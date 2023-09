Frankfurt - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 24.09.2023

Unser Frankfurt - Freiburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.09.2023 lautet: Die SGE bleibt gegen die Breisgauer zu Hause trotz Gegentreffer ungeschlagen.

Zum Abschluss des fünften Spieltags der Bundesliga treffen im Deutsche Bank Park Eintracht Frankfurt und der Sport-Club Freiburg aufeinander. Beide Teams waren am Donnerstag noch europäisch unterwegs mit jeweils positivem Ausgang. Die größeren Strapazen dürften dabei ohne Zweifel die Freiburger gehabt haben.

Das ist mit ein Grund, warum wir hier nicht von einem Auswärtssieg ausgehen, auch wenn wir damit rechnen, dass die Eintracht mal wieder nicht zu Null spielt. Daher entscheiden wir uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,20 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Freiburg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Saisonübergreifend ist Frankfurt seit 12 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen.

Freiburg reist mit 2 Liga-Pleiten in Serie an.

In 5 der letzten 6 Pflichtspiele der Eintracht trafen beide Teams.

Frankfurt vs Freiburg Quoten Analyse:

Die Sportwetten-Anbieter favorisieren in diesem Match die Gastgeber aus Frankfurt nur leicht. Das legen jedenfalls Quoten von bis zu 2,20 für Wetten auf einen Heimsieg nahe. Für einen Tipp auf einen Auswärtserfolg der Freiburger erhält man Wettquoten von bis zu 3,40. Wer hier ohne Risiko eine Siegwette platzieren will, sollte sich den Oddset Bonus ansehen.

Geht es nach der Einschätzung der Bookies, dann werden wir hier auch mindestens drei Tore zu sehen bekommen. Die Höchstquoten für das Over 2,5 liegen nämlich bei 1,80. Die Gegenwette, also höchstens zwei Treffer, knackt bei vielen Wettanbietern die 2,00er-Marke. Für den Tipp darauf, dass beide Teams treffen, winken Wettquoten bis 1,68.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Freiburg Prognose: Heimvorteil spricht eher für die SGE

Am Donnerstag schlug Frankfurt am ersten Spieltag der Europa Conference League die schottischen Gäste aus Aberdeen verdient mit 2:1. Damit blieb die SGE auch im achten Pflichtspiel dieser Saison ungeschlagen. Vier dieser acht Partien hat sie gewonnen, entsprechend endeten die anderen vier mit einem Remis.

Die Eintracht konnte selbst in jeder ihrer letzten acht Begegnungen treffen, doch zu Null spielen konnte sie bislang nur dreimal: In der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Lok Leipzig (7:0), am ersten Buli-Spieltag im Hessen-Derby gegen Darmstadt (1:0) und gegen Levski Sofia in den Conference-League-Playoffs (2:0).

In fünf der letzten sechs Pflichtspiele mit Beteiligung der Frankfurter gab es Tore auf beiden Seiten. Betrachtet man nur die Bundesliga-Partien, so ließ die SGE dem knappen Auftaktsieg gegen die Lilien zuletzt dreimal ein 1:1 folgen. Immerhin: Saisonübergreifend sind die Hessen seit sieben Partien im Oberhaus ungeschlagen (3 Siege, 4 Remis).

Zu Hause hat die Eintracht zuletzt am 29. Oktober 2022 ein Pflichtspiel in einem nationalen Wettbewerb verloren. Seitdem blieben die Adler in insgesamt 14 Heimspielen in Bundesliga und DFB-Pokal ungeschlagen und konnten neun dieser Partien für sich entscheiden. Und: In den letzten 15 Buli-Heimpartien traf die SGE immer und erzielte dabei insgesamt 31 Treffer.

Frankfurt - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:1 Aberdeen (H), 1:1 Bochum (A), 1:1 Köln (H), 2:0 Levski Sofia (H), 1:1 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:2 Olympiakos (A), 2:4 Dortmund (H), 0:5 Stuttgart (A), 1:0 Bremen (H), 2:1 Hoffenheim

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Freiburg: 2:1 (H), 1:1 (A), 1:2 (H), 2:0 (A), 3:1 (H)

Die Gäste aus Freiburg reisen mit einem Erfolgserlebnis in die Main-Metropole: Mit 3:2 setzte sich Freiburg am Donnerstag in der Europa League bei Olympiakos Piräus durch. Damit stoppte der Sport-Club seinen Negativlauf von zuvor zwei Bundesliga-Pleiten in Folge - und diese waren nicht ohne. Zunächst geriet der SCF in Stuttgart mit 0:5 unter die Räder, ehe er daheim gegen Dortmund trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung am Ende mit 2:4 verlor. Damit kassierte der Sport-Club in den letzten beiden Bundesliga-Partien neun Gegentreffer und damit so viele wie in den neun Liga-Spielen zuvor.

Das Match beim VfB war dabei saisonübergreifend das einzige der letzten acht Pflichtspiele, in denen die Freiburger selbst nicht treffen konnten. Gegen den kommenden Gegner kamen sie in acht der letzten neun Duelle zum Torerfolg. Aber: In zehn der letzten elf Begegnungen mit der SGE kassierten sie auch Gegentreffer - zuletzt siebenmal in Folge. In sechs der letzten sieben direkten Duelle trafen beide Teams, weshalb wir dies auch bei unserer Wette beim Anbieter Oddset entsprechend berücksichtigen. Hinzu kommt, dass die Eintracht seit dem ersten Aufstieg der Freiburger in die Bundesliga im Jahr 1993 nur gegen Bremen mehr Punkte holte (60) als gegen den Sport-Club (56).

Unser Frankfurt - Freiburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Freiburg gehört zu den Lieblingsgegnern der Eintracht. Nur eines der letzten sieben Duelle entschied der Sport-Club für sich. Die SGE ist zu Hause in nationalen Wettbewerben seit fast elf Monaten ungeschlagen und sollte auch am Sonntag nicht verlieren. Zudem haben die Gäste das anstrengende Spiel in Piräus in den Knochen. Da die Hessen zuletzt in der Regel aber immer ein Gegentor kassierten und der SCF in seinen letzten beiden Pflichtspielen gleich fünf Mal netzte, wird der Gastgeber hier nicht mit einer weißen Weste vom Feld gehen.