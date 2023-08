Frankfurt – Darmstadt Tipp, Prognose, Quoten | 20.08.2023

Unser Frankfurt - Darmstadt Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.08.2023 lautet: Frankfurt gilt im heimischen Deutsche-Bank-Park als Favorit auf drei Punkte und dürfte dieser Rolle mit hoher Wahrscheinlichkeit gerecht werden.

In der ersten Runde des DFB-Pokals gab sich die Eintracht gegen Underdog Lok Leipzig keine Blöße und feierte einen deutlichen 7:0-Erfolg. Die Lilien hingegen erlebten im Pokal ihr blaues Wunder und gingen bei Regionalligist FC 08 Homburg mit 0:3 baden und konnten somit ihre Zelte abbauen.

Auch zum Bundesliga-Auftakt sehen wir den SV Darmstadt 98 in der klaren Rolle des Außenseiters und tendieren zu einem deutlichen Sieg des DFB-Pokalfinalisten. Eine Handicap (-1) Wette auf die Eintracht bringt bei Oddset eine Quote von 2,00 mit sich.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Darmstadt auf „Sieg Frankfurt (Handicap -1)“:

8 der 9 Liga-Heimsiege 2022/23 errangen die Frankfurter mit mindestens 2 Toren Unterschied.

Darmstadt agiert als Aufsteiger und ist den Hausherren in Bezug auf die Kader-Qualität und den Etat deutlich unterlegen.

4 der letzten 5 Spiele im Deutsche-Bank-Park gegen die Lilien gingen an Frankfurt. 3 davon mit 2 oder mehr Toren Unterschied.

Frankfurt vs Darmstadt Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine auffallende Tendenz zum Sieg der Gastgeber ab. Die Adlerträger werden nichts unversucht lassen, das Hessen-Derby auf heimischem Boden für sich zu entscheiden. Eine Tatsache, die anhand einer Frankfurt Darmstadt Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,35 bestätigt wird.

Tipp-Freunde, die auf satte Gewinne aus sind und mit einem hohen Verlustrisiko leben können, dürfen sich im Falle eines Sieges der Lilien auf den bis zu achtfachen Wetteinsatz gefasst machen. Obwohl die Bookies nicht zwingend von Toren auf beiden Seiten ausgehen, liegen drei oder mehr Treffer im Rahmen des Möglichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs. Darmstadt Prognose: Startet der Aufsteiger mit einer Niederlage in die Bundesliga?

Die Eintracht blickt auf eine durchwachsene Saison und landete am Ende nur auf dem 7. Platz. Somit wurde lediglich das Ticket für die UEFA Conference League gelöst. Auch das mit 0:2 gegen RB Leipzig verlorene DFB-Pokal-Finale war für die Verantwortlichen zu wenig. Oliver Glasner wurde als Trainer durch Dino Toppmöller ersetzt. Attraktiver und vor allem leidenschaftlicher Angriffsfußball ist als Ziel ausgegeben.

Bei den Hessen dreht sich derzeit alles um Randal Kolo Muani. Der Neuner war in der letzten Spielzeit mit 15 Toren der mit Abstand beste Angreifer in den eigenen Reihen. Der 24-Jährige wird jedoch mit einer ganzen Reihe von Spitzenvereinen in Verbindung gebracht. Ob er wirklich bleibt, wird sich erst am 31. August mit dem Ende des Transferfensters klären.

Seit zehn Bundesliga Heim-Ansetzungen sind die Adler ungeschlagen (6S, 4U). Wenn Frankfurt zuhause punktet, dann zumeist mit zwei oder mehr Toren Differenz.

Nach sechs Jahren Zweitklassigkeit haben die Lilien den Wiederaufstieg ins Oberhaus des deutschen Fußballs bewerkstelligt. Eine sehr starke Saison wurde mit dem überraschenden zweiten Tabellenplatz hinter Heidenheim gekürt.

Frankfurt - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 7:0 Lok Leipzig (Pokal, A), 0:2 RB Leipzig (Pokal, A), 2:1 Freiburg (BL, H), 2:2 Schalke (BL, A), 3:0 Mainz (BL, H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:3 FC Homburg (Pokal, A), 0:4 Fürth (2.BL, A), 1:0 Magdeburg (2.BL, H), 1:2 Hannover (2.BL, A), 0:3 St. Pauli (2.BL, H)

Letzte Spiele Frankfurt vs. Darmstadt: 4:2 (Pokal, H), 2:0 (BL, H), 0:1 (BL, A), 2:1 (BL, A), 0:1 (BL, H)

Ob die Lilien die Klasse hingegen halten können, ist mehr als fraglich. Ein Blick auf die Kader-Marktwerte der Bundesliga lässt Darmstadt (27,2 Mio. €) und Heidenheim (29,15 Mio. €) weit abgeschlagen am Ende der Tabelle landen.

Bereits in der 2. Bundesliga gewannen die Darmstädter nur etwas mehr als 50 Prozent der Spiele auf gegnerischem Boden. Auf Bundesliga-Ebene wird sich dieser Prozentsatz deutlich minimieren, da die Konkurrenz mehr Qualität aufzeigt.

Bereits in der ersten Runde des Pokals zeichnete sich gegen den FC Homburg ab, dass es dem Team an Qualität und Etat fehlt. Mit einem weiteren deutlichen Misserfolg bei der Eintracht wäre die erste Krise in der noch jungen Saison für die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht bereits besiegelt.

Der von uns getestete Bookie Oddset schreibt im Hessen-Derby der Frankfurter Eintracht klare Feldvorteile zu. Als Wettanbieter mit deutscher Lizenz liegt der Fokus bewusst auf der Bundesliga und vielen weiteren deutschen Wettbewerben.

Unser Frankfurt – Darmstadt Tipp: Sieg Frankfurt (Handicap -1)

Wenngleich die Frankfurter in den fünf Vorbereitungsspielen nur einen Sieg gegen den FSV Braunfels (15:1) einsackten und auf der anderen Seite zwei Niederlagen und zwei Remis zu Buche standen, haben sie in der ersten Runde des DFB-Pokals auf ganzer Linie überzeugt.