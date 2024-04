Frankfurt - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2024

Unser Frankfurt - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.04.2024 lautet: Die Eintracht möchte mit der guten Heimbilanz ihre Negativserie beenden. Im Wett Tipp heute dürfte gegen den formstarken FCA aber nicht mehr als ein Remis herausspringen.

Frankfurt belegt seit dem 16. Spieltag Rang 6 und segelt damit eigentlich klar auf Kurs “Europa League”. Doch in der Rückrunde konnten die Hessen nur drei von zwölf Partien für sich entscheiden. Seit vier Spielen wartet die Eintracht zudem auf einen Dreier. Das nächste Unheil droht am 30. Spieltag: Verliert die SGE am Freitag daheim mit zwei Toren Differenz gegen Augsburg, müsste man den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Während die Wettquoten die Hausherren vorne sehen, entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,75 bei ODDSET für die Wette “Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Augsburg auf “Doppelte Chance X2″:

Frankfurt ist seit 4 Spielen sieglos

Der FCA steht auf Platz 5 der Rückrunden-Tabelle

Augsburg ist freitags seit 8 Bundesliga-Spielen ungeschlagen (7S, 1U)



Frankfurt vs Augsburg Quoten Analyse:

Beide Teams sind Nachbarn in der Tabelle. Für die Hessen spricht am Freitag natürlich der Heimvorteil. Bei der Formkurve hat die Eintracht aber klare Nachteile. Trotzdem sind die Hausherren bei der Frankfurt vs Augsburg Prognose favorisiert.

So bekommt ihr für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2,07. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Dreier der Gäste auf einen Schnitt von 3,37. Das Risiko bei einem Tipp auf den Außenseiter kann durch Gratiswetten vermindert werden.

Frankfurt vs Augsburg Prognose: Geht die Krise der Eintracht weiter?

Die Eintracht holte aus den letzten vier Spielen lediglich zwei Zähler. Vor allem die 0:3-Pleite am Wochenende beim VfB war besonders bitter. Hier hat die Mannschaft die erste Hälfte komplett verschlafen und ließ erneut zahlreiche Basics vermissen. Hinzu kamen kapitale individuelle Fehler. Sicher musste Coach Dino Toppmöller in Stuttgart ein halbes Dutzend potenzielle Stammspieler ersetzen. Bei den in dieser Saison so formstarken Schwaben kann man auch mal verlieren. Doch die Art und Weise war bedenklich.

So nimmt der Druck auf Trainer Toppmöller zu. Ein Hauptkritikpunkt ist die fehlende spielerische Entwicklung der Mannschaft. Das Spiel ist viel zu statisch. Zu selten ergeben sich zwingende Tormöglichkeiten. Immerhin kann sich die Heimbilanz weiterhin sehen lassen. In 14 Heimspielen dieser Saison setzte es lediglich eine Pleite. Seit acht Partien ist die SGE im Deutsche Bank Park ungeschlagen. In der Rückrunde sind lediglich die Eintracht, Leverkusen und Stuttgart daheim ohne Niederlage.

Nach dem 2:0 am vergangenen Spieltag daheim gegen Union Berlin steht Augsburg in der Rückrunden-Tabelle auf dem fünften Platz und hat damit mehr Punkte gesammelt (21) als der FC Bayern (19). Mit dieser tollen Serie belegen die Fuggerstädter den siebten Rang in der BL-Tabelle, der bei einem Pokalsieg von Leverkusen für die Conference League reichen würde. Doch auch die Europa League ist noch in Reichweite. Spieler und Verantwortliche sprechen aber nicht von der zweiten Europapokal-Teilnahme nach 2015/16.

Sicher ist das Restprogramm mit Duellen gegen Dortmund, Leverkusen und Stuttgart auch nicht einfach, Coach Jess Thorup hat der Mannschaft aber viel Autorität, Empathie und Pragmatismus vermittelt. So konnte man gegen die Eisernen auch den Ausfall von sieben Spielern verkraften. Zudem steht der FCA in dieser Spielzeit bei 47 Toren. Nur in der Saison 2018/19 war Augsburg hier besser (51). Grundsätzlich ist Augsburg freitags sehr stark und ist an diesem Tag seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen (7S, 1U).

Frankfurt - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:3 VfB Stuttgart (A), 1:1 Werder Bremen (H), 0:0 Union Berlin (H), 1:3 Dortmund (A), 3:1 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:0 Union Berlin (H), 1:3 Hoffenheim (A), 1:1 Köln (H), 4:1 Greuther Fürth (H), 3:1 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Augsburg: 1:2 (A), 1:1 (H), 2:1 (A), 1:1 (A), 0:0 (H)



Augsburg entschied das Hinspiel in dieser Saison daheim gegen Frankfurt mit 2:1 für sich. Beide Torvorlagen kamen von Ermedin Demirovic. Das war der erste Erfolg für den FCA nach sieben Duellen (3U, 4N) gegen die SGE ohne Dreier. Nach 23 Aufeinandertreffen in der Bundesliga führen die Fuggerstädter die Bilanz knapp mit acht Siegen zu sieben Niederlagen an. In den letzten vier Kräftemessen fielen auf beiden Seiten Tore.

Unser Frankfurt - Augsburg Tipp: Doppelte Chance X2

Daheim sind die Frankfurter trotz aller Probleme immer noch eine Macht. Doch nun geht es gegen die formstarken Augsburger, die sich auch noch am Freitagabend besonders wohl fühlen. Da die Hessen aktuell zahlreiche Probleme haben, während es beim FCA ziemlich rund läuft, trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu.