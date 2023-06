Fognini - Ofner Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Eine der großen Überraschungen der ersten Woche der French Open 2023 ist Sebastian Ofner. Der Österreicher musste sich in Paris zunächst durch die Qualifikation kämpfen, steht inzwischen aber zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Wimbledon 2017 in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Nun will Ofner in sein erstes Major-Achtelfinale einziehen. Hier bekommt es „Ofi“ am Freitag mit Fabio Fognini (ATP Nr. 130) zu tun. Bei einem weiteren Sieg würde Ofner auch noch Dominic Thiem in der Weltrangliste als bester Österreicher überholen. Wir trauen Ofner einen Erfolg zu und spielen mit einer Quote von 2,15 bei Happybet die Wette „Sieg Ofner“.