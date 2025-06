Fluminense - Ulsan Tipp, Prognose & Quoten | 21.06.2025

SPORT1 Betting 19.06.2025 • 15:00 Uhr Fluminense - Ulsan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Kann die Tricolor die gute Form aus dem ersten Spiel bestätigen?

Unser Fluminense - Ulsan Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 21.06.2025 lautet: Gegen den BVB im ersten Gruppenspiel hätte die “Fluzao” den Sieg eigentlich verdient gehabt. Doch im Wett Tipp heute holen die Brasilianer diesen Erfolg nun nach.

Der Fluminense FC ist gut in die FIFA Klub WM 2025 gestartet. Im Auftaktspiel gegen den BVB hätten die Südamerikaner den Sieg durchaus verdient gehabt, mussten sich am Ende aber mit einem torlosen Remis begnügen. Trotzdem liegt die “Tricolor” voll auf Kurs und darf nun auf den ersten Sieg hoffen.

Denn am zweiten Spieltag bei der Fluminense Ulsan Prognose geht die “Fluzao” als sehr klarer Favorit auf den Platz. Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten den Fluminense Ulsan Wett Tipp heute “Sieg Fluminense mit HC -1”.

Darum tippen wir bei Fluminense vs Ulsan auf “Sieg Fluminense mit HC -1”:

Bei der Qualität haben die Brasilaner klar die Nase vorne

Am 1. Spieltag hatte Fluminense den BVB am Rande einer Niederlage

Ulsan HD war in den letzten Wochen und Monaten sehr formschwach

Fluminense vs Ulsan Quoten Analyse:

Die Fluminense vs Ulsan Quoten der besten Buchmacher, unter denen sich auch Wettanbieter mit Apple Pay befinden, fallen deutlich aus. Das hat in erster Linie natürlich mit der Qualität zu tun.

Während der Kader der Südamerikaner immerhin 83 Mio. Euro auf den Rasen bringt, werden die Profis aus Südkorea gerade mal mit 14 Mio. Euro bewertet. Damit würde der Verein aus Ulsan in der Saison 2024/25 der 2. Bundesliga auf dem viertletzten Rang landen.

So klettern die Quoten für einen Sieg der Brasilianer gerade mal auf einen Höchstwert von 1,28. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Asiaten Fluminense gegen Ulsan Wettquoten zwischen 11,0 und 13,0 auf euch.

Fluminense vs Ulsan Prognose: Kann die Tricolor die Ladehemmung überwinden?

2023 war es endlich so weit: Der Fluminense FC konnte erstmals die Copa Libertadores gewinnen. Doch schon ein Jahr später konnte sich die “Fluzao” in der Serie A erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg retten. Was war passiert? Erfolgscoach Fernando Diniz hatte zusätzlich den Posten bei der brasilianischen Nationalmannschaft angenommen und wurde im Laufe der Saison entlassen. Zudem hatten die Verantwortlichen verpasst, den Umbruch, vor allem in der Defensive, einzuleiten. Trainer Mano Menezes, der den Verein aus Rio in der ersten Liga gehalten hatte, konnte sich aber auch nicht lange auf seinen Lorbeeren ausruhen.

Nach der 0:2-Niederlage zum Auftakt der Serie-A-Saison 2025 gegen Fortaleza wurde der Coach im April durch Renato Gaucho ersetzt, der die Mannschaft nun schon in seiner fünften Amtszeit betreut. Und der neue Mann hat die Mannschaft stabilisiert und ihr wieder Leben eingehaucht. In der heimischen Liga liegt man nach 12 Spieltagen gerade mal vier Zähler hinter Rang 1 zurück. Ein Vorteil der Dreifarbigen ist die Tatsache, dass man Anfang Juni noch das letzte Pflichtspiel bestritten hat. Mit viel Matchpraxis und Wettkampfhärte konnte Fluminense so dem BVB am ersten Spieltag ein verdientes Remis abknöpfen. Die Südamerikaner waren dabei dem Sieg sogar näher als die Westfalen.

Der Ulsan-Erfolgstrainer Hong Myung-bo übernahm im Juli 2024 die Nationalmannschaft von Südkorea. Bei den Tigern wurde kurz darauf Kim Pan-gon zum Nachfolger ernannt. Ende des vergangenen Jahres konnte der neue Mann den Ulsan HD FC noch zur dritten Meisterschaft in der K League 1 in Serie führen. Doch in diesem Jahr läuft es bei dem Verein nicht mehr so rund. Nach 19 Spieltagen steht der Titelverteidiger in der heimischen Liga nur auf Rang 4 und hat schon 12 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

Auch in der asiatischen Champions League, welche Ulsan schon zweimal gewinnen konnte (2012, 2020), schied man in der laufenden Spielzeit sang- und klanglos in der Gruppenphase aus. In sieben Spielen kamen gerade mal drei Punkte und eine Tordifferenz von 4:16 zusammen. Diese schwache Form ist ein Hauptargument für unseren Fluminense Ulsan Tipp. Die Südkoreaner sind zum dritten Mal bei einer Klub WM dabei, warten nach fünf Partien aber noch auf den ersten Sieg. Auch beim ersten Spiel der Gruppe F reichte es nicht für einen Erfolg. Beim 0:1 gegen die Mamelodi Sundowns kamen die Tiger lediglich auf 32 Prozent Ballbesitz und neun Gesamtschüsse.

Fluminense - Ulsan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fluminense: 0:0 BVB (H), 2:0 SC Internacional (A), 2:0 Once Caldas SA (H), 2:1 Vasco (H), 4:1 Aparecidense (A)

Letzte 5 Spiele Ulsan: 0:1 Mamelodi Sundowns (H), 1:3 Jeonbuk Hyundai Motors FC (A), 1:1 Gwangju FC (A), 3:2 Gimcheon (H), 1:1 Gangwon FC (A)

Letzte Spiele Fluminense vs Ulsan:

Beide Vereine sind sich in ihrer Geschichte bisher nicht begegnet. So können wir aus dem direkten Vergleich keine Informationen für unsere Fluminense Ulsan Prognose ziehen.

Im Spiel gegen den BVB kam die Tricolor auf 14 Gesamtschüsse und ließ zwei gute Chancen gegen Dortmund-Keeper Gregor Kobel liegen. Im zweiten Gruppenspiel dürfte nun aber der Knoten platzen.

Wenn ihr ein wenig ins Risiko gehen wollt, solltet ihr sogar den Fluminense Ulsan Tipp “Fluminense über 2,5 Tore” in Betracht ziehen. Dafür gibt es bei NEO.bet eine Quote von 2,22.

So seht ihr Fluminense - Ulsan im TV oder Stream:

21. Juni 2024, 0 Uhr, MetLife Stadium, East Rutherford

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In einem Sommer ohne EM oder WM fallen die Fußballfans doch nicht in ein Loch. Grund dafür ist die FIFA Klub WM 2025, die auch noch komplett von DAZN übertragen wird. Und das besondere: Hier fallen keine Abo-Gebühren an. Ihr braucht nur ein Konto bei dem Streaminganbieter. So könnt ihr das Duell zwischen Fluminense und Ulsan auch bei DAZN live verfolgen.

Fluminense vs Ulsan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fluminense: Fabio - Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, René - Nonato, Hercules, Martinelli - J. Arias, Everaldo, Canobbio

Ersatzbank Fluminense: Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes (Tor), Fuentes, Guga, Ignacio, Manoel, Thiago Santos, Bernal, Ganso, Keno, Lezcano, Cano, Serna, Lima. Paulo Baya

Startelf Ulsan: H.-W. Jo - Um, Seo, Trojak, Y.-G. Kim, Ludwigson - S.-B. Ko, Jung, Bojanic, C.-Y. Lee - Erick Farias

Ersatzbank Ulsan: Moon (Tor), S.-H. Choi, Kang, Jae-Ik Lee, Back, M.-H. Kim, M.-W. Kim, Yoon, Heo, M.-S. Park, Yago Cariello, Lacava, J. Lee, H.-G. Lee, S.-W. Kang

Im Kader der Tricolor stehen mit Fabio (44), Thiago Silva (40), Samuel Xavier (35), Ganso (35), Thiago Santos (35), Everaldo (33), Keno (35) und German Cano (37) viele Spieler, die nicht mehr im besten Fußball-Alter sind.

Das müssten wir eigentlich bei unserer Fluminense Ulsan Prognose berücksichtigen. Doch gegen den BVB fiel das reife Alter der “Fluzao” nicht negativ auf. Und die Südkoreaner sind, was die Qualität angeht, das schwächste Team in der Gruppe F.

Unser Fluminense - Ulsan Tipp: Sieg Fluminense mit HC -1

Die Koreaner zeigten sich zuletzt bei den asiatischen Wettbewerben ziemlich formschwach. Auch zum Auftakt der FIFA Klub WM konnten die Tiger aus Südkorea nicht für die Trendwende sorgen.

So droht ein frühes Aus. Vor allem, weil man nun auf den Fluminense FC trifft, der am ersten Spieltag mit einer guten Leistung gegen den BVB überraschen konnte. Wir trauen der Tricolor am Ende bei dieser Paarung sogar einen einigermaßen deutlichen Sieg zu.