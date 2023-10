Frankfurt – HJK Helsinki Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.23

Unser Frankfurt - HJK Helsinki Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 26.10.2023 lautet: Alles andere als ein deutlicher Eintracht-Sieg wäre eine Überraschung.

Frankfurt schöpfte am vergangenen Bundesliga-Spieltag gehörig Selbstvertrauen und setzte sich in Hoffenheim souverän mit 3:1 durch. Nach einem zeitigen Rückstand drehten die Gäste durch Omar Marmoush, Ansgar Knauff und Ellyes Skhiri die Paarung noch vor der Pause zu ihren Gunsten. HJK hat die Generalprobe hingegen am vergangenen Samstag beim 1:2 gegen Kuopion Palloseura gehörig in den Sand gesetzt, sackte aber dennoch die 33. finnische Meisterschaft ein.

Bereits vor dem Anpfiff sind die Rollen deutlich verteilt. Wir visieren in unserem Wett Tipp heute einen Heimsieg mit weniger als 3,5 Toren zu einer Quote von 2,05 bei AdmiralBet an.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs HJK Helsinki auf „Sieg Frankfurt & Unter 3,5 Tore“:

Frankfurt gewann bisweilen beide Heimspiele auf internationaler Ebene gegen Levski Sofia (2:0) und Aberdeen (2:1).

Die Finnen befinden sich im Formtief und warten wettbewerbsübergreifend (Liga & UECL) seit drei Spielen auf einen Sieg (1U, 2N).

Mit 188,25 Millionen Euro zeigt die Eintracht mehr als den 23-fachen Kader-Marktwert von Helsinki (8,05) auf und agiert zudem daheim.

Frankfurt vs HJK Helsinki Quoten Analyse:

Anhand der Frankfurt HJK Helsinki Wettquoten bleiben kaum Zweifel an einem Sieg des Bundesligisten. Hundert Euro Einsatz auf einen Heimsieg würden im Durchschnitt lediglich 13 Euro Nettogewinn nach sich ziehen. Wer hingegen von einer Überraschung ausgeht und den Gästen aus Helsinki einen Dreier zutraut, darf sich im Erfolgsfall auf den bis zu 17-fachen Wetteinsatz freuen.

Ein Großteil der Bookies in unserem Sportwetten Anbieter Vergleich geht von mindestens drei Toren aus. Mit Treffern auf beiden Seiten ist nicht unbedingt zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs. HJK Helsinki Prognose: Stellen die Finnen dem Favoriten ein Bein?

Erst über die Playoffs löste die Eintracht das Ticket für die Conference League. Um die Gruppenphase zu erreichen, wurde Levski Sofia (1:1, 2:0) ausgeschaltet. Die bisherigen Leistungen in der Vorrunde waren jedoch auf überschaubarem Niveau. Gegen den FC Aberdeen zitterten sich die Adlerträger zu einem schwachen 2:1-Heimsieg und zuletzt musste bei PAOK Saloniki eine Niederlage hingenommen werden.

Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Griechenland beträgt mittlerweile drei Punkte. Um die Differenz nicht weiter wachsen zu lassen, muss gegen Helsinki ein Triumph herausschauen. Zudem wäre im Falle eines Misserfolgs Rang 2 weg.

Auf nationaler Ebene ist bei den Hessen ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen. Kürzlich kamen zwei Erfolgserlebnisse gegen Heidenheim (2:0) und Hoffenheim (3:1) zum Vorschein.

Der amtierende finnische Meister scheiterte in der Champions- und Europa-League-Qualifikation und hat derzeit in der Conference-League-Gruppenphase ebenfalls wenig zu lachen.

Frankfurt - HJK Helsinki Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:1 Hoffenheim (A), 2:0 Heidenheim (H), 1:2 PAOK Saloniki (A), 0:2 Wolfsburg (A), 0:0 Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele HJK Helsinki: 1:2 KuPS Kuopio (H), 2:3 VPS Vaasa (A), 1:1 Aberdeen (A), 3:0 Honka (H), 3:2 Seinäjoen (A).

Letzte Spiele Frankfurt vs. HJK Helsinki: -

Sonderbar große Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde kann sich die Elf von Trainer Toni Korkeakunnas laut Buchmacher-Einschätzung nicht ausrechnen. Mit PAOK und Frankfurt scheint die Konkurrenz zu groß. Die ersten beiden Gruppenspiele brachten gegen Saloniki (2:3) und Aberdeen (1:1) nur einen Zähler mit sich. Seit September 2021 trat Helsinki fünfmal auswärts in der Conference League an und konnte lediglich gegen den armenischen Vertreter FC Alaschkert Martuni gewinnen (1U, 3N). Vier der fünf Begegnungen endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Auf nationaler Ebene hätte HJK beinahe die Meisterschaft verspielt, verteidigte aber trotz zuletzt zwei Niederlagen am Stück aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Kuopion Palloseura den Platz an der Sonne. Um etwa Neukunden den Abschluss ihrer Frankfurt HJK Helsinki Wetten zu versüßen, haben viele Wettanbieter lukrative Aktionen im Gepäck. Erwähnenswert wäre hierbei der AdmiralBet Bonus .

Unser Frankfurt – HJK Helsinki Tipp: Sieg Frankfurt & Unter 3,5 Tore

Frankfurt fand zuletzt wieder zurück in die Spur und blickt in der Bundesliga auf zwei Erfolgserlebnisse am Stück. Auch offensiv ging es mit fünf Toren in den jüngsten beiden Liga-Duellen steil bergauf. Ist der Abgang von Stürmer Randal Kolo Muani endlich verdaut? Die Gäste befinden sich im Formtief und verloren die letzten beiden Liga-Partien am Stück. In Frankfurt werden sie vermutlich defensiv agieren und auf Konter lauern.