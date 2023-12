Frankfurt – Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 20.12.2023

Unser Frankfurt - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.12.2023 lautet: Die Hessen sind zu Hause nicht zu unterschätzen und gelten gegen die Fohlen-Elf als Favorit in unserem Wett Tipp heute.

Aufgrund des Heimrechts schreiben wir den Adlerträgern leichte Vorteile zu, schließen in unserem Wett Tipp heute ein Remis mit beiderseitigen Toren aber nicht gänzlich aus. Für diesen Spielausgang gewährt NEObet eine Quote von 1,94 .

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Gladbach auf „Sieg Frankfurt (HC +1) & Beide Teams treffen“:

Frankfurt vs Gladbach Quoten Analyse:

Frankfurt vs. Gladbach Prognose: Kassiert die Fohlen-Elf die 3. Auswärtspleite in Serie?

Frankfurt - Gladbach Statistik & Bilanz:

Trotz sehr durchwachsener Leistungen ist in den Stadien des Gegners ein gewisser Zug zum Tor vorhanden. Eine Tatsache, die anhand von 17 Auswärtstoren untermauert wird. Der Angriff traf bisweilen in jedem Fernduell. Als Kehrseite der Medaille fungiert jedoch die Abwehr. Satte 21 Gegentore stehen in sieben Paarungen in der Fremde zu Buche. Pro Auswärtsspiel kassierten die Recken von Trainer Gerardo Seoane im Schnitt drei Gegentore und zeigen in der Fremde keinen einzigen „Clean Sheet“ auf.