent der Partien in dieser Spielzeit mindestens ein Tor zu erzielen - Bestwert.

Das Risiko im eigenen Spiel ist einkalkuliert und so verwundert es kaum, dass Flamengo hier und da einen Treffer kassiert. Auffällig ist nur die Anfälligkeit bei Auswärtsspielen. In sieben Gastauftritten konnte die Sampaoli-Elf noch kein einziges Feld ohne Gegentor verlassen.

Am Ende des Tages gelang es den Rubro-Negro in den meisten Fällen, eine Niederlage zu verhindern. Seit drei Ligaspielen ist Flamengo ungeschlagen - nur eine der vergangenen acht Begegnungen in der Liga wurde mit einer Niederlage der Gäste abgepfiffen.

Fluminense - Flamengo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fluminense: 2:0 Internacional (H), 0:1 Sao Paulo (A), 1:1 Sporting Cristal (H), 2:1 Bahia (H), 1:1 Atletico Mineiro (H)

Letzte 5 Spiele Flamengo: 2:0 Paranaense (A), 1:1 Palmeiras (A), 2:1 Paranaense (H), 2:0 Fortaleza (H), 4:0 Aucas (H).

Letzte 5 Spiele Fluminense vs. Flamengo: 0:2 (A), 0:0 (H), 4:1 (H), 0:2 (A), 2:1 (A)

Fluminense mag in der Offensive nicht ganz die Gefahr der Gäste ausstrahlen, traf in dieser Spielzeit jedoch in jedem Heimspiel mindestens ein Mal. Das Stadion Maracana ist eine Festung, in der die Hausherren 2,43 Punkte pro Spiel eingefahren haben.

Voraussichtlich müssen die Fluzao diese Serie ausbauen, um gegen Flamengo zu punkten, denn die Mengao haben sich ligaweit die meisten Großchancen erarbeitet (32).

Wir dürfen gespannt sein, wer in diesem Spiel die Richtung vorgeben kann: Hier treffen die beiden Mannschaften mit dem meisten Ballbesitz der brasilianischen Serie A aufeinander.

In der Regel gelingt es Nense, die Heimspiele bei Unter 2,5 Toren zu halten (71 Prozent). Das wird in dieser Begegnung jedoch äußerst schwer. Auswärtsspiele der Mengao boten dem Publikum in dieser Spielzeit durchschnittlich 3,86 Treffer pro Partie. Diese haben sich so verteilt, dass 86 Prozent ihrer Gastauftritte Über 2,5 Tore auf der Anzeigetafel gezeigt haben.

Kombiniert ihr diese Hinweise hat Bet3000 folgendes Angebot im Sortiment: „Über 2,5 Tore und beide treffen“ bringen euch dort eine Quote von 2,00. Zusätzlich könnt ihr den Bet3000 Bonus verwenden.

Unser Fluminense - Flamengo Tipp: Beide treffen

Wir erwarten eine hochklassige Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Flamengo verlagert das eigene Spiel gerne in das Angriffsdrittel (31 Prozent) und geht dafür ein hohes Risiko ein. Oftmals forcieren sie damit einen „Shootout“, den sie in den meisten Fällen für sich entscheiden.