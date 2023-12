Frankfurt – Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 09.12.2023

Bei Eintracht Frankfurt kriselt es derzeit gewaltig. Satte vier Niederlagen stehen wettbewerbsübergreifend zu Buche. Nachdem bereits die Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Saarbrücken ausgeschieden waren, blieb die bisherige Woche zum Regenerieren. Auf Bundesliga-Ebene standen zuletzt sechs Siege am Stück zu Buche.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Bayern auf „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“:

Frankfurt vs Bayern Quoten Analyse:

Sofern der Blick sich zum klassischen Drei-Weg-Markt richtet, wird recht schnell deutlich, dass die Kicker aus München als klarer Favorit gehandelt werden. Eine Frankfurt Bayern Quote von durchschnittlich 1,30 für den Auswärtssieg untermauert diese These.

Immerhin haben die Hessen zwei der letzten vier Heimspiele gegen den FCB siegreich gestaltet. Ein erneuter Triumph wird in der Bet3000 App mit dem 10-fachen Wetteinsatz versüßt. Fünf der vergangenen sechs Spiele in Frankfurt endeten zwischen beiden Konkurrenten mit mehr als 2,5 Toren. Drei davon brachten sogar vier oder mehr Treffer mit sich. Auch diesmal rechnen die Wettanbieter mit drei oder mehr Toren.

Frankfurt vs. Bayern Prognose: Kassiert die Eintracht die 5. Niederlage in Serie?

Mit nur einem Sieg an den ersten sechs Bundesliga-Spieltagen hat Eintracht Frankfurt den Einstieg in die neue Saison gehörig in den Sand gesetzt, wirkte aber anschließend mit drei Siegen und zwei Remis etwas gefestigter.

Frankfurt - Bayern Statistik & Bilanz:

Wie in jedem Jahr gelten die Bayern als klarer Favorit auf die nationale Meisterschaft und wollen den mittlerweile 34. Titel einheimsen. Da die Paarung gegen Union Berlin am vergangenen Spieltag wegen starkem Schneefall abgesagt wurde, beträgt der Rückstand auf Tabellen-Primus Bayer Leverkusen nach wie vor drei Punkte.

Mit 43 Toren stellt Bayern die beste Offensive der Liga. 16 der 43 Treffer kamen in der Fremde zustande. Der deutsche Rekordmeister hat bisweilen in jedem Auswärtsspiel getroffen, hielt aber nur in zwei der jüngsten fünf Fernduelle hinten die Null. Vier Gegentore muss sich die Elf von Trainer Thomas Tuchel in den Stadien des Gegners ankreiden lassen.