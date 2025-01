Frankfurt - Ferencvaros Budapest Tipp & Prognose 23.01.25

Unser Frankfurt - Ferencvaros Budapest Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.01.2025 lautet: Die Eintracht geht aufgrund von drei Pflichtspiel-Siegen in Folge und einer Heimserie in der Europa League als Favorit ins Duell mit den Ungarn. Im Wett Tipp heute wird an einem vollen Erfolg des Heimteams nicht gerüttelt.