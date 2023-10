Frankfurt - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten | 08.10.2023

Unser Frankfurt - Heidenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.10.2023 lautet: Die Akteure im Deutsche Bank Park bringen bei Frankfurt vs. Heidenheim beide Fanlager zum Jubeln.

Im Duell der vor dem siebten Spieltag punktgleichen Tabellennachbarn empfängt Frankfurt zu Hause die Gäste aus Heidenheim. Die Eintracht sehnt sich nach dem zweiten Dreier der Saison, den der FCH erst am vergangenen Wochenende erringen konnte. Dieser wiederum würde nun auch gerne mal auswärts drei Punkte holen.

Mit Wetten auf einen Sieger wären wir auch aufgrund der Tatsache, dass die Hessen am Donnerstag noch europäisch unterwegs waren, vorsichtig. Eine neuerliche Nullnummer im Deutsche Bank Park wie vor zwei Wochen erwarten wir nicht und tendieren stattdessen zur Wette „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,71 bei DAZN Bet .

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Heidenheim auf „Beide Teams treffen“:

Frankfurt hat keines der letzten 12 Pflichtspiele zu Hause verloren.

Heidenheim hat in den letzten 5 Liga-Spielen immer getroffen.

Mit 13 Gegentreffern hat der FCH die meisten jener Teams auf den Plätzen 1 bis 11.

Frankfurt vs Heidenheim Quoten Analyse:

Wenn man sich die Quotenverteilung der Buchmacher so ansieht, dann müsste Frankfurt diese Partie eigentlich gewinnen. Doch so einfach ist das bekanntlich nicht. Für Wetten auf einen Heim-Dreier der SGE gibt es Quoten bis 1,70. Auf der anderen Seite werfen die Bookies für einen Tipp auf einen Auswärtssieg Wettquoten von bis zu 4,80 auf den Markt.

Angesichts der letzten Ergebnisse der Eintracht lässt sich hier ohne Weiteres über die „Doppelte Chance X2″ nachdenken. Wenn man diese bei einem Wettanbieter ohne Steuer anspielt, dann hat man von den ohnehin schon stolzen Quoten von bis zu 2,20 sogar noch mehr. Auch der Tipp auf Unter 2,5 Tore ist bei Wettquoten bis 2,16 eine Überlegung wert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Heidenheim Prognose: FCH stellt Eintracht vor Probleme

Das zuletzt Genannte gilt umso mehr, da bisher jedes Frankfurt-Spiel in dieser Bundesliga-Saison mit höchstens zwei Toren zu Ende ging. Insgesamt fielen in den bisherigen sechs Liga-Spielen der SGE gerade einmal neun Tore, was einem Schnitt von nur 1,5 Treffern pro Partie entspricht.

Selbst stellt die Eintracht mit nur vier Toren zusammen mit Köln und Mainz den schwächsten Angriff. Nur einmal in ihrer Bundesliga-Historie hatten die Hessen nach sechs Partien weniger Treffer: Drei Tore in der Saison 1990/91. An den letzten beiden Spieltagen blieb das Team von Dino Toppmöller gänzlich ohne eigenes Tor - als eines von nur zwei Teams.

Am Donnerstag verlor Frankfurt in letzter Sekunde sein zweites Gruppenspiel in der Conference League bei PAOK Saloniki mit 1:2. Seit drei Pflichtspielen ist die Eintracht nun sieglos. In der Bundesliga gewann die SGE nur das Hessenderby am ersten Spieltag gegen Darmstadt 1:0. Es folgten vier Remis und am letzten Wochenende die Pleite in Wolfsburg.

Neun Pflichtspiele in Folge waren die Hessen ungeschlagen geblieben, nun also gab es zwei Schlappen am Stück, beide auswärts. Daheim ist Frankfurt seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagen. Die letzte Heimpleite datiert vom 21. Februar 2023 in der Champions League gegen Neapel. Nur in der Bundesliga ist die SGE sogar seit 13 Heimpartien unbesiegt.

Frankfurt - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:2 PAOK (A), 0:2 Wolfsburg (A), 0:0 Freiburg (H), 2:1 Aberdeen (H), 1:1 Bochum

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:0 Union Berlin (H), 1:4 Leverkusen (A), 4:2 Bremen (H), 2:2 Dortmund (A), 2:3 Hoffenheim (H)

Letzte Spiele Frankfurt vs. Heidenheim: 0:0, 2:1 n.V. (A)

Am vergangenen Wochenende sammelte Heidenheim drei wichtige Punkte, als der Aufsteiger zu Hause die Gäste von Union Berlin mit 1:0 schlagen konnte. Für den FCH war dies der zweite Heim-Dreier in Folge, dem man nun auch gerne den ersten Auswärtssieg der noch sehr jungen Bundesliga-Historie folgen lassen würde.

Die Ausbeute aus den bisherigen drei Auswärtspartien ist mit einem Punkt und 3:8 Toren bescheiden. Aber: Die Kicker von der Ostalb mussten unter anderem schon in Leverkusen und Dortmund ran und beim BVB gab es den bisher einzigen Auswärtszähler, als man nach einem 0:2-Rückstand nach nur 15 Minuten doch noch ein 2:2 holte.

In der Offensive konnte Heidenheim bislang überzeugen. An den letzten fünf Spieltagen traf der FCH immer und erzielte in diesem Zeitraum auch alle seine zehn Tore. Im Schnitt erzielte das Team von Trainer Frank Schmidt also in den letzten fünf Runden zwei Treffer pro Spiel. Gleich fünf dieser zehn Tore fielen nach Standardsituationen.

Dieser Wert wird nur von den Bayern getoppt, die bislang sechsmal nach einem ruhenden Ball erfolgreich waren. Alles in allem spielt der FCH bislang eine zufriedenstellende Saison und nach unserer Einschätzung wird er von den alten und neuen Buchmachern hier in eine zu große Außenseiterrolle gesteckt.

Unser Frankfurt - Heidenheim Tipp: „Beide Teams treffen“

Die bisherigen Bundesliga-Spiele der Eintracht waren magere Fußballkost. Mit Heidenheim kommt nun ein Team in die Mainmetropole, in dessen Spielen im Schnitt 3,8 Tore fallen. Wir trauen dem FCH zu, das halbe Dutzend voll zu machen und auch im sechsten Ligaspiel in Folge zu treffen, zumal die SGE die Auswärtsstrapazen aus der Conference League sicherlich noch spüren wird. Mit den eigenen Fans im Rücken sollte Frankfurt gegen den auswärts noch sieglosen Aufsteiger allerdings auch zu mindestens einem Torerfolg kommen.