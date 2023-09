Frankfurt – Aberdeen Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2023

Unser Frankfurt - Aberdeen Tipp zum Conference League Spiel am 21.09.2023 lautet: Die Hessen sind klar zu favorisieren. Wir gehen von mindestens drei Toren der Adler aus.

Am letzten Bundesliga-Spieltag gelang der Eintracht einmal mehr kein Sieg. BeiBochum gingen die Hessen in Front, doch durch einen Elfer gelang dem VfL der Ausgleich zum 1:1. Aberdeen befindet sich im Formtief und ging auch zuletzt bei Heart of Midlothian nach einem 0:2 leer aus. Fairerweise muss aber erwähnt werden, dass beide Konkurrenten sich mehr oder weniger auf Augenhöhe begegneten.

Wir visieren mindestens drei Tore des Bundesligisten gegen den schottischen Vertreter an. Für diesen Spielausgang gibt es bei Bet3000 eine Quote von 1,60 .

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Aberdeen auf „Frankfurt Über 2,5 Tore“:

Die Adler sind nach wie vor ungeschlagen in der Bundesliga-Saison (1S, 3U).

Aberdeen wartet weiterhin auf den ersten Saison-Sieg (2U, 3N).

Frankfurt agiert daheim und zeichnet sich durch einen Kader-Marktwert von mehr als 170 Millionen Euro aus, was mehr als das Zehnfache von dem der Gäste ist.

Frankfurt vs Aberdeen Quoten Analyse:

Ein Blick auf den Drei-Weg-Markt zeigt den Bundesligisten als klaren Favoriten für einen Sieg. Dies wird durch die Frankfurt Aberdeen Wettquoten untermauert, die zwischen 1,12 und 1,14 liegen.

Wer jedoch die Gäste aus Schottland als Favoriten sieht, kann sich über fast das 20-Fache des Wetteinsatzes freuen. Ein Auswärtssieg wird beinahe ausgeschlossen und sollte daher nur mit Sportwetten Bonus gespielt werden, um das eigene Verlustrisiko zu minimieren. Die Buchmacher tendieren zu einem torreichen Spiel und rechnen mit mindestens drei oder mehr Toren. Es ist jedoch nicht unbedingt mit Treffern auf beiden Seiten zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs. Aberdeen Prognose: Schießt die Eintracht Aberdeen tiefer in die Krise?

Frankfurt legte zuletzt durchwachsene Leistungen an den Tag und wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Kürzlich wurden mit Bochum (1:1), Köln (1:1) und Mainz (1:1) die Punkte geteilt. Lediglich der erste Spieltag führte gegen Aufsteiger Darmstadt zu einem Erfolg (1:0).

Seit dem Abgang von Superstar Randal Kolo Muani in Richtung PSG mangelt es den Hessen an offensiver Durchschlagskraft. Nach vorne hin passiert zum Teil einfach zu wenig. Ein Umstand, der sich zuletzt gegen Bochum mit acht zu 22 Torschüssen abzeichnete.

Die Elf von Glasner-Nachfolger Dino Toppmöller bleibt momentan deutlich hinter ihren Möglichkeiten, sollte aber keineswegs unterschätzt werden. Immerhin sind die Adler nach wie vor ungeschlagen auf nationaler Ebene und lösten souverän das Ticket für die 2. Runde des DFB-Pokals.

Um sich für die Gruppenphase der Conference League zu qualifizieren, wurde Levski Sofia (1:1, 2:0) ausgeschaltet.

Als herbe Enttäuschung in der schottischen Premiership fungiert der FC Aberdeen. Im Vorjahr reichte es hinter den Big-Playern Celtic und Glasgow Rangers für Rang 3 und somit den direkten Einzug in die Playoffs zur Europa League.

Frankfurt - Aberdeen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Bochum (A), 1:1 Köln (H), 2:0 Levski Sofia (H), 1:1 Mainz (A), 1:1 Levski Sofia (A).

Letzte 5 Spiele Aberdeen: 0:2 Heart of Midlothian (A), 0:2 Hibernian (H), 1:3 BK Häcken (H), 2:2 St. Mirren (A), 2:2 BK Häcken (A).

Letzte Spiele Frankfurt vs. Aberdeen: -

Diese wurden aber gegen BK Häcken (2:2, 1:3) nicht bestanden und somit blieb am Ende lediglich die Conference League übrig. Dort wartet nun mit Frankfurt die vermeintlich schwerste Aufgabe in der Gruppe G. Die Hessen gelten als Anwärter auf Platz 1.

Nur zwei Punkte aus fünf Liga-Ansetzungen attestieren den Mannen von Trainer Barry Robson eine überschaubare momentane Form. Die letzten beiden Liga-Partien gingen gegen Hibernian und Heart of Midlothian ohne eigenen Treffer verloren. Immerhin wurden zwei der drei Saisontore in der Ferne erzielt. Um seine Frankfurt Aberdeen Wetten auf das nächste Level zu bringen, bietet sich die Nutzung des Bet3000 Bonus an. Dadurch besteht die Chance, die Gewinne deutlich zu steigern.

Unser Frankfurt – Aberdeen Tipp: Frankfurt Über 2,5 Tore

Für beide Mannschaften handelt es sich um die erstmalige Teilnahme an der UEFA Conference League. Frankfurt gilt in der Gruppe G als klarer Anwärter auf den Platz an der Sonne.

Die Kader-Qualität der Hessen ist mit 170 zu 16 Millionen Euro der Gäste deutlich überlegen. Darüber hinaus verfügen die Gastgeber über mehr internationale Erfahrung.